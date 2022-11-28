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Жареная говядина с брокколи: рецепт полезного и вкусного блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
299
Время на прочтение
2 мин
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Жареная говядина с брокколи: рецепт полезного и вкусного блюда

Фото: Credits

О пользе брокколи знают все, кто интересуется здоровым питанием. Говядина - тоже продукт полезный, кроме того, содержание углеводов в этом блюде настолько низкое, что есть его можно даже тем, кто сейчас на строгой диете.

В наше время важно учитывать не только наличие и доступность ингредиентов, но и скорость приготовления блюда. Приготовить говядину быстро можно, только если ее нарезать тонко и предварительно хорошо замариновать. Мы предлагаем вам как раз такой рецепт. 

Ингредиенты

  • говядина - 500 г, нарезанная

Маринад

  • соевый соус - 0,5 столовой ложки
  • кунжутное масло - 2 чайные ложки

Соус

  • говяжий бульон - неполный стакан  
  • устричный соуса - 1 столовая ложка 
  • соевый соус - 0,5 столовой ложки
  • оливковое масло - 1-2 столовые ложки 
  • чеснока - 4 зубчика   
  • имбирь - 2 чайные ложки
  • брокколи - небольшая головка

Подготовка

  • Нарежьте мясо тонкими полосками поперек волокон. 
  • Раздавите чеснок. 
  • Натрите имбирь. 
  • Разберите брокколи на соцветия. 

Приготовление

Замаринуйте говядину в соевом соусе и кунжутном масле 

Смешайте ингредиенты для соуса в миске, хорошо перемешайте и отставьте в сторону.

Нагрейте 1 столовую ложку масла в воке или большой сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок, имбирь и брокколи.

Добавьте четверть стакана воды и готовьте, периодически помешивая, пока брокколи не станет ярко-зеленой и мягкой, примерно 2-3 минуты. Снимите брокколи со сковороды и отложите в сторону.

Добавьте еще немного масла на сильном огне. Добавьте говядину в сковороду и готовьте, периодически помешивая, пока она не станет коричневой и хрустящей.

Перемешайте соус и добавьте в сковороду вместе с брокколи. Перемешайте все вместе и готовьте, периодически помешивая. Подавайте с рисом или без него. 

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Дата публикации
Просмотры
299
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