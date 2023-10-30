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Запеченный лосось с рисом и спаржей: легкий ужин, который несложно готовить

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
370 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
71
Время на прочтение
1 мин
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Запеченный лосось с рисом и спаржей: легкий ужин, который несложно готовить

Запеченный лосось с рисом и спаржей / Фото: Credits

Красная рыба, известная своими полезными свойствами, может стать прекрасным ужином. Кулинарный блоггер Лирим Гула в своем Instagram предлагает легкий рецепт приготовления лосося.

Ингредиенты

лосось
500 г
устричный соус
2 ст. л.
соевый соус
3 ст. л.
кунжутное масло
1 ч. л.
рисовый уксус
1 ч. л.
масло чили
1 ст. л.
рис
100 г
спаржа
70 г

  1. Смешайте устричный соус, соевый соус, кунжутное масло, рисовый уксус, мед и масло чили.

  2. Поместите в zip-пакет куски рыбы, добавьте немного приготовленного соуса и оставьте мариноваться на 1 час.
  3. Пока лосось маринуется, промойте и отварите рис для гарнира.
  4. Застелите форму пергаментом, выложите на него рыбу, дополнительно смазав соусом, добавьте спаржу и поставьте запекаться при температуре 180°С на 9 минут. После этого лосось смажьте соусом и измените настройки духовки на режим "гриль". Запекайте рыбу еще в течение 2-х минут.
  5. На тарелку выложите рис, поверх него — запеченный лосось, полейте оставшимся соусом и посыпьте кунжутом.
  6. Лирим рекомендует подавать блюдо с запеченными овощами, например, со спаржей.

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Дата публикации
Просмотры
71
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