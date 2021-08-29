Жареный сыр с персиками: рецепт от Андрея Величко

Это рецепт очень вкусной закуски, которую легко приготовить.

Когда мы слышим словосочетание "жареный сыр", то представляем себе жирную закуску к пиву в виде обжаренного в панировке сыра или в крайнем случае лаваш с сыром сулугуни. Довольно банально, откровенно не ново и точно не очень полезно. Но это рецепт очень вкусной закуски, которую легко приготовить, а по вкусу она точно станет одной из ваших любимых. Это сыр халуми с персиками и орехами.

Ингредиенты (для 2 порций):

сыр халуми - 300 г

персик или нектарин - 2 шт.

сахар - 2 ст. л.

уксус винный или любой фруктовый - 1 ст. л.

холодное сливочное масло - 1 ст. л.

кедровые орешки - 1 ст. л.

немного растительного масла для обжаривания

Шаг 1

Для начала расскажу, что такое сыр халуми и с чем его едят. За таким экзотическим названием скрывается очень вкусный, а главное - вполне распространенный в странах Средиземноморья. Особенностью этого сыра является то, что из-за плотности его можно обжарить. На сковороде, или на гриле, или на решетке. Но именно обжарить, как кусок мяса, - и сыр этот не расплавится, а приобретет румяную корочку. Обусловлено это особенностью технологии приготовления самого сыра.

Шаг 2

Для начала подготовим персики. Для этого нужно очистить от косточек и нарезать дольками. После этого обжариваем на раскаленном масле в течение 1 минуты. Да, обжариваем персики! Казалось бы, зачем жарить персики, это же фрукты. Но однозначно вы должны это попробовать.

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Когда персики слегка обжарены, посыпаем сахаром и вливаем уксус. Должна получиться легкая карамель, моментально снимаем сковородку с огня и забрасываем кусочек холодного сливочного масла. Далее приступаем к обжариванию сыра в другой сковородке.

Шаг 3

Обжариваем сыр. Нарезав его ломтиками толщиной 1 см, приступаем к обжариванию. Да, можно жарить просто на сковороде, на растительном масле. Но если у вас есть гриль или решетка мангала, то сыр нужно смазать растительным маслом и обжаривать. Как долго жарить? До появления золотистой корочки.

По сути, мы за 20 минут приготовили замечательную закуску - обжаренный сыр халуми с персиками. При подаче рекомендую посыпать кедровыми орешками и добавить немного рукколы. Также жареный сыр халуми отлично сочетается со свежими летними помидорами, особенно с нашими южными, сладкими и ароматными.

Так что экспериментируйте, пробуйте новые вкусы.

Приятного аппетита!

Андрей Величко - один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

Приятного аппетита!

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