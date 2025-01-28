Заварные пирожки: простой рецепт вкусной выпечки

Домашние заварные пирожки – это настоящее наслаждение для всей семьи. Они получаются мягкими, аппетитными, с великолепной корочкой, а их приготовление занимает минимум времени.
Секрет в заварном дрожжевом тесте, не требующем долгого ожидания, чтобы подняться. Рецепт со страницы mamanata.food – идеальное сочетание простоты и вкуса. Через пол часа вы сможете наслаждаться горой ароматных пирожков.
Ингредиенты
- Молоко
- 250 мл
- Соль
- Сахар
- Дрожжи
- 25 г
- Масло
- 3 ст.л
- Мука
- 750 г
- кипяток
- 250 мл
- Масло
Начинка
Для начинки можно использовать разные варианты, но классикой остается картофель с луком, сливочным маслом и сметаной. Она делает пирожки особенно сочными и ароматными.
Приготовление
- В большую миску налейте теплое молоко. Добавьте мокрые дрожжи (или сухие, если их используете), соль и сахар. Тщательно размешайте, чтобы дрожжи полностью растворились.
- Просейте 750 г муки, чтобы она стала воздушной. Постепенно добавляйте муку в молочно-дрожжевую смесь, не забывайте перемешивать ложкой.
- Отдельно вскипятите 250 мл воды. Быстро влейте кипяток в тесто, одновременно замешивайте его ложкой. Не беспокойтесь, если сначала тесто будет липким.
- После охлаждения теста до комфортной температуры начинайте замешивать его руками. Добавьте 3 ст.л масла и вымешивайте, пока тесто не станет мягким, эластичным и не прилипнет к рукам. Присыпьте рабочую поверхность мукой и выложите тесто.
- Раскатайте тесто в виде колбаски. Нарежьте его на равные кусочки. Каждый кусочек раскатайте в круглое основание для пирожка.
- На середину каждого круга выкладывайте начинку – картофельное пюре с поджаренным лучком, сливочным маслом и сметаной. Заверните края, формируя аккуратные пирожки.
- Разогрейте большую сковороду с достаточным количеством растительного масла. Жарьте пирожки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
Советы:
- Чтобы пирожки дольше оставались свежими, накройте их чистым полотенцем после жарки.
- Начинку можно варьировать: добавьте тушеную капусту, грибы или мясо для разнообразия вкусов.
- Если вы не хотите жарить пирожки, их можно запечь в духовке при температуре 180°C до румяной корочки.
Этот простой рецепт может стать любимым в вашей семье. Заварные дрожжевые пирожки отлично подходят как для завтрака, так и для быстрого перекуса.
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