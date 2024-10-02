Жареная капуста с лапшой и беконом: быстрый рецепт

Для приготовления этого блюда вам понадобится всего 15 минут.

Ингредиенты тонкая лапша 300 г соль оливковое масло 1 ст. л. тонко нарезанный бекон 250 г измельченный чеснок 2 зубчика нарезанный лук 1 шт. нарезанная капуста 400 г масло 1 ст. л. пармезан 30 г черный перец лимонный сок 1 ст. л.

1. В небольшой кастрюле доведите до кипения 3 литра воды с 3 чайными ложками соли. Добавьте лапшу и варите согласно инструкции на упаковке, обычно около 3 минут. Слейте воду в дуршлаг, затем отставьте в сторону.

3. Разогрейте масло в большой сковороде с антипригарным покрытием на сильном огне. Добавьте бекон и готовьте около 30 секунд. Добавьте чеснок и лук и готовьте, пока бекон не станет золотистым, а лук не станет полупрозрачным, около 3 минут.

4. Добавьте капусту и масло в сковороду. Готовьте, пока капуста не завянет, около 2 минут. Добавьте пасту, пармезан, перец и ¾ чайной ложки соли. Перемешивайте около 1 минуты. Добавьте лимонный сок и перемешайте, чтобы покрыть все.

5. Разложите по тарелкам, затем посыпьте дополнительным пармезаном перед подачей.

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