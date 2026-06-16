ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
23
Время на прочтение
1 мин

Жареные чесночные стрелки со сметаной: рецепт нежного гарнира

Отличный способ использовать стрелки чеснока, которые остались после обрезки и могут быть основой для приготовления бюджетного, полезного блюда.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
225 ккал
Комментарии
Чесночные стрелки

Чесночные стрелки / © Credits

Это нежный гарнир или закуска с чесночным ароматом, которая по вкусу напоминает жареные грибы. Блюдо готовится очень быстро и отлично сочетается с молодым картофелем или мясом.

Ингредиенты

стрелки чеснока
500 г
сметана
120 г
масло сливочное
30 г
масло растительное
1 ст. л.
перец черный молотый
соль
укроп свежий.

  1. У чесночных стрелок удалите соцветия, промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на кусочки длиной 3-5 сантиметров.

  2. В сковороде, на среднем огне, разогрейте сливочное и растительное масло, выложите стрелки чеснока и обжарьте, периодически помешивая, около 8-10 минут, пока они не станут мягкими и не поменяют цвет.

  3. Посолите, добавьте перец черный молотый, сметану и тщательно перемешайте, тушите еще 3-5 минут, за минуту до окончания готовки, посыпьте укропом.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
23
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie