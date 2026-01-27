- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 180
- Время на прочтение
- 1 мин
Жареные куриные лапки в соусе — рецепт для гурманов
Куриные лапки — продукт, который многие недооценивают, но они богаты коллагеном, который поддерживает кожу, суставы и волосы, и в то же время дарят необычный гастрономический вкус.
Еда может быть не только вкусной, но и полезной. Фуд-блогер Ptashka Nadia рассказала о рецепте куриных лапок — блюда для настоящих гурманов. Даже если раньше вы не решались их готовить, когда вы попробуете эту закуску, то сможете убедиться, что вкус и текстура лапок удивят даже опытных гурманов.
Ингредиенты
- куриные лапки
- 1 кг
- вода
- 2 л
- луковица
- 0,5 шт.
- лавровый лист
- 1 шт.
- душистый перец
- 5 горошин
- соль
-
- соевый соус
- 2 ст. л.
- соус терияки
- 1 ст. л
- мед
- 1 ч. л
- чеснок
- 2-3 зубчика
- масла
-
Приготовление
Хорошо вымочите лапы, обрежьте лишнее, подрежьте ноготки и переложите в кастрюлю.
Залейте их водой, добавьте лавровый лист, душистый перец, половину луковицы и соль. Варите 30 мин и снимайте пенку.
В миске смешайте соевый соус, терияки и мед.
На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте лапки вместе с мелко нарезанным чесноком. Затем влейте соус и обжаривайте еще несколько минут до золотистой карамелизации.
Аромат соуса и карамелизация делают вкус насыщенным, а легкая хрустящая корочка добавляет текстуры.
Куриные лапки — это не только «экзотика» для гурманов, а настоящая гастрономическая находка. Рецепт сочетает скорость, простоту и вкус, а натуральный коллаген делает блюдо полезным.