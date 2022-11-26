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Жареный рис из цветной капусты с яйцом: рецепт для тех, кто хочет похудеть

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
2870
Время на прочтение
2 мин
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Жареный рис из цветной капусты с яйцом: рецепт для тех, кто хочет похудеть

Фото: Credits

Цветная капуста прекрасно заменяет рис. Те, кто пробовал приготовить рис из цветной капусты, утверждают, что и по вкусу и по виду блюдо получаются практически идентичными, но цветная капуста намного полезнее и диетичнее.

Если вы сидите на низкоуглеводной диете, попробуйте приготовить рис из цветной капуты, который является прекрасной альтернативой обычному рису, при этом он содержит намного меньше углеводов и гораздо более полезен.

Его можно подавать к мясу, рыбе или птице или рассматривать в качестве самостоятельного блюда. Рецепт рассчитан на 4 порции. 

Ингредиенты

Рис

  • цветная капуста - 1 кочан  
  • растительное масло - 2 столовые ложки
  • зеленый лук - 1 пучок
  • чеснока - 3 зубчика 
  • свежий имбирь - 1 столовая ложка
  • морковь - 2 штуки
  • сельдерей - 2 стебля 
  • красный болгарский перец - 1 шт.
  • замороженный горошек - 1 стакан
  • рисовый уксус - 2 столовые ложки
  • соевый соус - 3 столовые ложки
  • соус Шрирача (или любой другой острый соус чили) - 2 чайные ложки

Яйца

  • растительное масло - 1 столовая ложка 
  • 4 яйца
  • соль и свежемолотый черный перец
  • свежая кинза - 4 столовые ложки
  • зеленый лук - 4 столовые ложки 
  • семена кунжута - 4 чайные ложки

Подготовка

  • Цветную капусту разберите на соцветия. 
  • Тонко нарежьте зеленый лук и кинзу. 
  • Болгарский перец, морковку и сельдерей нарежьте кубиками. 
  • Измельчите чеснок и имбирь. 

Приготовление

В чаше кухонного комбайна измельчите цветную капусту, пока смесь не станет напоминать рис, 2–3 минуты. 

В большой сковороде на среднем огне разогрейте масло. Добавьте зеленый лук, чеснок и имбирь и жарьте, помешивая, до появления аромата, около 1 минуты.

Добавьте морковь, сельдерей и красный сладкий перец и жарьте, помешивая, пока овощи не станут мягкими, 9–11 минут.

Добавьте рис из цветной капусты и жарьте, помешивая, пока он не станет золотистым, еще 3–5 минут. Добавьте замороженный горошек и хорошо перемешайте.

Добавьте рисовый уксус, соевый соус и Шрирача и перемешайте.

Приготовьте яйца. Нагрейте масло и разбейте яйца прямо в сковороду, готовьте, пока белки не схватятся, а желтки все еще будут жидкими, от 3 до 4 минут. Приправьте яйца солью и перцем.

Перед подачей разложите рис из цветной капусты на четыре тарелки и положите сверху на каждую жареное яйцо. Украсьте каждую порцию кинзой, зеленым луком и семенами кунжута. 

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Дата публикации
Просмотры
2870
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