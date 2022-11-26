Жареный рис из цветной капусты с яйцом: рецепт для тех, кто хочет похудеть

Цветная капуста прекрасно заменяет рис. Те, кто пробовал приготовить рис из цветной капусты, утверждают, что и по вкусу и по виду блюдо получаются практически идентичными, но цветная капуста намного полезнее и диетичнее.
Если вы сидите на низкоуглеводной диете, попробуйте приготовить рис из цветной капуты, который является прекрасной альтернативой обычному рису, при этом он содержит намного меньше углеводов и гораздо более полезен.
Его можно подавать к мясу, рыбе или птице или рассматривать в качестве самостоятельного блюда. Рецепт рассчитан на 4 порции.
Ингредиенты
Рис
- цветная капуста - 1 кочан
- растительное масло - 2 столовые ложки
- зеленый лук - 1 пучок
- чеснока - 3 зубчика
- свежий имбирь - 1 столовая ложка
- морковь - 2 штуки
- сельдерей - 2 стебля
- красный болгарский перец - 1 шт.
- замороженный горошек - 1 стакан
- рисовый уксус - 2 столовые ложки
- соевый соус - 3 столовые ложки
- соус Шрирача (или любой другой острый соус чили) - 2 чайные ложки
Яйца
- растительное масло - 1 столовая ложка
- 4 яйца
- соль и свежемолотый черный перец
- свежая кинза - 4 столовые ложки
- зеленый лук - 4 столовые ложки
- семена кунжута - 4 чайные ложки
Подготовка
- Цветную капусту разберите на соцветия.
- Тонко нарежьте зеленый лук и кинзу.
- Болгарский перец, морковку и сельдерей нарежьте кубиками.
- Измельчите чеснок и имбирь.
Приготовление
В чаше кухонного комбайна измельчите цветную капусту, пока смесь не станет напоминать рис, 2–3 минуты.
В большой сковороде на среднем огне разогрейте масло. Добавьте зеленый лук, чеснок и имбирь и жарьте, помешивая, до появления аромата, около 1 минуты.
Добавьте морковь, сельдерей и красный сладкий перец и жарьте, помешивая, пока овощи не станут мягкими, 9–11 минут.
Добавьте рис из цветной капусты и жарьте, помешивая, пока он не станет золотистым, еще 3–5 минут. Добавьте замороженный горошек и хорошо перемешайте.
Добавьте рисовый уксус, соевый соус и Шрирача и перемешайте.
Приготовьте яйца. Нагрейте масло и разбейте яйца прямо в сковороду, готовьте, пока белки не схватятся, а желтки все еще будут жидкими, от 3 до 4 минут. Приправьте яйца солью и перцем.
Перед подачей разложите рис из цветной капусты на четыре тарелки и положите сверху на каждую жареное яйцо. Украсьте каждую порцию кинзой, зеленым луком и семенами кунжута.
Читайте также:
- Пюре из цветной капусты: очень простой рецепт
- Цветная капуста в молочно-сырном соусе: рецепт вкусного и полезного блюда
- Рецепт легкой рисовой запеканки с брокколи