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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
8
Время на прочтение
2 мин

Жареное мороженое: рецепт оригинального десерта

Жареное мороженое — десерт, сочетающий в себе хрустящую теплую корочку и прохладное, нежное мороженое внутри. Такое контрастное сочетание вкусов и температур не только порадует вкусом, но и создаст настоящий «Вау» эффект.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
355 ккал
Жареное мороженое

Жареное мороженое / © Credits

Хотя жареное мороженое звучит как из меню модного ресторана, приготовить его дома гораздо проще, чем кажется. Секрет — в правильной корочке и быстром обжаривании. Как это сделать правильно рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты

Мороженое
Яйца
1 шт.
Сухой завтрак или кукурузные хлопья.
Масло
Взбитые сливки

Приготовление

  1. Используйте ложку для мороженого, чтобы сформировать плотный шарик.

  2. Поместите ее на тарелку или в контейнер и отправьте в морозилку минимум на 1 час, а лучше — на 2–3 часа. Чем твердее будет мороженое, тем лучше оно выдержит обжарку.

  3. Измельчите сухой завтрак или кукурузные хлопья в кухонном комбайне, ступке или просто в пакете скалкой.

  4. Взбейте яйцо в миске до однородности.

  5. Обваляйте замороженный шарик мороженого во взбитом яйце.

  6. Потом сразу окуните в крошки. Чтобы обеспечить хорошее покрытие, повторите процесс 2 раза (яйцо и крошки).

  7. После панировки снова заморозьте шарик еще на 1–2 часа, а лучше до полного отверждения.

  8. Налейте достаточное количество масла в глубокую кастрюлю или фритюрницу (чтобы шарик полностью погрузился).

  9. Разогрейте подсолнечное масло до 180°C. Это важно: недостаточно горячее масло приведет к растаиванию мороженого.

  10. Аккуратно опустите шарик в масло щипцами или ложкой. Жарьте 5–10 секунд, пока не появится золотистая корочка.

  11. Достаньте шарик и выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

  12. Переложите шарик на тарелку.

  13. Добавьте взбитые сливки, ягоды, шоколадный соус, карамель или мяту — по желанию.

  14. Подавайте сразу.

Советы:

  • Панировка: попробуйте кокосовую стружку, печенье, орехи или даже бисквитную крошку.

  • К мороженому можно добавить кусочки фруктов или трюфель перед формированием шарика.

Этот десерт — не только о вкусе, но и эмоциях. Он поражает, создает праздничную атмосферу даже в обычный день и гарантированно запомнится всем, кто его попробует. А еще это идеальный вариант для домашних посиделок или романтического ужина.

Не бойтесь экспериментировать, создавайте собственные сочетания вкусов и откройте для себя новую сторону мороженого — хрустящую, горячую и необычайно вкусную.

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