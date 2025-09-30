ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
86
Время на прочтение
2 мин

Завтрак Принцессы Дианы: рецепт королевской овсянки

Принцесса Диана знала, как начать день правильно. Завтрак для нее был не просто приемом пищи — это был ритуал наполнения энергии, здоровья и силы для ежедневных дел. Идеальный баланс белков, клетчатки и полезных веществ обеспечивал ей заряд бодрости для насыщенной жизни.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Завтрак Принцессы Дианы

Завтрак Принцессы Дианы / © Associated Press

Ее секретный завтрак — запаренная овсянка или овсянка, которая настаивается ночь. Сегодня этот тренд стал популярным среди ценителей здорового питания, но еще в 1993 году Диана уже включала его в свое ежедневное меню, почти за двадцать лет до массового увлечения в мире.

По словам королевского повара Darren McGrady, принцесса открыла для себя этот рецепт в швейцарской клинике здоровья. Там он назывался Birchermüesli и его придумал швейцарский диетолог Maximilian Bircher-Benner. Диане настолько понравилась овсянка, что она попросила Даррена готовить ее каждый день.

Как приготовить овсянку «принцессы»

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья (лучше классические, не быстрого приготовления)

  • Натуральный сок (можно апельсиновый)

  • Греческий йогурт

  • Мед

  • Лимонный сок

  • Фрукты: яблоки (с кожурой), ягоды (черника, клубника)

  • Орехи: грецкие, для полезных жиров и текстуры

Приготовление

  1. Залейте овсянку соком и оставьте на ночь в холодильнике. Хлопья разбухнут и впитают всю его пользу.

  2. Утром добавьте греческий йогурт и аккуратно перемешайте.

  3. Добавьте мед и несколько капель лимонного сока.

  4. Натрите яблоки, добавьте ягоды и грецкие орехи. Перемешайте и завтрак готов

Darren McGrady признается, что даже повара во дворце не могли устоять перед вкусом этой овсянки, иногда он удваивал порции и сам наслаждался ею.

Польза завтрака

  • Богат белком благодаря йогурту.

  • Полон клетчатки благодаря овсянке и фруктам.

  • Полезные жиры из орехов.

  • Низкий гликемический индекс, который обеспечивает длительное ощущение сытости.

Завтрак Дианы — это не только здоровая пища, но и способ начать день с заботой о себе, своем теле и настроении. Этот простой рецепт доказывает, что даже королевский завтрак может быть легким, доступным и невероятно вкусным.

