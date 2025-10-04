Жареный лосось в нежном соусе: рецепт блюда, которое удивит даже гурманов

Жареный лосось в нежном соусе / © Instagram

Реклама

Содержание Ингредиенты Лосось Соус Приготовление Советы

Если вы ищете идею для обеда или ужина, которая будет и вкусной, и полезной, попробуйте приготовить жареный лосось в соусе со шпинатом, грибами и сливками по рецепту со страницы appetizing.tv. Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит ресторанные блюда, но хочет повторить их дома.

Ингредиенты

Лосось

Лосось 1,3 кг

Мягкое сливочное масло 200 г

Чеснок 10 г

Черный перец

Соль

Лимон 1 шт.

Соус

Лук 2 шт.

Шампиньоны или другие грибы 200 г

Помидоры черри 150 г

Вяленые помидоры 50 г

Шпинат свежий 100 г

Чеснок 10 г

Сливки 150 мл

Пармезан 50 г

Соль

Черный перец

Приготовление

Лосось нарежьте по диагонали. Мягкое сливочное масло смешайте с измельченным чесноком, солью и перцем. Смажьте филе этой ароматной смесью. Это придаст рыбе золотистую корочку и насыщенный вкус. Затем нарежьте филе лосося порционно. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте куски лосося с обеих сторон до румяной корочки по 3-4 мин с каждой стороны. Важно не пережарить, чтобы рыба оставалась сочной. На той же сковороде обжарьте лук и грибы до золотистого цвета. Добавьте половинки помидоров черри, вяленые помидоры и измельченный чеснок. Вмешайте свежий шпинат, дайте ему слегка «упасть». Залейте сливками, приправьте солью и перцем. Добавьте тертый пармезан и перемешайте до получения нежного сливочного соуса. Положите в соус обжаренные куски лосося, слегка прижмите, чтобы они впитали ароматы. Готовьте под крышкой еще 7-10 мин на небольшом огне.

Перед подачей сбрызните рыбу свежим соком лимона.

Советы

Лосось лучше обжаривать на среднем огне, чтобы он не подгорел снаружи и не остался сырым внутри.

Если нет пармезана, можно использовать другой твердый сыр, но именно пармезан придает соусу благородную пикантность.

Для легкости можно заменить сливки на греческий йогурт.

Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и ресторанный уровень вкуса. Нежный лосось со сливочным соусом идеально подходит для семейного ужина или праздничного события. А еще — оно богато полезными веществами, необходимыми для здоровья сердца, мозга и иммунитета.

Реклама

Поэтому в следующий раз, когда захотите поразить своих родных или гостей, обязательно приготовьте жареный лосось в соусе. Это именно тот рецепт, который легко станет вашим любимым.