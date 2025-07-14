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Зеленый салат с хрустящим беконом и фетой: интересный рецепт
Салаты бывают разные — легкие, сытные, будничные или праздничные. Но есть блюда, которые сразу попадают в категорию «это нужно попробовать всем».
Именно таким является зеленый салат с хрустящим беконом, яблоками, сыром фета и орешками, рецептом которого поделилась блогер Monika Molecka. Этот салат настоящий взрыв текстур и вкусов, здесь все хрустит, сочетается, контрастирует и завораживает.
Ингредиенты
Для салата
Бекон 100 г
Смесь зелени 80 г
Сыр фета 50 г
Грецкие орехи 30 г
Яблоко 1 шт.
Сушеная клюква 30 г
Для соуса
Оливковое масло 50 мл
Винный или яблочный уксус 20 мл
Дижонская горчица 1 ч. л
Мед 2 ч. л
Соль
Черный перец
Натертый твердый сыр 20 г
Приготовление
Разогрейте духовку до 200°C. Выложите ломтики бекона на противень, застеленный пергаментом и запекайте 10-15 мин, пока не станет золотистым и хрустящим.
После этого выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
В небольшой миске смешайте оливковое масло, уксус, мед, горчицу, соль, перец и тертый твердый сыр.
Хорошо взбейте венчиком до однородности.
Яблоки помойте, удалите сердцевину, нарежьте тонкими ломтиками (с кожурой).
Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде (2-3 мин) — это усилит их вкус и аромат.
На большое блюдо или в миску выложите смесь молодой зелени, сверху кусочки феты, далее ломтики яблок, добавьте обжаренные орехи и клюкву, рассыпьте сверху измельченный бекон, полейте соусом непосредственно перед подачей.
Подача
Идеально сочетается с белым сухим вином.
Также с домашним лимонадом, айраном или зеленой минеральной водой со льдом и лимоном.
Советы
Замените фету на козий сыр или брынзу.
Попробуйте грушу вместо яблока.
В вегетарианском варианте вместо бекона используйте жареный тофу или веганский «бекон» из моркови.
Этот зеленый салат — пример того, как простое блюдо может стать гастрономическим открытием. Всего несколько ингредиентов, немного времени и на столе будет что-то особенное.