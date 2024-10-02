Жареная капуста с лапшой и беконом: быстрый рецепт

Для приготовления этого блюда вам понадобится всего 15 минут.
Ингредиенты
- тонкая лапша
- 300 г
- соль
- оливковое масло
- 1 ст. л.
- тонко нарезанный бекон
- 250 г
- измельченный чеснок
- 2 зубчика
- нарезанный лук
- 1 шт.
- нарезанная капуста
- 400 г
- масло
- 1 ст. л.
- пармезан
- 30 г
- черный перец
- лимонный сок
- 1 ст. л.
1. В небольшой кастрюле доведите до кипения 3 литра воды с 3 чайными ложками соли. Добавьте лапшу и варите согласно инструкции на упаковке, обычно около 3 минут. Слейте воду в дуршлаг, затем отставьте в сторону.
3. Разогрейте масло в большой сковороде с антипригарным покрытием на сильном огне. Добавьте бекон и готовьте около 30 секунд. Добавьте чеснок и лук и готовьте, пока бекон не станет золотистым, а лук не станет полупрозрачным, около 3 минут.
4. Добавьте капусту и масло в сковороду. Готовьте, пока капуста не завянет, около 2 минут. Добавьте пасту, пармезан, перец и ¾ чайной ложки соли. Перемешивайте около 1 минуты. Добавьте лимонный сок и перемешайте, чтобы покрыть все.
5. Разложите по тарелкам, затем посыпьте дополнительным пармезаном перед подачей.
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