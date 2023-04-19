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Жаркое с фасолью и мясом: рецепт полезного блюда

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
249
Время на прочтение
1 мин
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Жаркое с фасолью и мясом: рецепт полезного блюда

Фото: Credits

Фасоль с мясом получается очень питательной, сытной и вкусной.

Такое блюдо готовится достаточно долго. Хотя самый длительный процесс – это вымачивание и отваривание фасоли, но можно просто купить баночку консервированной фасоли в магазине.

Ингредиенты

  • свинина – 500 г
  • фасоль – 1 стакан
  • вода – 200 мл
  • томатная паста – 1 ст. л.
  • лук репчатый – 2 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • помидор – 2 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • паприка сладкая – 1 ч. л.
  • базилик – 1 ч. л.
  • перец чили – 0.5 ч. л.
  • перец черный молотый
  • соль
  • растительное масло

Приготовление

Фасоль залейте водой на ночь. Воду слейте, промойте, залейте чистой водой и варите в течение часа до готовности. Воду слейте.

Нарежьте лук полукольцами, перец - брусочками, помидор - кусочками.

Мясо нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. К мясу добавьте лук и обжарьте пять минут, затем болгарский перец, томатную пасту, помидоры, мелко нарезанный чеснок, паприку, базилик, перец чили, перец молотый, соль. Добавьте фасоль, влейте воду. Все хорошо перемешайте. Накройте крышкой и тушите 20 минут на среднем огне.

Советы

  • Мясо берите пожирнее.
  • Фасоль используйте любого цвета.
  • Приправы используйте по своему вкусу.

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Дата публикации
Просмотры
249
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