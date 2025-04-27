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Жареные пельмени с сыром: оригинальный рецепт
Пельмени — блюдо, которое для многих украинцев ассоциируется с теплом родительского дома, бабушкиной кухней и непринужденными семейными обедами. Но классические вареные пельмени — это только начало кулинарного вдохновения. Жареные пельмени с сыром — новый взгляд на традиционное блюдо, способное удивить даже самого требовательного гурмана.
Этот оригинальный рецепт, который приобрел популярность в соцсетях, в частности на странице mil_alexx_pp, предлагает новый способ подачи — пельмени с хрустящей корочкой, в сливочно-сырном соусе с нотками зелени и соевого соуса. Настоящая гастрономическая находка для обеда, завтрака или ужина после напряженного дня.
Ингредиенты
Для основания
Пельмени 600 г
Сливочное масло 50 г
Для соуса
Сметана 100 г
Твердый творог 70 г
Соевый соус 40 мл
Вода 40 мл
Укроп и петрушка
Соль
Перец
Приготовление
Растопите сливочное масло в большой сковороде. Добавьте мороженые пельмени (не нужно размораживать) и, постоянно помешивая, обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки. Это займет примерно 10-12 мин.
Добавьте в пельмени сметану, влейте воду и соевый соус, посолите и поперчите. Все тщательно перемешайте.
Накройте крышкой и тушите на слабом огне еще 10 мин, пока пельмени не станут мягкими и пропитанными соусом.
Засыпьте блюдо тертым сыром и измельченной зеленью. Снова накройте крышкой и оставьте на огне еще на 2–3 минуты, чтобы сыр расплавился.
Подавайте горячими.
Советы:
Если хотите более насыщенный вкус — используйте смесь нескольких видов сыра.
Для вегетарианского варианта выберите пельмени с овощной внутренностью.
Хрустящую корочку можно усилить, если обжарить пельмени в смеси сливочного и оливкового масла.
Жареные пельмени с сыром — это пример того, как любимые блюда с детства могут зазвучать по-новому. Такое блюдо не только сытное и вкусное, но и способно подарить настоящее кулинарное удовольствие без лишних усилий. Идеально подходит как для домашнего ужина, так и для стола неожиданных гостей.