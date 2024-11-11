Жареные пирожки с мясом: рецепт Саввы Либкина

Попробуйте приготовить эти вкусные и сочные пирожки, которые еще называют кнышиками.
Известный украинский ресторатор Савва Либкин поделился уникальным рецептом жареных пирожков с мясом. Это рецепт его бабушки – настоящее сокровище, ведь пирожки готовятся легко, получаются вкусными, сытными и идеально подходят для быстрого перекуса.
Ингредиенты
- Мука
- 400 г
- Яичные желтки
- 2 шт.
- Кефир
- 150 мл
- Сметана
- 50 г
- Соль
- 1 ч. л
- Сахар
- 1 ч. л
- Сода
- Растительное масло
- 50 г
- Куриные окорочка
- 500 г
- Растительное масло
- 30 г
- Лук
- 50 г
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте муку, желтки, кефир, сметану, соль, сахар и соду. Тщательно замесите тесто. Оно должно быть мягким и нежным, при этом не липнуть к рукам и посуде.
- Дайте тесту "отдохнуть" 30 минут. Это важно для того, чтобы оно приобрело оптимальную консистенцию.
- Сделайте фарш из куриных окорочков и поджарьте с мелко нарезанным луком на слабом огне, пока начинка не станет золотистой. Охладите ее перед тем, как заворачивать в тесто.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт и смажьте его растительным маслом. На край теста выложите начинку, осторожно сверните его в рулет, а затем разделите на кусочки, используя ладонь.
- Разогрейте масло на сковороде и жарьте пирожки до образования золотистой корочки. Обжаривайте их на среднем огне с обеих сторон, чтобы они хорошо прожарились и были хрустящими.
- После жарки выложите пирожки на деревянную доску и накройте полотенцем. Дайте им настояться 15-20 минут. Это позволит тесту стать еще более мягким, а аромат начинки – лучше раскрыться.
Советы:
- Для сочности можно добавить к начинке немного сливочного масла.
- Экспериментируйте с начинками: к курятине можно добавить грибы, тертый сыр или даже жареные овощи.
- Чтобы пирожки не пересушивались после жарки, накройте их полотенцем или фольгой.
@libkinsavva Жареные пирожки на скорую руку. Эти пирожки научила меня готовить моя бабушка примерно 50 лет назад. Для теста муки 400 2 желтка кефир 150 сметана 50 соль и сахар по чайной ложке сода на кончике ножа и 50 граммов растительного масла. для начинки 500 граммов куриных окорочков, 30 граммов растительного масла и 50 граммов лука. Замесить мягкое тесто так, чтобы не липло к рукам и посуде. Дать полежать 30 минутам. Затем разворачиваем и смазываем растительным маслом. Разложить начинку из зажаренной на небольшом огне курицы и свернуть. ладонью обработать пирожки и пожарить в небольшом количестве растительного масла. #odesa #ukraine #одесса #украина ♬ оригинальный звук — libkinsavva
Жареные пирожки по рецепту бабушки Саввы Либкина – не только быстрый, но и вкусный вариант домашней выпечки, которая понравится всей семье.
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