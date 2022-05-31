Жареный редис на гарнир: рецепт от Андрея Величко

На своей странице известный повар поделился интересным рецептом.
Если вы привыкли к редису только в салатах и максимум в окрошке, то вы пропустили еще один способ. И способ этот меня очень удивил, но, когда я попробовал, был поражен! Это очень вкусно! Хоть и звучит сначала странно. Но это только сначала, пока не попробовали.
Итак, гарнир. Или полноценное блюдо. Жареный редис. А если точнее, то чуть-чуть обжаренный, а затем протушенный с уксусом или лимоном. А еще вкуснее готовить редис вместе со спаржей, если сейчас сезон и есть возможность.
Итак, рецепт:
- 2 пучка редиса
- 1/2 пучка спаржи
- 2-3 ст. л. оливкового масла
- зубчик чеснока
- 2 ст. л. любого фруктового уксуса
- 5-6 ст. л. воды
- соль, перец по вкусу
Шаг 1
Почистить спаржу, если у нее толстая шкурка. Плотные части поближе к корню – удалить. И порезать на куски длиной 3-4 см. С редисом – проще. Отрезать листья, оставив небольшие стебли. Вымыть. Если большой – порезать пополам.
Шаг 2
Готовим. Здесь самое простое. На сковороде разогреть растительное масло с зубчиком чеснока. Закинуть туда спаржу и редис и прожарить на среднем огне 1-2 минуты. Можно уже посолить. Затем влить уксус и воду. Еще продолжить готовить 2-3 минуты, пока вода не испарится. Готово!
Шаг 3
Каким должно получиться блюдо? Приготовленный таким образом редис – особенно вкусен! Но важно не пережарить его, он должен быть хрустящим. Так полностью пропадет острота, цвет станет не таким ярким. А уксус придаст умеренной кислинки.
С чем подавать? Идеальный гарнир к мясу! Особенно если оно жирное – от говядины и свинины до баранины. Обязательно попробуйте стейк с таким майским гарниром.
Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни". На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.