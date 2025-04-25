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Жареное мороженое: рецепт оригинального десерта
Жареное мороженое — десерт, сочетающий в себе хрустящую теплую корочку и прохладное, нежное мороженое внутри. Такое контрастное сочетание вкусов и температур не только порадует вкусом, но и создаст настоящий «Вау» эффект.
Хотя жареное мороженое звучит как из меню модного ресторана, приготовить его дома гораздо проще, чем кажется. Секрет — в правильной корочке и быстром обжаривании. Как это сделать правильно рассказали на странице samura_cooking.
Ингредиенты
- Мороженое
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- Яйца
- 1 шт.
- Сухой завтрак или кукурузные хлопья.
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- Масло
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- Взбитые сливки
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Приготовление
Используйте ложку для мороженого, чтобы сформировать плотный шарик.
Поместите ее на тарелку или в контейнер и отправьте в морозилку минимум на 1 час, а лучше — на 2–3 часа. Чем твердее будет мороженое, тем лучше оно выдержит обжарку.
Измельчите сухой завтрак или кукурузные хлопья в кухонном комбайне, ступке или просто в пакете скалкой.
Взбейте яйцо в миске до однородности.
Обваляйте замороженный шарик мороженого во взбитом яйце.
Потом сразу окуните в крошки. Чтобы обеспечить хорошее покрытие, повторите процесс 2 раза (яйцо и крошки).
После панировки снова заморозьте шарик еще на 1–2 часа, а лучше до полного отверждения.
Налейте достаточное количество масла в глубокую кастрюлю или фритюрницу (чтобы шарик полностью погрузился).
Разогрейте подсолнечное масло до 180°C. Это важно: недостаточно горячее масло приведет к растаиванию мороженого.
Аккуратно опустите шарик в масло щипцами или ложкой. Жарьте 5–10 секунд, пока не появится золотистая корочка.
Достаньте шарик и выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Переложите шарик на тарелку.
Добавьте взбитые сливки, ягоды, шоколадный соус, карамель или мяту — по желанию.
Подавайте сразу.
Советы:
Панировка: попробуйте кокосовую стружку, печенье, орехи или даже бисквитную крошку.
К мороженому можно добавить кусочки фруктов или трюфель перед формированием шарика.
Этот десерт — не только о вкусе, но и эмоциях. Он поражает, создает праздничную атмосферу даже в обычный день и гарантированно запомнится всем, кто его попробует. А еще это идеальный вариант для домашних посиделок или романтического ужина.
Не бойтесь экспериментировать, создавайте собственные сочетания вкусов и откройте для себя новую сторону мороженого — хрустящую, горячую и необычайно вкусную.