Зеленый салат с хрустящим беконом и фетой: интересный рецепт

Зеленый салат с беконом, сыром фета и яблоками instagram.com_pysznieczyprzepysznie / © Instagram

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Именно таким является зеленый салат с хрустящим беконом, яблоками, сыром фета и орешками, рецептом которого поделилась блогер Monika Molecka. Этот салат настоящий взрыв текстур и вкусов, здесь все хрустит, сочетается, контрастирует и завораживает.

Ингредиенты

Для салата

Бекон 100 г

Смесь зелени 80 г

Сыр фета 50 г

Грецкие орехи 30 г

Яблоко 1 шт.

Сушеная клюква 30 г

Для соуса

Оливковое масло 50 мл

Винный или яблочный уксус 20 мл

Дижонская горчица 1 ч. л

Мед 2 ч. л

Соль

Черный перец

Натертый твердый сыр 20 г

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C. Выложите ломтики бекона на противень, застеленный пергаментом и запекайте 10-15 мин, пока не станет золотистым и хрустящим. После этого выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. В небольшой миске смешайте оливковое масло, уксус, мед, горчицу, соль, перец и тертый твердый сыр. Хорошо взбейте венчиком до однородности. Яблоки помойте, удалите сердцевину, нарежьте тонкими ломтиками (с кожурой). Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде (2-3 мин) — это усилит их вкус и аромат. На большое блюдо или в миску выложите смесь молодой зелени, сверху кусочки феты, далее ломтики яблок, добавьте обжаренные орехи и клюкву, рассыпьте сверху измельченный бекон, полейте соусом непосредственно перед подачей.

Подача

Идеально сочетается с белым сухим вином.

Также с домашним лимонадом, айраном или зеленой минеральной водой со льдом и лимоном.

Советы

Замените фету на козий сыр или брынзу.

Попробуйте грушу вместо яблока.

В вегетарианском варианте вместо бекона используйте жареный тофу или веганский «бекон» из моркови.

Этот зеленый салат — пример того, как простое блюдо может стать гастрономическим открытием. Всего несколько ингредиентов, немного времени и на столе будет что-то особенное.