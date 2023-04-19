Жаркое с фасолью и мясом: рецепт полезного блюда

Фасоль с мясом получается очень питательной, сытной и вкусной.

Такое блюдо готовится достаточно долго. Хотя самый длительный процесс – это вымачивание и отваривание фасоли, но можно просто купить баночку консервированной фасоли в магазине.

Ингредиенты

свинина – 500 г

фасоль – 1 стакан

вода – 200 мл

томатная паста – 1 ст. л.

лук репчатый – 2 шт.

болгарский перец – 1 шт.

помидор – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

паприка сладкая – 1 ч. л.

базилик – 1 ч. л.

перец чили – 0.5 ч. л.

перец черный молотый

соль

растительное масло

Приготовление

Фасоль залейте водой на ночь. Воду слейте, промойте, залейте чистой водой и варите в течение часа до готовности. Воду слейте.

Нарежьте лук полукольцами, перец - брусочками, помидор - кусочками.

Мясо нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. К мясу добавьте лук и обжарьте пять минут, затем болгарский перец, томатную пасту, помидоры, мелко нарезанный чеснок, паприку, базилик, перец чили, перец молотый, соль. Добавьте фасоль, влейте воду. Все хорошо перемешайте. Накройте крышкой и тушите 20 минут на среднем огне.

Советы

Мясо берите пожирнее.

Фасоль используйте любого цвета.

Приправы используйте по своему вкусу.

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