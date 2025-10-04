- Дата публикации
Жареный лосось в нежном соусе: рецепт блюда, которое удивит даже гурманов
Лосось — рыба, которая всегда празднично выглядит на столе. Она богата омега-3 кислотами, белком и витаминами, а ее нежный вкус прекрасно сочетается со сливочными соусами и свежими овощами.
Если вы ищете идею для обеда или ужина, которая будет и вкусной, и полезной, попробуйте приготовить жареный лосось в соусе со шпинатом, грибами и сливками по рецепту со страницы appetizing.tv. Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит ресторанные блюда, но хочет повторить их дома.
Ингредиенты
Лосось
Лосось 1,3 кг
Мягкое сливочное масло 200 г
Чеснок 10 г
Черный перец
Соль
Лимон 1 шт.
Соус
Лук 2 шт.
Шампиньоны или другие грибы 200 г
Помидоры черри 150 г
Вяленые помидоры 50 г
Шпинат свежий 100 г
Чеснок 10 г
Сливки 150 мл
Пармезан 50 г
Соль
Черный перец
Приготовление
Лосось нарежьте по диагонали.
Мягкое сливочное масло смешайте с измельченным чесноком, солью и перцем. Смажьте филе этой ароматной смесью. Это придаст рыбе золотистую корочку и насыщенный вкус.
Затем нарежьте филе лосося порционно.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте куски лосося с обеих сторон до румяной корочки по 3-4 мин с каждой стороны. Важно не пережарить, чтобы рыба оставалась сочной.
На той же сковороде обжарьте лук и грибы до золотистого цвета.
Добавьте половинки помидоров черри, вяленые помидоры и измельченный чеснок. Вмешайте свежий шпинат, дайте ему слегка «упасть». Залейте сливками, приправьте солью и перцем. Добавьте тертый пармезан и перемешайте до получения нежного сливочного соуса.
Положите в соус обжаренные куски лосося, слегка прижмите, чтобы они впитали ароматы. Готовьте под крышкой еще 7-10 мин на небольшом огне.
Перед подачей сбрызните рыбу свежим соком лимона.
Советы
Лосось лучше обжаривать на среднем огне, чтобы он не подгорел снаружи и не остался сырым внутри.
Если нет пармезана, можно использовать другой твердый сыр, но именно пармезан придает соусу благородную пикантность.
Для легкости можно заменить сливки на греческий йогурт.
Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и ресторанный уровень вкуса. Нежный лосось со сливочным соусом идеально подходит для семейного ужина или праздничного события. А еще — оно богато полезными веществами, необходимыми для здоровья сердца, мозга и иммунитета.
Поэтому в следующий раз, когда захотите поразить своих родных или гостей, обязательно приготовьте жареный лосось в соусе. Это именно тот рецепт, который легко станет вашим любимым.