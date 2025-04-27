Жареные пельмени с сыром: оригинальный рецепт

Жареные пельмени с сыром / © Credits

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Этот оригинальный рецепт, который приобрел популярность в соцсетях, в частности на странице mil_alexx_pp, предлагает новый способ подачи — пельмени с хрустящей корочкой, в сливочно-сырном соусе с нотками зелени и соевого соуса. Настоящая гастрономическая находка для обеда, завтрака или ужина после напряженного дня.

Ингредиенты

Для основания

Пельмени 600 г

Сливочное масло 50 г

Для соуса

Сметана 100 г

Твердый творог 70 г

Соевый соус 40 мл

Вода 40 мл

Укроп и петрушка

Соль

Перец

Приготовление

Растопите сливочное масло в большой сковороде. Добавьте мороженые пельмени (не нужно размораживать) и, постоянно помешивая, обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки. Это займет примерно 10-12 мин. Добавьте в пельмени сметану, влейте воду и соевый соус, посолите и поперчите. Все тщательно перемешайте. Накройте крышкой и тушите на слабом огне еще 10 мин, пока пельмени не станут мягкими и пропитанными соусом. Засыпьте блюдо тертым сыром и измельченной зеленью. Снова накройте крышкой и оставьте на огне еще на 2–3 минуты, чтобы сыр расплавился. Подавайте горячими.

Советы:

Если хотите более насыщенный вкус — используйте смесь нескольких видов сыра.

Для вегетарианского варианта выберите пельмени с овощной внутренностью.

Хрустящую корочку можно усилить, если обжарить пельмени в смеси сливочного и оливкового масла.

Жареные пельмени с сыром — это пример того, как любимые блюда с детства могут зазвучать по-новому. Такое блюдо не только сытное и вкусное, но и способно подарить настоящее кулинарное удовольствие без лишних усилий. Идеально подходит как для домашнего ужина, так и для стола неожиданных гостей.

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