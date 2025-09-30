Завтрак Принцессы Дианы: рецепт королевской овсянки

Завтрак Принцессы Дианы / © Associated Press

Ее секретный завтрак — запаренная овсянка или овсянка, которая настаивается ночь. Сегодня этот тренд стал популярным среди ценителей здорового питания, но еще в 1993 году Диана уже включала его в свое ежедневное меню, почти за двадцать лет до массового увлечения в мире.

По словам королевского повара Darren McGrady, принцесса открыла для себя этот рецепт в швейцарской клинике здоровья. Там он назывался Birchermüesli и его придумал швейцарский диетолог Maximilian Bircher-Benner. Диане настолько понравилась овсянка, что она попросила Даррена готовить ее каждый день.

Как приготовить овсянку «принцессы»

Ингредиенты

Овсяные хлопья (лучше классические, не быстрого приготовления)

Натуральный сок (можно апельсиновый)

Греческий йогурт

Мед

Лимонный сок

Фрукты: яблоки (с кожурой), ягоды (черника, клубника)

Орехи: грецкие, для полезных жиров и текстуры

Приготовление

Залейте овсянку соком и оставьте на ночь в холодильнике. Хлопья разбухнут и впитают всю его пользу. Утром добавьте греческий йогурт и аккуратно перемешайте. Добавьте мед и несколько капель лимонного сока. Натрите яблоки, добавьте ягоды и грецкие орехи. Перемешайте и завтрак готов

Darren McGrady признается, что даже повара во дворце не могли устоять перед вкусом этой овсянки, иногда он удваивал порции и сам наслаждался ею.

Польза завтрака

Богат белком благодаря йогурту.

Полон клетчатки благодаря овсянке и фруктам.

Полезные жиры из орехов.

Низкий гликемический индекс, который обеспечивает длительное ощущение сытости.

Завтрак Дианы — это не только здоровая пища, но и способ начать день с заботой о себе, своем теле и настроении. Этот простой рецепт доказывает, что даже королевский завтрак может быть легким, доступным и невероятно вкусным.