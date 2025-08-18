ТСН в социальных сетях

ua
Рецепты
65
2 мин

Зеленый борщ: рецепт интересной вариации традиционного украинского блюда

Зеленый борщ — это блюдо, которое символизирует весну и лето на украинском столе. Его главная «изюминка» — щавель, который добавляет приятной кислинки и свежего аромата.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
50 ккал
Зеленый борщ

Зеленый борщ / © Credits

Этот борщ считается традиционным блюдом украинской кухни, но у каждой хозяйки есть свой особый и уникальный рецепт его приготовления. На странице Liliya.cooking предложили пошаговую инструкцию приготовления насыщенного, ароматного и полезного зеленого борща.

Ингредиенты

Мясо (свиные ребра или говядина)
600 г
Картофель
5 шт.
Морковь
1 шт.
Лук репчатый
1 шт.
Зеленый лук
Свежий щавель
200 г
Яйцо куриное
1 шт.
Сало
Соль
Перец
Зелень (петрушка, укроп)
Вода
4 л

Приготовление

  1. Мясо залейте холодной водой, доведите до кипения и слейте первый бульон, это поможет сделать блюдо прозрачным. Снова залейте водой, посолите и варите 30-40 мин на среднем огне.

  2. Картофель нарежьте кубиками, морковь и лук мельче. Положите все в бульон и варите еще 15-20 мин до мягкости.

  3. Щавель и зеленый лук мелко режьте. Сало можно измельчить ножом или пропустить через пресс. Добавьте все в кастрюлю.

  4. Сырое яйцо слегка взбейте и медленно влейте в борщ тонкой струйкой, постоянно помешивайте вилкой, чтобы образовались нежные «ленты». Или же добавьте измельченное вареное яйцо.

  5. Положите измельченную петрушку или другую зелень, дайте борщу закипеть, после чего снимите с огня.

  6. Вкуснее всего подавать зеленый борщ со сметаной и свежим хлебом.

Советы

  • Щавель можно заменить шпинатом или молодой крапивой, но тогда добавьте немного лимонного сока или лимонной кислоты.

  • Для более насыщенного вкуса можно использовать куриный бульон.

  • Если хотите, чтобы борщ сохранил ярко-зеленый цвет, добавляйте щавель в самом конце, за 2-3 мин до готовности.

Зеленый борщ — это не просто блюдо, а настоящий символ весеннего и летнего достатка на украинском столе. Он сочетает в себе легкость, пользу и неповторимый вкус свежей зелени. Готовить его несложно, а результат всегда радует ярким ароматом, нежной кислинкой и ощущением домашнего уюта.

