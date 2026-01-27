Жареные куриные лапы в соусе / © Credits

Еда может быть не только вкусной, но и полезной. Фуд-блогер Ptashka Nadia рассказала о рецепте куриных лапок — блюда для настоящих гурманов. Даже если раньше вы не решались их готовить, когда вы попробуете эту закуску, то сможете убедиться, что вкус и текстура лапок удивят даже опытных гурманов.

Ингредиенты куриные лапки 1 кг вода 2 л луковица 0,5 шт. лавровый лист 1 шт. душистый перец 5 горошин соль соевый соус 2 ст. л. соус терияки 1 ст. л мед 1 ч. л чеснок 2-3 зубчика масла

Приготовление

Хорошо вымочите лапы, обрежьте лишнее, подрежьте ноготки и переложите в кастрюлю. Залейте их водой, добавьте лавровый лист, душистый перец, половину луковицы и соль. Варите 30 мин и снимайте пенку. В миске смешайте соевый соус, терияки и мед. На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте лапки вместе с мелко нарезанным чесноком. Затем влейте соус и обжаривайте еще несколько минут до золотистой карамелизации.

Аромат соуса и карамелизация делают вкус насыщенным, а легкая хрустящая корочка добавляет текстуры.

Куриные лапки — это не только «экзотика» для гурманов, а настоящая гастрономическая находка. Рецепт сочетает скорость, простоту и вкус, а натуральный коллаген делает блюдо полезным.