Жареные острые кабачки с чесноком и мятой: оригинальный рецепт

Наступает лето, и это значит, что не за горами сезон кабачков. Уже сейчас можно собирать интересные рецепты, которые добавят новых вкусовых оттенков любимым овощам.

Этот рецепт предполагает, что кабачки будут довольно долго жариться на медленном огне в большом количестве оливкового масла. Это блюдо может быть как гарниром, так и самостоятельной закуской. Если вы не любите мяту, то можете ее заменить укропом, эстрагоном, базиликом или петрушкой. Можно добавить к готовому блюду поджаренные орехи, например, хорошо подойдет миндаль.

Ингредиенты:

оливковое масло - 5 ст. л.

измельченный чеснок несколько зубчиков

кабачки - 700 г

один сушеный перец чили

соль

листья нарезанной мяты - по вкусу

цедра лимона - щепотка

миндаль или любой другой орех, нарезанный крупно и поджаренный

Приготовление

Кабачки разрежьте пополам и нарежьте тонкими ломтиками поперек.

Жарьте кабачки на сильном огне на сковороде в большом количестве масла с чесноком. Добавьте перец чили и переключите регулятор на средний огонь, периодически помешивайте.

Через 5-10 минут, когда кабачки карамелизируются, накройте сковороду крышкой и убавьте огонь.

Готовьте еще 10 минут, периодически помешивая, если кабачки начинают пригорать, можно добавить немного воды, посолите.

Перед подачей на стол добавьте нарезанную мяту, цедру лимона и миндаль.

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