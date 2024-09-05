Зеленый бурито: идеальный рецепт для тех, кто считает калории

Приготовьте одно из самых популярных американских блюд – Кобб-салат в форме бурито.
Фудблогер Teri Turner показала, как приготовить вкусный зеленый бурито, который на самом деле является Кобб-салатом. Благодаря такой форме его легко можно взять с собой на работу или на природу.
Ингредиенты
- Хрустящий салат (латук)
- Огурец
- Бекон (поджаренный)
- Авокадо
- Яйца
- Курица (отварная)
- Маринованный красный лук
- Пармезан
- Соус с чесноком
- Соль
- Перец
- Оливковое масло
Приготовление:
- Возьмите большой лист салата, можно два, и положите внутрь вареное яйцо (разрезанное пополам), курицу (порезанную большими кусками), авокадо (нарезанное ломтиками), помидоры (разрезанные пополам), лук и жареный бекон. Посыпьте все тертым пармезаном, добавьте немного соли и перца, соус с чесноком и немного растительного масла;
- Осторожно сверните лист салата с начинкой в форму бурито;
- Заверните его в пергамент и разрежьте пополам, чтобы было удобно есть.
Совет:
По желанию можете добавить чуть-чуть любимой зелени.
Вместо курицы можно использовать красную рыбу и креветки.
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