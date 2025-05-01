Жареная курица в соевом соусе: рецепт на скорую руку / © Credits

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Шеф-повар Ольга Рябенко поделилась прекрасным рецептом жареной курицы в соевом соусе, которая готовится всего за 10 мин, но на вкус легко соперничает с блюдами любимых азиатских ресторанов. Кроме того, рецепт очень гибкий: можно менять гарнир, степень остроты или даже мясо (вместо курицы использовать индейку или тофу для вегетарианского варианта).

Ингредиенты

Для мяса

Куриное филе (или бедра без кости — они более сочные) 2 шт.

Соевый соус 2 ст. л

Перец черный молотый

Крахмал (кукурузный или картофельный) 1 ст. л

Яичный белок 1шт.

Лимонный сок ¼ шт.

Растительное масло 2-3 ст. л

Для соуса

Соевый соус 4 ст. л

Вода 70 мл

Мёд или сахар 1 ч. л

Чеснок 2 зубчика

Лимонный сок 1 ст. л

Кунжут 1 ст. л

Приготовление

Куриное филе или бедра нарезать небольшими кусочками так, чтобы их было удобно быстро обжарить. Добавить соевый соус, крахмал, лимонный сок, яичный белок и немного черного перца. Перемешать руками или ложкой до равномерного покрытия. Оставить мариноваться хотя бы на 5 мин — за это время крахмал и белок образуют тонкую «корочку», которая обеспечит сочность. Разогреть сковороду с растительным маслом. Обжарить кусочки курицы по 1–1,5 мин с каждой стороны до золотистого цвета. Мясо должно схватиться, но не пережариться. Выньте курицу из сковородки. В ту же сковороду добавьте все ингредиенты соуса: соевый соус, воду, мед, лимонный сок и измельченный чеснок. Доведите до кипения. Верните обжаренную курицу в сковороду. Перемешайте с соусом и готовьте еще около 3 мин на среднем огне, пока соус не загустеет. Разместите кунжут перед подачей.

Советы:

Чтобы у соуса была глянцевая текстура, можно добавить 1 ч. л крахмала, растворенного в 1 ст. л воды (в конце приготовления).

Если хотите остроты — добавьте щепотку чили или каплю соуса шрирача.

Если не едите мед — замените его сиропом топинамбура или просто сахаром.

Хранить остатки можно в холодильнике до 2 дней.

Жареная курица в соевом соусе — это настоящий спаситель в будние дни. Она не только быстро готовится, но и дарит ощущение домашнего комфорта с нотками азиатской экзотики. Попробуйте этот рецепт точно станет любимым в вашем кулинарном арсенале.

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