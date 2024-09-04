Зеленый смузи: рецепт полезного напитка для вашего здоровья

У зеленого смузи много преимуществ для здоровья благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов. Он улучшает пищеварение, поддерживает детоксикацию организма, способствует повышению энергии и снижению веса.
На странице lotushealthtips показали, как приготовить вкусный и полезный зеленый смузи, который улучшит вашу кожу и укрепит иммунную систему.
Ингредиенты
- Кокосовая вода
- 1 стакан
- Петрушка
- Шпинат
- Сельдерей
- 2 стебля
- Имбирь
- Лимонный сок
- 1/2 шт.
- Зеленое яблоко
- 1 шт.
- Семена чиа
- 1 ст. л
- Огурец (небольшой)
- 1 шт.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в блендере до однородности и можно сразу пить.
Это отличный смузи для поддержания иммунитета, который улучшает пищеварение, богатый питательными веществами, дарит вам энергию, а также эффективно выводит токсины из организма.
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