Запеченный лосось с рисом и спаржей: легкий ужин, который несложно готовить

Красная рыба, известная своими полезными свойствами, может стать прекрасным ужином. Кулинарный блоггер Лирим Гула в своем Instagram предлагает легкий рецепт приготовления лосося.
Ингредиенты
- лосось
- 500 г
- устричный соус
- 2 ст. л.
- соевый соус
- 3 ст. л.
- кунжутное масло
- 1 ч. л.
- рисовый уксус
- 1 ч. л.
- масло чили
- 1 ст. л.
- рис
- 100 г
- спаржа
- 70 г
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Смешайте устричный соус, соевый соус, кунжутное масло, рисовый уксус, мед и масло чили.
- Поместите в zip-пакет куски рыбы, добавьте немного приготовленного соуса и оставьте мариноваться на 1 час.
- Пока лосось маринуется, промойте и отварите рис для гарнира.
- Застелите форму пергаментом, выложите на него рыбу, дополнительно смазав соусом, добавьте спаржу и поставьте запекаться при температуре 180°С на 9 минут. После этого лосось смажьте соусом и измените настройки духовки на режим "гриль". Запекайте рыбу еще в течение 2-х минут.
- На тарелку выложите рис, поверх него — запеченный лосось, полейте оставшимся соусом и посыпьте кунжутом.
- Лирим рекомендует подавать блюдо с запеченными овощами, например, со спаржей.
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