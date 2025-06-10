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Зеленый суп из черемши: рецепт пикантного блюда
С теплого времени природа дарит нам уникальные сезонные ингредиенты, которые не только радуют глаз, но и поддерживают здоровье. Один из таких — дикий чеснок или черемша. Его нежные зеленые листья имеют яркий чесночный аромат, но более деликатный, чем традиционный чеснок, идеально подходят для супов, песто, пирогов или салатов.
На странице alfiecooks рассказали, как этот дар природы превратить в настоящий суповой шедевр. Идеально сбалансированный, легкий, ароматный и полезный — зеленый суп из черемши станет фаворитом вашего меню.
Ингредиенты
- Большой шалот (или половинка обыкновенного лука)
- 1 шт.
- Большой картофель
- 2шт.
- Чеснок
- 6–8 зубчиков
- Яблочный уксус
- 1 ст. л
- Овощной бульонный кубик
- 1 шт.
- Кипяток
- 1 л
- Листья черемши
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- Свежая зелень (мята, петрушка, базилик)
- 1 большая горсть
- Лимонная цедра
- 1 шт.
- Пищевые дрожжи
- 2 ст. л
- Мисо паста (или соевый соус)
- 1 ч. л
- Сливочное масло
- 1 ст. л
- Оливковое масло
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- Соль
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- Перец
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Приготовление
Измельчите шалот. Очистите и нарежьте картофель кубиками. Чеснок мелко изрубите.
В кастрюле разогрейте немного оливкового масла. Добавьте сливочное масло.
Засыпьте шалот и картофель с щепоткой соли. Жарьте 5–10 мин, периодически помешивайте, пока овощи не станут мягкими.
Добавьте чеснок. Обжаривайте еще 1–2 мин, пока не появится характерный аромат.
Влейте яблочный уксус — он поможет «соскребать» карамелизированные кусочки со дна кастрюли и обогатить вкус.
Растворите бульонный кубик в 1 л кипятка.
Влейте в овощи. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 10–15 мин, пока картофель не станет мягким.
Черемшу и зелень промойте и просушите.
Добавьте в кастрюлю, дайте листьям «увядать» (это занимает буквально 1–2 мин).
Снимите суп из огня. Осторожно перелейте в блендер или ручным блендером.
Взбивайте в однородную зеленую кремовую текстуру.
Добавьте цедру лимона, пищевые дрожжи (если употребляете), мисо пасту. Хорошо перемешайте.
Приправьте солью и черным перцем.
Подсушите хлеб или мажьте его сливочным маслом.
Разлейте суп по тарелкам, добавьте немного сметаны или сливок, сбрызните оливковым маслом.
Советы
Если не удалось найти черемшу, можно использовать шпинат с добавлением 1–2 зубчиков обыкновенного чеснока.
Добавьте отварную белую фасоль или горох вместе с картофелем — это сделает суп еще сытнее.
Этот суп — настоящий способ почувствовать чувственную пикантность в тарелке. Готовьте и не забывайте наслаждаться природными дарами сезона.