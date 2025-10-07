Жареный лосось в чесночно-лимонном соусе: удивительно простой рецепт вкусного блюда

Жареный лосось в чесночно-лимонном соусе instagram.comappetizing.tv / © Instagram

Реклама

Нет ничего лучше ароматного завтрака или легкого ужина с рыбой, которая тает во рту. Лосось не только вкусный, но и полезный продукт, он богат омега-3 жирными кислотами, белком и витаминами, необходимыми для здоровья сердца и кожи. А если приготовить его в чесночно-лимонном соусе, блюдо приобретает невероятный аромат и свежесть, превращается в настоящий кулинарный шедевр. На странице appetizing.tv рассказали, как легко приготовить нежный лосось, который точно станет любимым на вашем столе. А самое приятное то, что приготовить его можно всего за 20-25 мин.

Ингредиенты Лосось свежий 800 г Соль Черный перец Сливочное масло 80 г Чеснок 1 зубчик Сок лайма или лимона 30 мл Петрушка свежая 25 г Вода (для предварительного бланширования) 1 л

Приготовление

Тщательно промойте лосось под холодной водой. По желанию можно обдать его кипятком 10-15 секунд, чтобы уменьшить рыбный запах и снять кожицу.

Нарежьте рыбу порционными кусками. На сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжаривайте 1-2 мин до золотистого цвета, чтобы он отдал аромат маслу. Влейте сок лайма или лимона, он подчеркнет вкус рыбы и придаст свежести блюду. Добавьте нарезанную петрушку, перемешайте и аккуратно выложите куски лосося. Жарьте по 3-4 мин с каждой стороны, в зависимости от толщины филе, пока рыба не станет нежной и будет легко отделяться вилкой. Полейте рыбу соусом со сковороды и украсьте свежей петрушкой или ломтиками лайма.

Советы

Не пережаривайте рыбу, при слишком длительном обжаривании она станет сухой.

Используйте свежий лимон или лайм, сок из бутылки не дает такого аромата.

Для более насыщенного вкуса добавьте немного белого вина или куриного бульона во время жарки.

Лосось в чесночно-лимонном соусе сочетает нежность рыбы, аромат чеснока и свежесть цитрусовых. Он быстро готовится, хорошо сочетается с гарнирами и салатами, и может стать настоящей звездой любого обеда или ужина.