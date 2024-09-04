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Зеленый смузи: рецепт полезного напитка для вашего здоровья

Зеленый смузи: рецепт полезного напитка для вашего здоровья

Зеленый смузи: рецепт полезного напитка для вашего здоровья / Фото: www.credits

У зеленого смузи много преимуществ для здоровья благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов. Он улучшает пищеварение, поддерживает детоксикацию организма, способствует повышению энергии и снижению веса.

На странице lotushealthtips показали, как приготовить вкусный и полезный зеленый смузи, который улучшит вашу кожу и укрепит иммунную систему.

Ингредиенты

Кокосовая вода
1 стакан
Петрушка
Шпинат
Сельдерей
2 стебля
Имбирь
Лимонный сок
1/2 шт.
Зеленое яблоко
1 шт.
Семена чиа
1 ст. л
Огурец (небольшой)
1 шт.

Приготовление:

  • Смешайте все ингредиенты в блендере до однородности и можно сразу пить.

Это отличный смузи для поддержания иммунитета, который улучшает пищеварение, богатый питательными веществами, дарит вам энергию, а также эффективно выводит токсины из организма.

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