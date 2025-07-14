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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
110
Время на прочтение
2 мин

Зеленый салат с хрустящим беконом и фетой: интересный рецепт

Салаты бывают разные — легкие, сытные, будничные или праздничные. Но есть блюда, которые сразу попадают в категорию «это нужно попробовать всем».

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Зеленый салат с беконом, сыром фета и яблоками instagram.com_pysznieczyprzepysznie

Зеленый салат с беконом, сыром фета и яблоками instagram.com_pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Именно таким является зеленый салат с хрустящим беконом, яблоками, сыром фета и орешками, рецептом которого поделилась блогер Monika Molecka. Этот салат настоящий взрыв текстур и вкусов, здесь все хрустит, сочетается, контрастирует и завораживает.

Ингредиенты

Для салата

  • Бекон 100 г

  • Смесь зелени 80 г

  • Сыр фета 50 г

  • Грецкие орехи 30 г

  • Яблоко 1 шт.

  • Сушеная клюква 30 г

Для соуса

  • Оливковое масло 50 мл

  • Винный или яблочный уксус 20 мл

  • Дижонская горчица 1 ч. л

  • Мед 2 ч. л

  • Соль

  • Черный перец

  • Натертый твердый сыр 20 г

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите ломтики бекона на противень, застеленный пергаментом и запекайте 10-15 мин, пока не станет золотистым и хрустящим.

  2. После этого выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

  3. В небольшой миске смешайте оливковое масло, уксус, мед, горчицу, соль, перец и тертый твердый сыр.

  4. Хорошо взбейте венчиком до однородности.

  5. Яблоки помойте, удалите сердцевину, нарежьте тонкими ломтиками (с кожурой).

  6. Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде (2-3 мин) — это усилит их вкус и аромат.

  7. На большое блюдо или в миску выложите смесь молодой зелени, сверху кусочки феты, далее ломтики яблок, добавьте обжаренные орехи и клюкву, рассыпьте сверху измельченный бекон, полейте соусом непосредственно перед подачей.

Подача

  • Идеально сочетается с белым сухим вином.

  • Также с домашним лимонадом, айраном или зеленой минеральной водой со льдом и лимоном.

Советы

  • Замените фету на козий сыр или брынзу.

  • Попробуйте грушу вместо яблока.

  • В вегетарианском варианте вместо бекона используйте жареный тофу или веганский «бекон» из моркови.

Этот зеленый салат — пример того, как простое блюдо может стать гастрономическим открытием. Всего несколько ингредиентов, немного времени и на столе будет что-то особенное.

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