Зеленая аджика: рецепт оригинального соуса

Любое блюдо заиграет новыми красками и обретет особый вкус и аромат, если к нему подать соус.

Известно великое множество соусов и к закускам, и к основным блюдам, и к десертам. Соевый соус, майонез, кетчуп, сальса, тартар давно и прочно обосновались на наших кухнях. Мы полюбили кавказский сацебели и ткемали и научились делать настоящую аджику.

Кстати, об аджике. А знаете ли вы, что в Грузии особо любима зеленая аджика? Она гораздо ароматнее обычной за счет большого количества свежей кинзы. Пара слов для скептиков, обходящих стороной эту зелень. В блюдах вкус кинзы практически не чувствуется, но они при этом обретают невероятный аромат.

Ингредиенты:

0,5 кг зеленого острого перца

150 г чеснока

3 пучка кинзы

2-3 столовые ложки хмели-сунели

2-3 столовые ложки соли

Приготовление

Кинзу и острый перец вымыть под проточной водой и хорошо просушить. Перец очистить от плодоножек и семян, а чеснок – от шелухи.

Подготовленные овощи вместе с кинзой пюрировать блендером или дважды пропустить через мясорубку с мелкой решеткой.

К полученной массе добавить хмели-сунели, всыпать соль и тщательно вымешать, чтобы последняя полностью растворилась.

Готовую аджику расфасовать в баночки и хранить в холодильнике.

На заметку

Чтобы смягчить остроту аджики, половину нормы острого перца можно заменить болгарским, но выбирайте стручки зеленого цвета.

Соль используйте обычную – каменную не йодированную.

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