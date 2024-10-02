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Жареная капуста с лапшой и беконом: быстрый рецепт

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
195 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
347
Время на прочтение
1 мин
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Жареная капуста с лапшой и беконом: быстрый рецепт

Жареная капуста с лапшой и беконом / Фото: Credits

Для приготовления этого блюда вам понадобится всего 15 минут.

Ингредиенты

тонкая лапша
300 г
соль
оливковое масло
1 ст. л.
тонко нарезанный бекон
250 г
измельченный чеснок
2 зубчика
нарезанный лук
1 шт.
нарезанная капуста
400 г
масло
1 ст. л.
пармезан
30 г
черный перец
лимонный сок
1 ст. л.

1. В небольшой кастрюле доведите до кипения 3 литра воды с 3 чайными ложками соли. Добавьте лапшу и варите согласно инструкции на упаковке, обычно около 3 минут. Слейте воду в дуршлаг, затем отставьте в сторону.

3. Разогрейте масло в большой сковороде с антипригарным покрытием на сильном огне. Добавьте бекон и готовьте около 30 секунд. Добавьте чеснок и лук и готовьте, пока бекон не станет золотистым, а лук не станет полупрозрачным, около 3 минут. 

4. Добавьте капусту и масло в сковороду. Готовьте, пока капуста не завянет, около 2 минут. Добавьте пасту, пармезан, перец и ¾ чайной ложки соли. Перемешивайте около 1 минуты. Добавьте лимонный сок и перемешайте, чтобы покрыть все.

5. Разложите по тарелкам, затем посыпьте дополнительным пармезаном перед подачей.

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