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Жареный редис на гарнир: рецепт от Андрея Величко

Дата публикации
Просмотры
492
Время на прочтение
2 мин
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Жареный редис на гарнир: рецепт от Андрея Величко

На своей странице известный повар поделился интересным рецептом.

Если вы привыкли к редису только в салатах и максимум в окрошке, то вы пропустили еще один способ. И способ этот меня очень удивил, но, когда я попробовал, был поражен! Это очень вкусно! Хоть и звучит сначала странно. Но это только сначала, пока не попробовали.

Итак, гарнир. Или полноценное блюдо. Жареный редис. А если точнее, то чуть-чуть обжаренный, а затем протушенный с уксусом или лимоном. А еще вкуснее готовить редис вместе со спаржей, если сейчас сезон и есть возможность.

Итак, рецепт:

  • 2 пучка редиса
  • 1/2 пучка спаржи
  • 2-3 ст. л. оливкового масла
  • зубчик чеснока
  • 2 ст. л. любого фруктового уксуса
  • 5-6 ст. л. воды
  • соль, перец по вкусу

Шаг 1

Почистить спаржу, если у нее толстая шкурка. Плотные части поближе к корню – удалить. И порезать на куски длиной 3-4 см. С редисом – проще. Отрезать листья, оставив небольшие стебли. Вымыть. Если большой – порезать пополам.

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Шаг 2

Готовим. Здесь самое простое. На сковороде разогреть растительное масло с зубчиком чеснока. Закинуть туда спаржу и редис и прожарить на среднем огне 1-2 минуты. Можно уже посолить. Затем влить уксус и воду. Еще продолжить готовить 2-3 минуты, пока вода не испарится. Готово!

Шаг 3

Каким должно получиться блюдо? Приготовленный таким образом редис – особенно вкусен! Но важно не пережарить его, он должен быть хрустящим. Так полностью пропадет острота, цвет станет не таким ярким. А уксус придаст умеренной кислинки.

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С чем подавать? Идеальный гарнир к мясу! Особенно если оно жирное – от говядины и свинины до баранины. Обязательно попробуйте стейк с таким майским гарниром.

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни". На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

Дата публикации
Просмотры
492
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