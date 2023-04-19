Жаркое с фасолью и мясом: рецепт полезного блюда

Фасоль с мясом получается очень питательной, сытной и вкусной.
Такое блюдо готовится достаточно долго. Хотя самый длительный процесс – это вымачивание и отваривание фасоли, но можно просто купить баночку консервированной фасоли в магазине.
Ингредиенты
- свинина – 500 г
- фасоль – 1 стакан
- вода – 200 мл
- томатная паста – 1 ст. л.
- лук репчатый – 2 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- помидор – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- паприка сладкая – 1 ч. л.
- базилик – 1 ч. л.
- перец чили – 0.5 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
Приготовление
Фасоль залейте водой на ночь. Воду слейте, промойте, залейте чистой водой и варите в течение часа до готовности. Воду слейте.
Нарежьте лук полукольцами, перец - брусочками, помидор - кусочками.
Мясо нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. К мясу добавьте лук и обжарьте пять минут, затем болгарский перец, томатную пасту, помидоры, мелко нарезанный чеснок, паприку, базилик, перец чили, перец молотый, соль. Добавьте фасоль, влейте воду. Все хорошо перемешайте. Накройте крышкой и тушите 20 минут на среднем огне.
Советы
- Мясо берите пожирнее.
- Фасоль используйте любого цвета.
- Приправы используйте по своему вкусу.
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