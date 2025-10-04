ТСН в социальных сетях

Жареный лосось в нежном соусе: рецепт блюда, которое удивит даже гурманов

Лосось — рыба, которая всегда празднично выглядит на столе. Она богата омега-3 кислотами, белком и витаминами, а ее нежный вкус прекрасно сочетается со сливочными соусами и свежими овощами.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Жареный лосось в нежном соусе

Жареный лосось в нежном соусе / © Instagram

Если вы ищете идею для обеда или ужина, которая будет и вкусной, и полезной, попробуйте приготовить жареный лосось в соусе со шпинатом, грибами и сливками по рецепту со страницы appetizing.tv. Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит ресторанные блюда, но хочет повторить их дома.

Ингредиенты

Лосось

  • Лосось 1,3 кг

  • Мягкое сливочное масло 200 г

  • Чеснок 10 г

  • Черный перец

  • Соль

  • Лимон 1 шт.

Соус

  • Лук 2 шт.

  • Шампиньоны или другие грибы 200 г

  • Помидоры черри 150 г

  • Вяленые помидоры 50 г

  • Шпинат свежий 100 г

  • Чеснок 10 г

  • Сливки 150 мл

  • Пармезан 50 г

  • Соль

  • Черный перец

Приготовление

  1. Лосось нарежьте по диагонали.

  2. Мягкое сливочное масло смешайте с измельченным чесноком, солью и перцем. Смажьте филе этой ароматной смесью. Это придаст рыбе золотистую корочку и насыщенный вкус.

  3. Затем нарежьте филе лосося порционно.

  4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте куски лосося с обеих сторон до румяной корочки по 3-4 мин с каждой стороны. Важно не пережарить, чтобы рыба оставалась сочной.

  5. На той же сковороде обжарьте лук и грибы до золотистого цвета.

  6. Добавьте половинки помидоров черри, вяленые помидоры и измельченный чеснок. Вмешайте свежий шпинат, дайте ему слегка «упасть». Залейте сливками, приправьте солью и перцем. Добавьте тертый пармезан и перемешайте до получения нежного сливочного соуса.

  7. Положите в соус обжаренные куски лосося, слегка прижмите, чтобы они впитали ароматы. Готовьте под крышкой еще 7-10 мин на небольшом огне.

Перед подачей сбрызните рыбу свежим соком лимона.

Советы

  • Лосось лучше обжаривать на среднем огне, чтобы он не подгорел снаружи и не остался сырым внутри.

  • Если нет пармезана, можно использовать другой твердый сыр, но именно пармезан придает соусу благородную пикантность.

  • Для легкости можно заменить сливки на греческий йогурт.

Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и ресторанный уровень вкуса. Нежный лосось со сливочным соусом идеально подходит для семейного ужина или праздничного события. А еще — оно богато полезными веществами, необходимыми для здоровья сердца, мозга и иммунитета.

Поэтому в следующий раз, когда захотите поразить своих родных или гостей, обязательно приготовьте жареный лосось в соусе. Это именно тот рецепт, который легко станет вашим любимым.

