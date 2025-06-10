Зеленый суп из черемши: рецепт пикантного блюда

Зеленый суп из черемши / © Associated Press

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На странице alfiecooks рассказали, как этот дар природы превратить в настоящий суповой шедевр. Идеально сбалансированный, легкий, ароматный и полезный — зеленый суп из черемши станет фаворитом вашего меню.

Ингредиенты Большой шалот (или половинка обыкновенного лука) 1 шт. Большой картофель 2шт. Чеснок 6–8 зубчиков Яблочный уксус 1 ст. л Овощной бульонный кубик 1 шт. Кипяток 1 л Листья черемши Свежая зелень (мята, петрушка, базилик) 1 большая горсть Лимонная цедра 1 шт. Пищевые дрожжи 2 ст. л Мисо паста (или соевый соус) 1 ч. л Сливочное масло 1 ст. л Оливковое масло Соль Перец

Приготовление

Измельчите шалот. Очистите и нарежьте картофель кубиками. Чеснок мелко изрубите. В кастрюле разогрейте немного оливкового масла. Добавьте сливочное масло. Засыпьте шалот и картофель с щепоткой соли. Жарьте 5–10 мин, периодически помешивайте, пока овощи не станут мягкими. Добавьте чеснок. Обжаривайте еще 1–2 мин, пока не появится характерный аромат. Влейте яблочный уксус — он поможет «соскребать» карамелизированные кусочки со дна кастрюли и обогатить вкус. Растворите бульонный кубик в 1 л кипятка. Влейте в овощи. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 10–15 мин, пока картофель не станет мягким. Черемшу и зелень промойте и просушите. Добавьте в кастрюлю, дайте листьям «увядать» (это занимает буквально 1–2 мин). Снимите суп из огня. Осторожно перелейте в блендер или ручным блендером. Взбивайте в однородную зеленую кремовую текстуру. Добавьте цедру лимона, пищевые дрожжи (если употребляете), мисо пасту. Хорошо перемешайте. Приправьте солью и черным перцем. Подсушите хлеб или мажьте его сливочным маслом. Разлейте суп по тарелкам, добавьте немного сметаны или сливок, сбрызните оливковым маслом.

Советы

Если не удалось найти черемшу, можно использовать шпинат с добавлением 1–2 зубчиков обыкновенного чеснока.

Добавьте отварную белую фасоль или горох вместе с картофелем — это сделает суп еще сытнее.

Этот суп — настоящий способ почувствовать чувственную пикантность в тарелке. Готовьте и не забывайте наслаждаться природными дарами сезона.