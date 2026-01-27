ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
180
Время на прочтение
1 мин

Жареные куриные лапки в соусе — рецепт для гурманов

Куриные лапки — продукт, который многие недооценивают, но они богаты коллагеном, который поддерживает кожу, суставы и волосы, и в то же время дарят необычный гастрономический вкус.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Жареные куриные лапы в соусе

Жареные куриные лапы в соусе / © Credits

Еда может быть не только вкусной, но и полезной. Фуд-блогер Ptashka Nadia рассказала о рецепте куриных лапок — блюда для настоящих гурманов. Даже если раньше вы не решались их готовить, когда вы попробуете эту закуску, то сможете убедиться, что вкус и текстура лапок удивят даже опытных гурманов.

Ингредиенты

куриные лапки
1 кг
вода
2 л
луковица
0,5 шт.
лавровый лист
1 шт.
душистый перец
5 горошин
соль
соевый соус
2 ст. л.
соус терияки
1 ст. л
мед
1 ч. л
чеснок
2-3 зубчика
масла

Приготовление

  1. Хорошо вымочите лапы, обрежьте лишнее, подрежьте ноготки и переложите в кастрюлю.

  2. Залейте их водой, добавьте лавровый лист, душистый перец, половину луковицы и соль. Варите 30 мин и снимайте пенку.

  3. В миске смешайте соевый соус, терияки и мед.

  4. На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте лапки вместе с мелко нарезанным чесноком. Затем влейте соус и обжаривайте еще несколько минут до золотистой карамелизации.

Аромат соуса и карамелизация делают вкус насыщенным, а легкая хрустящая корочка добавляет текстуры.

Куриные лапки — это не только «экзотика» для гурманов, а настоящая гастрономическая находка. Рецепт сочетает скорость, простоту и вкус, а натуральный коллаген делает блюдо полезным.

Дата публикации
Количество просмотров
180
