Жареные пирожки с мясом: рецепт Саввы Либкина

Попробуйте приготовить эти вкусные и сочные пирожки, которые еще называют кнышиками.

Известный украинский ресторатор Савва Либкин поделился уникальным рецептом жареных пирожков с мясом. Это рецепт его бабушки – настоящее сокровище, ведь пирожки готовятся легко, получаются вкусными, сытными и идеально подходят для быстрого перекуса.

Ингредиенты Мука 400 г Яичные желтки 2 шт. Кефир 150 мл Сметана 50 г Соль 1 ч. л Сахар 1 ч. л Сода Растительное масло 50 г Куриные окорочка 500 г Растительное масло 30 г Лук 50 г

Приготовление:

В глубокой миске смешайте муку, желтки, кефир, сметану, соль, сахар и соду. Тщательно замесите тесто. Оно должно быть мягким и нежным, при этом не липнуть к рукам и посуде. Дайте тесту "отдохнуть" 30 минут. Это важно для того, чтобы оно приобрело оптимальную консистенцию. Сделайте фарш из куриных окорочков и поджарьте с мелко нарезанным луком на слабом огне, пока начинка не станет золотистой. Охладите ее перед тем, как заворачивать в тесто. Раскатайте тесто в тонкий пласт и смажьте его растительным маслом. На край теста выложите начинку, осторожно сверните его в рулет, а затем разделите на кусочки, используя ладонь. Разогрейте масло на сковороде и жарьте пирожки до образования золотистой корочки. Обжаривайте их на среднем огне с обеих сторон, чтобы они хорошо прожарились и были хрустящими. После жарки выложите пирожки на деревянную доску и накройте полотенцем. Дайте им настояться 15-20 минут. Это позволит тесту стать еще более мягким, а аромат начинки – лучше раскрыться.

Советы:

Для сочности можно добавить к начинке немного сливочного масла.

Экспериментируйте с начинками: к курятине можно добавить грибы, тертый сыр или даже жареные овощи.

Чтобы пирожки не пересушивались после жарки, накройте их полотенцем или фольгой.

#ukraine #одесса #украина ♬ оригинальный звук — libkinsavva @libkinsavva Жареные пирожки на скорую руку. Эти пирожки научила меня готовить моя бабушка примерно 50 лет назад. Для теста муки 400 2 желтка кефир 150 сметана 50 соль и сахар по чайной ложке сода на кончике ножа и 50 граммов растительного масла. для начинки 500 граммов куриных окорочков, 30 граммов растительного масла и 50 граммов лука. Замесить мягкое тесто так, чтобы не липло к рукам и посуде. Дать полежать 30 минутам. Затем разворачиваем и смазываем растительным маслом. Разложить начинку из зажаренной на небольшом огне курицы и свернуть. ладонью обработать пирожки и пожарить в небольшом количестве растительного масла. #odesa

Жареные пирожки по рецепту бабушки Саввы Либкина – не только быстрый, но и вкусный вариант домашней выпечки, которая понравится всей семье.

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