Жареные котлеты из куриного филе и печени: рецепт сочного блюда

На странице kruchkov.food предложили интересный рецепт вкусных котлет, который понравится любителям нежного куриного филе и насыщенного вкуса печени. Этот рецепт идеально подойдет для всей семьи, ведь из указанных пропорций получится целая гора аппетитных котлет, которыми можно наслаждаться в любое время дня.

Ингредиенты Куриная печень 700 г Куриное филе 700 г Лук репчатый 300 г Сухари панировочные 150-200 г Соль

Приготовление:

Сухарям нужно время, чтобы разбухнуть, залейте их и оставьте минимум на 20 минут, а лучше на час, можно даже на ночь поставить в холодильник. В блендер положите куриное филе и печень, соль и панировочные сухари, смешайте все до однородной массы. Дайте "отдохнуть" 20 минут. Нарежьте лук и поджарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте лук в фарш и тщательно перемешайте. Выкладывайте ложкой не очень толстые порции на разогретую сковороду и жарьте с обеих сторон по три минуты на среднем огне.

Приятного аппетита!

@kruchkov_ Храните и попробуйте: Котлеты по-Крючковски ⠀ Не буду утверждать, что это я придумал, но я такого рецепта нигде не видел! напишите, если у него есть реальное название. ⠀ Классное сочетание: куриное мясо разбавляет насыщенный вкус печени, нежность печени разбавляет сухость фарша. ⠀ Выходит огромная гора котлет. ⠀ Поэтому рекомендую ВСЕМ попробовать, а тем кто сохранил и попробует: напишите в комментариях «я это приготовлю» ⠀ Спасибо ♥️ ⠀ Итак: ⠀ — 700 грамм печени куриной — 700 грамм филе куриного (или фарш) — лук 0-0 200 грамм панировочных сухарей — чайная ложка соли ⠀ Важный момент: сухарям нужно время, чтобы разбухнуть. Минимум 20 мин. Лучшее время. Можно на ночь в холодильник. ⠀ Жарить нужно не очень толстыми порциями. 1-1,5 см. ⠀ Даже что у середины котлета будет немного розовая – она готова. ⠀ Ну что еще… это все. ⠀ Приятного аппетита! ♬ оригинальный звук – kruchkov.food

Жареные котлеты из куриного филе и печени можно подавать с разными гарнирами – картофельным пюре, отварным рисом, свежими овощами или зеленью. Это универсальное блюдо, которое отлично смакует как в горячем, так и в холодном виде, поэтому их можно брать с собой на обед в контейнере или наслаждаться ими на природе.

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