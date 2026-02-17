- Дата публикации
Категория
Рецепты
Завтрак за 5 минут от Дрю Бэрримор: рецепт блюда, которое зарядит энергией на целый день
Правильный завтрак может определить ваше настроение на весь день. Белковый завтрак поддерживает чувство сытости, помогает контролировать аппетит и добавляет энергии для работы и спорта. Простой рецепт из доступных ингредиентов может превратить утренний ритуал в настоящее гастрономическое удовольствие.
Именно такую идею предлагает шеф-повар и телеведущий Джеффри Закариан, который готовил завтрак вместе с Дрю Бэрримор на шоу The Drew Barrymore Show. Они рассказали о рецепте быстрого и питательного завтрака, который занимает всего пять минут, но дарит максимум вкуса и пользы. Речь идет о греческих тостах с яйцами и свежими овощами.
Ингредиенты
яйца
свежие овощи: огурец, авокадо и красный лук
зелень: укроп, петрушка
лимонный сок
оливковое масло
соль
перец
кукурузные тортильи
редис
фета
Приготовление
Яйца взбейте и пожарьте на антипригарной сковороде на среднем огне, постоянно помешивая.
Нарезанные огурцы, авокадо и лук смешайте с лимонным соком, оливковым маслом, укропом, петрушкой, солью и перцем.
На поджаренную тортилью выложите мягкие кусочки яичницы, сверху — овощную смесь.
Добавьте ломтики редиса, посыпьте фетой, еще немного перца и соли и завтрак готов.
Дрю Бэрримор во время дегустации отметила, что это невероятно вкусно, ярко и свежо.
Яйца являются одним из лучших источников белка, а это способствует восстановлению мышц и поддержанию энергии. Добавление свежих овощей обеспечивает организм витаминами и минералами, а тортилья добавляет легкие углеводы для стабильного уровня сахара в крови.
По желанию можно добавить черные бобы — для повышения содержания клетчатки, которая поддерживает работу кишечника и сердца, а также дольше сохраняет чувство сытости.
Такой завтрак от Дрю Бэрримор — идеальный пример того, что здоровый завтрак может быть быстрым, питательным и ярким. Пять минут на приготовление и вы получаете белковое, вкусное и эстетически привлекательное блюдо, которое заряжает энергией на весь день.
Этот рецепт показывает, что здоровое питание не обязательно требует часов на кухне, а свежие ингредиенты и немного фантазии делают завтрак настоящим гастрономическим удовольствием.