Завтрак за 5 минут от Дрю Бэрримор: рецепт блюда, которое зарядит энергией на целый день

Правильный завтрак может определить ваше настроение на весь день. Белковый завтрак поддерживает чувство сытости, помогает контролировать аппетит и добавляет энергии для работы и спорта. Простой рецепт из доступных ингредиентов может превратить утренний ритуал в настоящее гастрономическое удовольствие.

Дрю Бэрримор youtube.com_@TheDrewBarrymoreShow

Именно такую идею предлагает шеф-повар и телеведущий Джеффри Закариан, который готовил завтрак вместе с Дрю Бэрримор на шоу The Drew Barrymore Show. Они рассказали о рецепте быстрого и питательного завтрака, который занимает всего пять минут, но дарит максимум вкуса и пользы. Речь идет о греческих тостах с яйцами и свежими овощами.

Греческие тосты от Дрю Бэрримор youtube.com/@TheDrewBarrymoreShow / © YouTube

Ингредиенты

  • яйца

  • свежие овощи: огурец, авокадо и красный лук

  • зелень: укроп, петрушка

  • лимонный сок

  • оливковое масло

  • соль

  • перец

  • кукурузные тортильи

  • редис

  • фета

Приготовление

  1. Яйца взбейте и пожарьте на антипригарной сковороде на среднем огне, постоянно помешивая.

  2. Нарезанные огурцы, авокадо и лук смешайте с лимонным соком, оливковым маслом, укропом, петрушкой, солью и перцем.

  3. На поджаренную тортилью выложите мягкие кусочки яичницы, сверху — овощную смесь.

  4. Добавьте ломтики редиса, посыпьте фетой, еще немного перца и соли и завтрак готов.

Дрю Бэрримор во время дегустации отметила, что это невероятно вкусно, ярко и свежо.

Яйца являются одним из лучших источников белка, а это способствует восстановлению мышц и поддержанию энергии. Добавление свежих овощей обеспечивает организм витаминами и минералами, а тортилья добавляет легкие углеводы для стабильного уровня сахара в крови.

По желанию можно добавить черные бобы — для повышения содержания клетчатки, которая поддерживает работу кишечника и сердца, а также дольше сохраняет чувство сытости.

Такой завтрак от Дрю Бэрримор — идеальный пример того, что здоровый завтрак может быть быстрым, питательным и ярким. Пять минут на приготовление и вы получаете белковое, вкусное и эстетически привлекательное блюдо, которое заряжает энергией на весь день.

Этот рецепт показывает, что здоровое питание не обязательно требует часов на кухне, а свежие ингредиенты и немного фантазии делают завтрак настоящим гастрономическим удовольствием.

