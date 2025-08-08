Зеленая паста на зиму: рецепт полезного травяного дополнения к блюдам

Зеленая паста на зиму / © Credits

Один из лучших способов — приготовить универсальную зеленую пасту. Она станет прекрасным дополнением к супам, соусам, мясу, пасте, салатам или намазке на хлеб. Об этом рецепте, настоящей находке для тех, кто не хочет терять ни одного листочка ароматного базилика, укропа или петрушки, рассказали на странице VD Necrasova. Без консервантов и лишней термической обработки, только натуральные ингредиенты, максимум вкуса и пользы.

Ингредиенты Базилик зеленый 100 г Базилик фиолетовый 350 г Укроп 100 г Петрушка 250 г Мята свежая 10 г Горький перец (сухой или свежий) 15 г Чеснок 100 г Грецкие орехи 100 г Соль Масло (рафинированное или оливковое) 2 ст. л.

Приготовление

Хорошо промойте все травы и дайте им стечь на полотенце. Избыток влаги может повлиять на сохранность пасты, поэтому зелень должна быть сухой. Пропустите зелень, орехи, чеснок и перец через мясорубку или измельчите в блендере до желаемой консистенции. Блендер сделает массу более нежной, а мясорубка — с более выраженной текстурой. Посолите по своему вкусу, если хотите, чтобы паста была более нежной и лучше намазывалась, добавьте масло. Хорошо перемешайте. Готовую массу переложите в стерильные баночки. Если планируете хранить в холодильнике, плотно закройте крышками. Часть пасты можно заморозить порционно в формочках для льда или в небольших контейнерах. Это удобно, ведь можно достать кубик и добавить к блюду без размораживания всей массы.

Хранение

В холодильнике — до 2 недель (под плотной крышкой).

В морозильной камере — до 6 месяцев.

Использование

Как заправку к супу или борщу (уже после варки).

В соусах для макарон, стейков, овощей.

На хлеб или тосты, как пикантная намазка.

В начинках для рулетов, лавашей, пирожков.

В салатах вместо обычной заправки.

Зеленая паста — это вкусная, натуральная и очень полезная заготовка, которая подарит блюдам аромат лета даже в самые сильные морозы. Всего несколько часов в августе и вы будете иметь вкусную поддержку своего здоровья на всю зиму.