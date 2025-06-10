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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
93
Время на прочтение
2 мин

Зеленый суп из черемши: рецепт пикантного блюда

С теплого времени природа дарит нам уникальные сезонные ингредиенты, которые не только радуют глаз, но и поддерживают здоровье. Один из таких — дикий чеснок или черемша. Его нежные зеленые листья имеют яркий чесночный аромат, но более деликатный, чем традиционный чеснок, идеально подходят для супов, песто, пирогов или салатов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
50 ккал
Зеленый суп из черемши

Зеленый суп из черемши / © Associated Press

На странице alfiecooks рассказали, как этот дар природы превратить в настоящий суповой шедевр. Идеально сбалансированный, легкий, ароматный и полезный — зеленый суп из черемши станет фаворитом вашего меню.

Ингредиенты

Большой шалот (или половинка обыкновенного лука)
1 шт.
Большой картофель
2шт.
Чеснок
6–8 зубчиков
Яблочный уксус
1 ст. л
Овощной бульонный кубик
1 шт.
Кипяток
1 л
Листья черемши
Свежая зелень (мята, петрушка, базилик)
1 большая горсть
Лимонная цедра
1 шт.
Пищевые дрожжи
2 ст. л
Мисо паста (или соевый соус)
1 ч. л
Сливочное масло
1 ст. л
Оливковое масло
Соль
Перец

Приготовление

  1. Измельчите шалот. Очистите и нарежьте картофель кубиками. Чеснок мелко изрубите.

  2. В кастрюле разогрейте немного оливкового масла. Добавьте сливочное масло.

  3. Засыпьте шалот и картофель с щепоткой соли. Жарьте 5–10 мин, периодически помешивайте, пока овощи не станут мягкими.

  4. Добавьте чеснок. Обжаривайте еще 1–2 мин, пока не появится характерный аромат.

  5. Влейте яблочный уксус — он поможет «соскребать» карамелизированные кусочки со дна кастрюли и обогатить вкус.

  6. Растворите бульонный кубик в 1 л кипятка.

  7. Влейте в овощи. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 10–15 мин, пока картофель не станет мягким.

  8. Черемшу и зелень промойте и просушите.

  9. Добавьте в кастрюлю, дайте листьям «увядать» (это занимает буквально 1–2 мин).

  10. Снимите суп из огня. Осторожно перелейте в блендер или ручным блендером.

  11. Взбивайте в однородную зеленую кремовую текстуру.

  12. Добавьте цедру лимона, пищевые дрожжи (если употребляете), мисо пасту. Хорошо перемешайте.

  13. Приправьте солью и черным перцем.

  14. Подсушите хлеб или мажьте его сливочным маслом.

  15. Разлейте суп по тарелкам, добавьте немного сметаны или сливок, сбрызните оливковым маслом.

Советы

  • Если не удалось найти черемшу, можно использовать шпинат с добавлением 1–2 зубчиков обыкновенного чеснока.

  • Добавьте отварную белую фасоль или горох вместе с картофелем — это сделает суп еще сытнее.

Этот суп — настоящий способ почувствовать чувственную пикантность в тарелке. Готовьте и не забывайте наслаждаться природными дарами сезона.

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