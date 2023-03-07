Жульен с курицей и грибами на сковороде: быстрый рецепт любимого блюда

Чтобы насладиться любимым блюдом из сочной курицы и грибов в нежном соусе, необязательно возиться с формочками и духовкой. Жульен на сковороде – один из упрощенных вариантов приготовления этого блюда.
Все продукты нужно обжарить на сковороде, залить сливками и посыпать сыром.
Ингредиенты
- филе куриное – 400 г
- грибы шампиньоны – 300 г
- лук репчатый – 1 шт. (крупный)
- сливки 20% - 200 г
- сыр твердый – 200 г
- масло растительное – 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
Приготовление
Куриное филе вымойте, высушите и нарежьте небольшими кусочками. В большой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до полуготовности.
Лук мелко нарежьте, добавьте к курице и обжарьте еще три минуты.
Шампиньоны нарежьте тонкими пластинами, всыпьте грибы к мясу. После того как выпарится влага из грибов, посолите и поперчите. Обжаривайте мясо с грибами и луком еще пять минут. Залейте сливками и немного прогрейте на медленном огне. Посыпьте сыром и тушите жульен под закрытой крышкой, пока не расплавится сыр. Оставьте блюдо томиться на медленном огне три минуты.
Советы
Жульен лучше всего подавать со свежими овощами и зеленью.
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