Жареные кабачки в сырном кляре: рецепт легкой закуски
Чтобы блюдо получилось нежным и сочным, обязательно используйте молодые кабачки.
Тесто-кляр для кабачков готовится со сметаной и сыром. Жареные кабачки получаются аппетитные, вкусные и отлично подойдут для закуски или перекуса со сметаной или чесночным соусом.
Ингредиенты
- кабачки
- 2 шт.
- сыр твердый
- 70 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- сметана
- 100 г
- мука пшеничная
- 70 г+60 г
- масло растительное
-
- соль
-
Кабачки помойте, отрежьте кончики с двух сторон и нарежьте кружками.
Сыр натрите на мелкую терку.
Для кляра в миску вбейте яйца, добавьте соль и взбейте венчиком, затем добавьте сметану, сыр, перемешайте, всыпьте 70 грамм муки и еще раз хорошо перемешайте.
В тарелку насыпьте остальную муку.
Обваляйте кружочки кабачка с двух сторон в муке, затем окуните в кляр и обжарьте на сковороде с разогретым растительным маслом, на среднем огне, до золотистой корочки.
Выкладывайте кабачки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.