Жареный чай: как приготовить ароматный осенний напиток

Представьте только, теплая сковорода, цитрусовая цедра, специи для глинтвейна и черный чай, который медленно обжаривается, и наполняет кухню уютным запахом. Этот рецепт, которым поделилась кулинарный блогер NK_cooking, — настоящее открытие сезона. Простой в приготовлении, но невероятно эффектный. Идеальный для осени, когда хочется чего-то вкусного, ароматного и немного волшебного.

Жареный чай — это черный чай, который быстро прогревают на сухой сковороде вместе с сахаром, цедрой и специями. В процессе нагрева чай раскрывает новые оттенки аромата, а сахар карамелизируется и создает глубокий, насыщенный вкус.

Этот метод пришел к нам из Азии, где обжаривание листьев — старинный способ усилить аромат. В сочетании с европейскими нотами глинтвейна получается нечто совершенно новое: чай, который пахнет праздниками, теплом и домашним уютом.

Ингредиенты черный чай с бергамотом 2-3 ч. л. цедра лимона и апельсина по 1 ч. л. сахар 2 ст. л. специи для глинтвейна (корица, гвоздика, кардамон, мускатный орех) ½ ч. л. сок половины апельсина и дольки лимона кипяток 500 мл.

Приготовление

Разогрейте сковороду, высыпьте черный чай, цедру цитрусовых и специи для глинтвейна. Добавьте сахар в центр сковороды. Когда он начнет таять и карамелизироваться, выжмите немного сока апельсина и лимона. Обжаривайте несколько минут, весь аромат специй и чая мгновенно раскроется, главное, не перегрейте. Пересыпьте смесь в заварник, залейте кипятком и оставьте настаиваться 3-5 мин. Процедите и наслаждайтесь, можете добавить ложку меда или дольку апельсина для эффектной подачи.

Советы

Для более нежного вкуса попробуйте смесь черного и зеленого чая.

Добавьте кусочек свежего имбиря или несколько зерен кардамона, это усилит согревающий эффект.

Если хотите сделать чай «зимним», влейте немного апельсинового фреша или каплю рома перед подачей.

Аромат жареного чая — это как свежее печенье и теплое одеяло в одном глотке. Он не только смакует, но и создает настроение, когда воздух наполняется нотами корицы, цитрусов и карамели, будничный вечер превращается в маленький праздник. Жареный чай — это когда ваш дом пахнет счастьем.

Попробуйте приготовить этот чай вместо ароматической свечи. Запах заполнит всю комнату и подарит ощущение вкусного уюта.