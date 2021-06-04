Жареные молодые кабачки с чесночным соусом: рецепт вкусной летней закуски

Это очень простое блюдо, которое понравится всем вашим родным.

Когда в магазинах и на прилавках начинают появляться нежные молодые кабачки, не пропустите возможности приготовить из них очень вкусную закуску. Готовятся жареные кабачки быстро и с использованием простых составляющих.

Ингредиенты:

кабачки молодые — 3 шт.

соль

мука — 150 г

чеснок — 2-3 зубчика

укроп

майонез (сметана или натуральный йогурт)

черный молотый перец

душистый молотый перец

оливковое масло

Приготовление:

Молодые кабачки вымыть на нарежьте ломтиками толщиной примерно 1 сантиметр.

Посолите кабачки и оставьте на 15-20 минут. За это время из них стечет жидкость — слейте ее.

В отдельной тарелке смешайте муку и такие специи по вкусу: соль, черный молотый перец, душистый молотый перец. По желанию можно добавить другие любимые сушеные травы.

Сковороду разогрейте, налейте на нее оливковое масло и тоже немного прогрейте. Убавьте огонь до минимума.

Теперь время жарить кабачки. Для этого каждый ломтик кабачка обваляйте в муке со специями и обжарьте на сковороде до золотистого состояния.

Поджаренные кабачки переложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.

В отдельной тарелке смешайте нарезанный мелко укроп, чеснок и майонез (майонез можно заменить натуральный йогуртом или сметаной). Подавайте кабачки с этим соусом.

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