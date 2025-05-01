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Жареная курица в соевом соусе: рецепт на скорую руку
Мы часто ищем рецепты, которые позволят приготовить что-нибудь вкусное, питательное и при этом не тратить много времени на кухне. Этот рецепт идеально подойдет для занятых женщин, мам, студенток и всех, кто ценит сочетание аромата, текстуры и скорости.
Шеф-повар Ольга Рябенко поделилась прекрасным рецептом жареной курицы в соевом соусе, которая готовится всего за 10 мин, но на вкус легко соперничает с блюдами любимых азиатских ресторанов. Кроме того, рецепт очень гибкий: можно менять гарнир, степень остроты или даже мясо (вместо курицы использовать индейку или тофу для вегетарианского варианта).
Ингредиенты
Для мяса
Куриное филе (или бедра без кости — они более сочные) 2 шт.
Соевый соус 2 ст. л
Перец черный молотый
Крахмал (кукурузный или картофельный) 1 ст. л
Яичный белок 1шт.
Лимонный сок ¼ шт.
Растительное масло 2-3 ст. л
Для соуса
Соевый соус 4 ст. л
Вода 70 мл
Мёд или сахар 1 ч. л
Чеснок 2 зубчика
Лимонный сок 1 ст. л
Кунжут 1 ст. л
Приготовление
Куриное филе или бедра нарезать небольшими кусочками так, чтобы их было удобно быстро обжарить.
Добавить соевый соус, крахмал, лимонный сок, яичный белок и немного черного перца.
Перемешать руками или ложкой до равномерного покрытия.
Оставить мариноваться хотя бы на 5 мин — за это время крахмал и белок образуют тонкую «корочку», которая обеспечит сочность.
Разогреть сковороду с растительным маслом. Обжарить кусочки курицы по 1–1,5 мин с каждой стороны до золотистого цвета. Мясо должно схватиться, но не пережариться.
Выньте курицу из сковородки. В ту же сковороду добавьте все ингредиенты соуса: соевый соус, воду, мед, лимонный сок и измельченный чеснок. Доведите до кипения.
Верните обжаренную курицу в сковороду. Перемешайте с соусом и готовьте еще около 3 мин на среднем огне, пока соус не загустеет. Разместите кунжут перед подачей.
Советы:
Чтобы у соуса была глянцевая текстура, можно добавить 1 ч. л крахмала, растворенного в 1 ст. л воды (в конце приготовления).
Если хотите остроты — добавьте щепотку чили или каплю соуса шрирача.
Если не едите мед — замените его сиропом топинамбура или просто сахаром.
Хранить остатки можно в холодильнике до 2 дней.
Жареная курица в соевом соусе — это настоящий спаситель в будние дни. Она не только быстро готовится, но и дарит ощущение домашнего комфорта с нотками азиатской экзотики. Попробуйте этот рецепт точно станет любимым в вашем кулинарном арсенале.