Завитушки с мясом и сыром: рецепт вкусной выпечки / © Credits

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Эти рулетики с мясом, грибами и сыром имеют хрустящую золотистую корочку, нежную начинку и оригинальный вид, который привлечет внимание даже самых требовательных гурманов. Рецепт не только вкусный, но и достаточно простой в приготовлении. Его легко адаптировать под свой вкус: можно использовать разные виды сыра, экспериментировать с приправами или добавлять любимые овощи. А сам процесс формирования «улиток» превращается в творческое занятие, которое можно разделить с детьми. Как все приготовить рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты Говяжий фарш 500г Средняя луковица 1 шт. Шампиньоны 200г Соль Перец Паприка Орегано Тесто 300–350 г Твердый сыр 150г Желток 1 шт. Кунжут (или сушеные травы)

Приготовление

В глубокой миске смешайте говяжий фарш с мелко нарезанным луком, грибами и любимыми специями. Если вы используете сырые грибы, их можно немного обжарить на сухой сковороде. Раскатайте тесто на тонкий прямоугольный пласт (толщиной около 0,5 см). Равномерно распределите по поверхности мясную начинку. Чтобы придать рулетикам интересную форму, осторожно приложите решетку от духовки к верхнему слою начинки, слегка прижимая. Это создаст визуальные направляющие для разрезки теста на полоски шириной около 3-4 см. В начало каждой полоски выложите по кусочку сыра. Затем сверните полоски в форме улиток — от сыра до края теста. Выложите сформованные улитки на застеленный пергаментом противень. Смажьте их взбитым желтком — это обеспечит аппетитную корочку. По желанию присыпьте сверху кунжутом или сушеным розмарином или базиликом. Поставьте противень в предварительно разогретую до 180°C духовку. Выпекайте 20–25 мин, пока тесто не станет румяным, а мясо полностью готовым. Время может изменяться в зависимости от типа теста.

Советы:

Для еще более насыщенного вкуса добавьте в начинку немного тертого сыра — он расплавится во время запекания и сделает тягучей текстуру.

Если вы любите пикантные блюда, добавьте щепотку молотого чили или копченой паприки.

Готовые улитки можно подавать как горячими, так и холодными. Они прекрасно смакуют с соусом из греческого йогурта и чеснока или с обычным томатным сальсом.

Сырно-мясные улитки — это удачное сочетание уютной домашней выпечки с современной подачей. Они не только вкусны, но и выглядят хорошо, поэтому обязательно попробуйте приготовить их дома. И, возможно, именно это блюдо станет вашим фирменным рецептом, к которому хочется возвращаться снова и снова.

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