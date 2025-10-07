ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
30
Время на прочтение
2 мин

Жареный лосось в чесночно-лимонном соусе: удивительно простой рецепт вкусного блюда

Сочный, ароматный и невероятно нежный — лосось в чесночно-лимонном соусе легко станет любимым блюдом для семейного ужина или романтического обеда.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Жареный лосось в чесночно-лимонном соусе instagram.comappetizing.tv

Жареный лосось в чесночно-лимонном соусе instagram.comappetizing.tv / © Instagram

Нет ничего лучше ароматного завтрака или легкого ужина с рыбой, которая тает во рту. Лосось не только вкусный, но и полезный продукт, он богат омега-3 жирными кислотами, белком и витаминами, необходимыми для здоровья сердца и кожи. А если приготовить его в чесночно-лимонном соусе, блюдо приобретает невероятный аромат и свежесть, превращается в настоящий кулинарный шедевр. На странице appetizing.tv рассказали, как легко приготовить нежный лосось, который точно станет любимым на вашем столе. А самое приятное то, что приготовить его можно всего за 20-25 мин.

Ингредиенты

Лосось свежий
800 г
Соль
Черный перец
Сливочное масло
80 г
Чеснок
1 зубчик
Сок лайма или лимона
30 мл
Петрушка свежая
25 г
Вода (для предварительного бланширования)
1 л

Приготовление

  1. Тщательно промойте лосось под холодной водой. По желанию можно обдать его кипятком 10-15 секунд, чтобы уменьшить рыбный запах и снять кожицу.
    Нарежьте рыбу порционными кусками.

  2. На сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжаривайте 1-2 мин до золотистого цвета, чтобы он отдал аромат маслу.

  3. Влейте сок лайма или лимона, он подчеркнет вкус рыбы и придаст свежести блюду.

  4. Добавьте нарезанную петрушку, перемешайте и аккуратно выложите куски лосося. Жарьте по 3-4 мин с каждой стороны, в зависимости от толщины филе, пока рыба не станет нежной и будет легко отделяться вилкой.

  5. Полейте рыбу соусом со сковороды и украсьте свежей петрушкой или ломтиками лайма.

Советы

  • Не пережаривайте рыбу, при слишком длительном обжаривании она станет сухой.

  • Используйте свежий лимон или лайм, сок из бутылки не дает такого аромата.

  • Для более насыщенного вкуса добавьте немного белого вина или куриного бульона во время жарки.

Лосось в чесночно-лимонном соусе сочетает нежность рыбы, аромат чеснока и свежесть цитрусовых. Он быстро готовится, хорошо сочетается с гарнирами и салатами, и может стать настоящей звездой любого обеда или ужина.

Дата публикации
Количество просмотров
30
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie