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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
60
Время на прочтение
2 мин

Жареная курица в соевом соусе: рецепт на скорую руку

Мы часто ищем рецепты, которые позволят приготовить что-нибудь вкусное, питательное и при этом не тратить много времени на кухне. Этот рецепт идеально подойдет для занятых женщин, мам, студенток и всех, кто ценит сочетание аромата, текстуры и скорости.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Жареная курица в соевом соусе: рецепт на скорую руку

Жареная курица в соевом соусе: рецепт на скорую руку / © Credits

Шеф-повар Ольга Рябенко поделилась прекрасным рецептом жареной курицы в соевом соусе, которая готовится всего за 10 мин, но на вкус легко соперничает с блюдами любимых азиатских ресторанов. Кроме того, рецепт очень гибкий: можно менять гарнир, степень остроты или даже мясо (вместо курицы использовать индейку или тофу для вегетарианского варианта).

Ингредиенты

Для мяса

  • Куриное филе (или бедра без кости — они более сочные) 2 шт.

  • Соевый соус 2 ст. л

  • Перец черный молотый

  • Крахмал (кукурузный или картофельный) 1 ст. л

  • Яичный белок 1шт.

  • Лимонный сок ¼ шт.

  • Растительное масло 2-3 ст. л

Для соуса

  • Соевый соус 4 ст. л

  • Вода 70 мл

  • Мёд или сахар 1 ч. л

  • Чеснок 2 зубчика

  • Лимонный сок 1 ст. л

  • Кунжут 1 ст. л

Приготовление

  1. Куриное филе или бедра нарезать небольшими кусочками так, чтобы их было удобно быстро обжарить.

  2. Добавить соевый соус, крахмал, лимонный сок, яичный белок и немного черного перца.

  3. Перемешать руками или ложкой до равномерного покрытия.

  4. Оставить мариноваться хотя бы на 5 мин — за это время крахмал и белок образуют тонкую «корочку», которая обеспечит сочность.

  5. Разогреть сковороду с растительным маслом. Обжарить кусочки курицы по 1–1,5 мин с каждой стороны до золотистого цвета. Мясо должно схватиться, но не пережариться.

  6. Выньте курицу из сковородки. В ту же сковороду добавьте все ингредиенты соуса: соевый соус, воду, мед, лимонный сок и измельченный чеснок. Доведите до кипения.

  7. Верните обжаренную курицу в сковороду. Перемешайте с соусом и готовьте еще около 3 мин на среднем огне, пока соус не загустеет. Разместите кунжут перед подачей.

Советы:

  • Чтобы у соуса была глянцевая текстура, можно добавить 1 ч. л крахмала, растворенного в 1 ст. л воды (в конце приготовления).

  • Если хотите остроты — добавьте щепотку чили или каплю соуса шрирача.

  • Если не едите мед — замените его сиропом топинамбура или просто сахаром.

  • Хранить остатки можно в холодильнике до 2 дней.

Жареная курица в соевом соусе — это настоящий спаситель в будние дни. Она не только быстро готовится, но и дарит ощущение домашнего комфорта с нотками азиатской экзотики. Попробуйте этот рецепт точно станет любимым в вашем кулинарном арсенале.

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Дата публикации
Количество просмотров
60
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