Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленый суп с лапшой: рецепт тайской кухни

Зеленый суп с лапшой: рецепт тайской кухни

Зеленый тайский суп / Фото: Credits

Этот рецепт сочетает в себе свежесть овощей, насыщенность кокосового молока и пикантность специй, создает неповторимый вкусовой букет, который радует вас каждой следующей ложкой.

На странице ALFIE STEINER поделились рецептом тайского зеленого супа с лапшой – блюда, наполненного яркими продуктами и вкусами, а также множеством полезных веществ. Этот суп не только способен согреть ваше тело, но и придать ему энергии. Рецепт рассчитан на 4 порции.

Ингредиенты

  • Бульон
  • Свежая мята 15 г
  • Свежий кориандр 15 г
  • Шпинат 200 г
  • Чеснок 5 зубчиков
  • Свежий имбирь 1 небольшой кусок
  • Репчатый лук (белая часть для бульона, зелень для начинки) 1 пучок
  • Лайм 2 шт.
  • Соевый соус 2 ст. л
  • Кокосовое молоко 400 мл
  • Кипяток 1 л
  • Овощные бульонные кубики 2 шт.
  • Мисо-паста 1 ч. л
  • Соль
  • Масло

Начинка

  • Копченый тофу 400 г
  • Грибы 250 г
  • Пак-чой 250 г
  • Красный перец 1 шт.
  • Рисовая лапша
  • Поджаренный кунжут

Приготовление

  1. В кухонный комбайн или блендер положите чеснок, имбирь, свежую зелень и шпинат. При необходимости можете добавить немного воды, затем быстро взбейте до однородной консистенции.
  2. Добавить соевый соус, 100 мл кокосового молока и сок одного лайма, после чего еще раз тщательно перемешать. Приправьте по вкусу солью, если это необходимо.
  3. Перелейте подготовленную смесь в кастрюлю. Растворите два овощных кубика в одном литре кипятка и добавьте их в кастрюлю. Доведите все до кипения, затем варите на слабом огне в течение 10–15 мин. Если вам хочется больше бульона, просто добавьте больше кипятка.
  4. Для начинки нарежьте копченый тофу и обжарьте его на среднем сильном огне в небольшом количестве растительного масла, добавьте немного соевого соуса для аромата.
  5. Тоже самое сделайте с грибами, а пак-чой предварительно бланшируйте, чтобы сохранить его нежность и свежесть.
  6. Сварите рисовую лапшу до готовности в соответствии с инструкциями на упаковке, а затем положите в миску.
  7. В миску с лапшой налейте зеленый бульон, после чего добавьте подготовленные начинки: обжаренный тофу, грибы и пак-чой. Завершите процесс, добавив свежий репчатый лук, нарезанный красный перец чили и посыпьте поджаренными семенами кунжута.

Попробуйте этот рецепт и пусть каждая ложка супа дарит вам тепло, энергию и хорошее настроение.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить суп из брокколи.

Читайте также:

Настоящий деликатес! Жареные баклажаны с медом и мятой! | Рецепты "Сниданка с 1+1"

Настоящий деликатес! Жареные баклажаны с медом и мятой! | Рецепты "Сниданка с 1+1"

Похожие темы:

Следующая публикация