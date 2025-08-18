Зеленый борщ: рецепт интересной вариации традиционного украинского блюда

Зеленый борщ / © Credits

Этот борщ считается традиционным блюдом украинской кухни, но у каждой хозяйки есть свой особый и уникальный рецепт его приготовления. На странице Liliya.cooking предложили пошаговую инструкцию приготовления насыщенного, ароматного и полезного зеленого борща.

Ингредиенты Мясо (свиные ребра или говядина) 600 г Картофель 5 шт. Морковь 1 шт. Лук репчатый 1 шт. Зеленый лук Свежий щавель 200 г Яйцо куриное 1 шт. Сало Соль Перец Зелень (петрушка, укроп) Вода 4 л

Приготовление

Мясо залейте холодной водой, доведите до кипения и слейте первый бульон, это поможет сделать блюдо прозрачным. Снова залейте водой, посолите и варите 30-40 мин на среднем огне. Картофель нарежьте кубиками, морковь и лук мельче. Положите все в бульон и варите еще 15-20 мин до мягкости. Щавель и зеленый лук мелко режьте. Сало можно измельчить ножом или пропустить через пресс. Добавьте все в кастрюлю. Сырое яйцо слегка взбейте и медленно влейте в борщ тонкой струйкой, постоянно помешивайте вилкой, чтобы образовались нежные «ленты». Или же добавьте измельченное вареное яйцо. Положите измельченную петрушку или другую зелень, дайте борщу закипеть, после чего снимите с огня. Вкуснее всего подавать зеленый борщ со сметаной и свежим хлебом.

Советы

Щавель можно заменить шпинатом или молодой крапивой, но тогда добавьте немного лимонного сока или лимонной кислоты.

Для более насыщенного вкуса можно использовать куриный бульон.

Если хотите, чтобы борщ сохранил ярко-зеленый цвет, добавляйте щавель в самом конце, за 2-3 мин до готовности.

Зеленый борщ — это не просто блюдо, а настоящий символ весеннего и летнего достатка на украинском столе. Он сочетает в себе легкость, пользу и неповторимый вкус свежей зелени. Готовить его несложно, а результат всегда радует ярким ароматом, нежной кислинкой и ощущением домашнего уюта.