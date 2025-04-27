ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
23
Время на прочтение
2 мин

Жареные пельмени с сыром: оригинальный рецепт

Пельмени — блюдо, которое для многих украинцев ассоциируется с теплом родительского дома, бабушкиной кухней и непринужденными семейными обедами. Но классические вареные пельмени — это только начало кулинарного вдохновения. Жареные пельмени с сыром — новый взгляд на традиционное блюдо, способное удивить даже самого требовательного гурмана.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Жареные пельмени с сыром

Жареные пельмени с сыром / © Credits

Этот оригинальный рецепт, который приобрел популярность в соцсетях, в частности на странице mil_alexx_pp, предлагает новый способ подачи — пельмени с хрустящей корочкой, в сливочно-сырном соусе с нотками зелени и соевого соуса. Настоящая гастрономическая находка для обеда, завтрака или ужина после напряженного дня.

Ингредиенты

Для основания

  • Пельмени 600 г

  • Сливочное масло 50 г

Для соуса

  • Сметана 100 г

  • Твердый творог 70 г

  • Соевый соус 40 мл

  • Вода 40 мл

  • Укроп и петрушка

  • Соль

  • Перец

Приготовление

  1. Растопите сливочное масло в большой сковороде. Добавьте мороженые пельмени (не нужно размораживать) и, постоянно помешивая, обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки. Это займет примерно 10-12 мин.

  2. Добавьте в пельмени сметану, влейте воду и соевый соус, посолите и поперчите. Все тщательно перемешайте.

  3. Накройте крышкой и тушите на слабом огне еще 10 мин, пока пельмени не станут мягкими и пропитанными соусом.

  4. Засыпьте блюдо тертым сыром и измельченной зеленью. Снова накройте крышкой и оставьте на огне еще на 2–3 минуты, чтобы сыр расплавился.

  5. Подавайте горячими.

Советы:

  • Если хотите более насыщенный вкус — используйте смесь нескольких видов сыра.

  • Для вегетарианского варианта выберите пельмени с овощной внутренностью.

  • Хрустящую корочку можно усилить, если обжарить пельмени в смеси сливочного и оливкового масла.

Жареные пельмени с сыром — это пример того, как любимые блюда с детства могут зазвучать по-новому. Такое блюдо не только сытное и вкусное, но и способно подарить настоящее кулинарное удовольствие без лишних усилий. Идеально подходит как для домашнего ужина, так и для стола неожиданных гостей.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie