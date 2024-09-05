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Зеленый бурито: идеальный рецепт для тех, кто считает калории

Зеленый бурито: идеальный рецепт для тех, кто считает калории

Кобб-салат в форме бурито / Фото: Credits

Приготовьте одно из самых популярных американских блюд – Кобб-салат в форме бурито.

Фудблогер Teri Turner показала, как приготовить вкусный зеленый бурито, который на самом деле является Кобб-салатом. Благодаря такой форме его легко можно взять с собой на работу или на природу.

Ингредиенты

Хрустящий салат (латук)
Огурец
Бекон (поджаренный)
Авокадо
Яйца
Курица (отварная)
Маринованный красный лук
Пармезан
Соус с чесноком
Соль
Перец
Оливковое масло

Приготовление:

  • Возьмите большой лист салата, можно два, и положите внутрь вареное яйцо (разрезанное пополам), курицу (порезанную большими кусками), авокадо (нарезанное ломтиками), помидоры (разрезанные пополам), лук и жареный бекон. Посыпьте все тертым пармезаном, добавьте немного соли и перца, соус с чесноком и немного растительного масла;
  • Осторожно сверните лист салата с начинкой в форму бурито;
  • Заверните его в пергамент и разрежьте пополам, чтобы было удобно есть.

Совет:

По желанию можете добавить чуть-чуть любимой зелени.

Вместо курицы можно использовать красную рыбу и креветки.

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