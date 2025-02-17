Зеленый суп с лапшой: рецепт тайской кухни

Этот рецепт сочетает в себе свежесть овощей, насыщенность кокосового молока и пикантность специй, создает неповторимый вкусовой букет, который радует вас каждой следующей ложкой.
На странице ALFIE STEINER поделились рецептом тайского зеленого супа с лапшой – блюда, наполненного яркими продуктами и вкусами, а также множеством полезных веществ. Этот суп не только способен согреть ваше тело, но и придать ему энергии. Рецепт рассчитан на 4 порции.
Ингредиенты
- Бульон
- Свежая мята 15 г
- Свежий кориандр 15 г
- Шпинат 200 г
- Чеснок 5 зубчиков
- Свежий имбирь 1 небольшой кусок
- Репчатый лук (белая часть для бульона, зелень для начинки) 1 пучок
- Лайм 2 шт.
- Соевый соус 2 ст. л
- Кокосовое молоко 400 мл
- Кипяток 1 л
- Овощные бульонные кубики 2 шт.
- Мисо-паста 1 ч. л
- Соль
- Масло
Начинка
- Копченый тофу 400 г
- Грибы 250 г
- Пак-чой 250 г
- Красный перец 1 шт.
- Рисовая лапша
- Поджаренный кунжут
Приготовление
- В кухонный комбайн или блендер положите чеснок, имбирь, свежую зелень и шпинат. При необходимости можете добавить немного воды, затем быстро взбейте до однородной консистенции.
- Добавить соевый соус, 100 мл кокосового молока и сок одного лайма, после чего еще раз тщательно перемешать. Приправьте по вкусу солью, если это необходимо.
- Перелейте подготовленную смесь в кастрюлю. Растворите два овощных кубика в одном литре кипятка и добавьте их в кастрюлю. Доведите все до кипения, затем варите на слабом огне в течение 10–15 мин. Если вам хочется больше бульона, просто добавьте больше кипятка.
- Для начинки нарежьте копченый тофу и обжарьте его на среднем сильном огне в небольшом количестве растительного масла, добавьте немного соевого соуса для аромата.
- Тоже самое сделайте с грибами, а пак-чой предварительно бланшируйте, чтобы сохранить его нежность и свежесть.
- Сварите рисовую лапшу до готовности в соответствии с инструкциями на упаковке, а затем положите в миску.
- В миску с лапшой налейте зеленый бульон, после чего добавьте подготовленные начинки: обжаренный тофу, грибы и пак-чой. Завершите процесс, добавив свежий репчатый лук, нарезанный красный перец чили и посыпьте поджаренными семенами кунжута.
Попробуйте этот рецепт и пусть каждая ложка супа дарит вам тепло, энергию и хорошее настроение.
Приятного аппетита!
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