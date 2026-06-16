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Жареные чесночные стрелки со сметаной: рецепт нежного гарнира
Отличный способ использовать стрелки чеснока, которые остались после обрезки и могут быть основой для приготовления бюджетного, полезного блюда.
Это нежный гарнир или закуска с чесночным ароматом, которая по вкусу напоминает жареные грибы. Блюдо готовится очень быстро и отлично сочетается с молодым картофелем или мясом.
Ингредиенты
- стрелки чеснока
- 500 г
- сметана
- 120 г
- масло сливочное
- 30 г
- масло растительное
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- укроп свежий.
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У чесночных стрелок удалите соцветия, промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на кусочки длиной 3-5 сантиметров.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте сливочное и растительное масло, выложите стрелки чеснока и обжарьте, периодически помешивая, около 8-10 минут, пока они не станут мягкими и не поменяют цвет.
Посолите, добавьте перец черный молотый, сметану и тщательно перемешайте, тушите еще 3-5 минут, за минуту до окончания готовки, посыпьте укропом.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.