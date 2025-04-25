Жареное мороженое: рецепт оригинального десерта

Жареное мороженое / © Credits

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Хотя жареное мороженое звучит как из меню модного ресторана, приготовить его дома гораздо проще, чем кажется. Секрет — в правильной корочке и быстром обжаривании. Как это сделать правильно рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты Мороженое Яйца 1 шт. Сухой завтрак или кукурузные хлопья. Масло Взбитые сливки

Приготовление

Используйте ложку для мороженого, чтобы сформировать плотный шарик. Поместите ее на тарелку или в контейнер и отправьте в морозилку минимум на 1 час, а лучше — на 2–3 часа. Чем твердее будет мороженое, тем лучше оно выдержит обжарку. Измельчите сухой завтрак или кукурузные хлопья в кухонном комбайне, ступке или просто в пакете скалкой. Взбейте яйцо в миске до однородности. Обваляйте замороженный шарик мороженого во взбитом яйце. Потом сразу окуните в крошки. Чтобы обеспечить хорошее покрытие, повторите процесс 2 раза (яйцо и крошки). После панировки снова заморозьте шарик еще на 1–2 часа, а лучше до полного отверждения. Налейте достаточное количество масла в глубокую кастрюлю или фритюрницу (чтобы шарик полностью погрузился). Разогрейте подсолнечное масло до 180°C. Это важно: недостаточно горячее масло приведет к растаиванию мороженого. Аккуратно опустите шарик в масло щипцами или ложкой. Жарьте 5–10 секунд, пока не появится золотистая корочка. Достаньте шарик и выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Переложите шарик на тарелку. Добавьте взбитые сливки, ягоды, шоколадный соус, карамель или мяту — по желанию. Подавайте сразу.

Советы:

Панировка: попробуйте кокосовую стружку, печенье, орехи или даже бисквитную крошку.

К мороженому можно добавить кусочки фруктов или трюфель перед формированием шарика.

Этот десерт — не только о вкусе, но и эмоциях. Он поражает, создает праздничную атмосферу даже в обычный день и гарантированно запомнится всем, кто его попробует. А еще это идеальный вариант для домашних посиделок или романтического ужина.

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Не бойтесь экспериментировать, создавайте собственные сочетания вкусов и откройте для себя новую сторону мороженого — хрустящую, горячую и необычайно вкусную.