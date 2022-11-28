Жареная говядина с брокколи: рецепт полезного и вкусного блюда

О пользе брокколи знают все, кто интересуется здоровым питанием. Говядина - тоже продукт полезный, кроме того, содержание углеводов в этом блюде настолько низкое, что есть его можно даже тем, кто сейчас на строгой диете.

В наше время важно учитывать не только наличие и доступность ингредиентов, но и скорость приготовления блюда. Приготовить говядину быстро можно, только если ее нарезать тонко и предварительно хорошо замариновать. Мы предлагаем вам как раз такой рецепт.

Ингредиенты

говядина - 500 г, нарезанная

Маринад

соевый соус - 0,5 столовой ложки

кунжутное масло - 2 чайные ложки

Соус

говяжий бульон - неполный стакан

устричный соуса - 1 столовая ложка

соевый соус - 0,5 столовой ложки

оливковое масло - 1-2 столовые ложки

чеснока - 4 зубчика

имбирь - 2 чайные ложки

брокколи - небольшая головка

Подготовка

Нарежьте мясо тонкими полосками поперек волокон.

Раздавите чеснок.

Натрите имбирь.

Разберите брокколи на соцветия.

Приготовление

Замаринуйте говядину в соевом соусе и кунжутном масле

Смешайте ингредиенты для соуса в миске, хорошо перемешайте и отставьте в сторону.

Нагрейте 1 столовую ложку масла в воке или большой сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок, имбирь и брокколи.

Добавьте четверть стакана воды и готовьте, периодически помешивая, пока брокколи не станет ярко-зеленой и мягкой, примерно 2-3 минуты. Снимите брокколи со сковороды и отложите в сторону.

Добавьте еще немного масла на сильном огне. Добавьте говядину в сковороду и готовьте, периодически помешивая, пока она не станет коричневой и хрустящей.

Перемешайте соус и добавьте в сковороду вместе с брокколи. Перемешайте все вместе и готовьте, периодически помешивая. Подавайте с рисом или без него.

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