Зеленый суп с лапшой: рецепт тайской кухни

Этот рецепт сочетает в себе свежесть овощей, насыщенность кокосового молока и пикантность специй, создает неповторимый вкусовой букет, который радует вас каждой следующей ложкой.

На странице ALFIE STEINER поделились рецептом тайского зеленого супа с лапшой – блюда, наполненного яркими продуктами и вкусами, а также множеством полезных веществ. Этот суп не только способен согреть ваше тело, но и придать ему энергии. Рецепт рассчитан на 4 порции.

Ингредиенты

Бульон

Свежая мята 15 г

Свежий кориандр 15 г

Шпинат 200 г

Чеснок 5 зубчиков

Свежий имбирь 1 небольшой кусок

Репчатый лук (белая часть для бульона, зелень для начинки) 1 пучок

Лайм 2 шт.

Соевый соус 2 ст. л

Кокосовое молоко 400 мл

Кипяток 1 л

Овощные бульонные кубики 2 шт.

Мисо-паста 1 ч. л

Соль

Масло

Начинка

Копченый тофу 400 г

Грибы 250 г

Пак-чой 250 г

Красный перец 1 шт.

Рисовая лапша

Поджаренный кунжут

Приготовление

В кухонный комбайн или блендер положите чеснок, имбирь, свежую зелень и шпинат. При необходимости можете добавить немного воды, затем быстро взбейте до однородной консистенции. Добавить соевый соус, 100 мл кокосового молока и сок одного лайма, после чего еще раз тщательно перемешать. Приправьте по вкусу солью, если это необходимо. Перелейте подготовленную смесь в кастрюлю. Растворите два овощных кубика в одном литре кипятка и добавьте их в кастрюлю. Доведите все до кипения, затем варите на слабом огне в течение 10–15 мин. Если вам хочется больше бульона, просто добавьте больше кипятка. Для начинки нарежьте копченый тофу и обжарьте его на среднем сильном огне в небольшом количестве растительного масла, добавьте немного соевого соуса для аромата. Тоже самое сделайте с грибами, а пак-чой предварительно бланшируйте, чтобы сохранить его нежность и свежесть. Сварите рисовую лапшу до готовности в соответствии с инструкциями на упаковке, а затем положите в миску. В миску с лапшой налейте зеленый бульон, после чего добавьте подготовленные начинки: обжаренный тофу, грибы и пак-чой. Завершите процесс, добавив свежий репчатый лук, нарезанный красный перец чили и посыпьте поджаренными семенами кунжута.

Попробуйте этот рецепт и пусть каждая ложка супа дарит вам тепло, энергию и хорошее настроение.

Приятного аппетита!

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