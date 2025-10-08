ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
118
Время на прочтение
1 мин

Жареные кабачки в сырном кляре: рецепт легкой закуски

Чтобы блюдо получилось нежным и сочным, обязательно используйте молодые кабачки.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
126 ккал
Жареные кабачки в сырном кляре

Жареные кабачки в сырном кляре / © Credits

Тесто-кляр для кабачков готовится со сметаной и сыром. Жареные кабачки получаются аппетитные, вкусные и отлично подойдут для закуски или перекуса со сметаной или чесночным соусом.

Ингредиенты

кабачки
2 шт.
сыр твердый
70 г
яйца куриные
3 шт.
сметана
100 г
мука пшеничная
70 г+60 г
масло растительное
соль

  1. Кабачки помойте, отрежьте кончики с двух сторон и нарежьте кружками.

  2. Сыр натрите на мелкую терку.

  3. Для кляра в миску вбейте яйца, добавьте соль и взбейте венчиком, затем добавьте сметану, сыр, перемешайте, всыпьте 70 грамм муки и еще раз хорошо перемешайте.

  4. В тарелку насыпьте остальную муку.

  5. Обваляйте кружочки кабачка с двух сторон в муке, затем окуните в кляр и обжарьте на сковороде с разогретым растительным маслом, на среднем огне, до золотистой корочки.

  6. Выкладывайте кабачки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

Дата публикации
Количество просмотров
118
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie