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Жульен с курицей и грибами на сковороде: быстрый рецепт любимого блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
222
Время на прочтение
2 мин
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Жульен с курицей и грибами на сковороде: быстрый рецепт любимого блюда

Фото: Credits

Чтобы насладиться любимым блюдом из сочной курицы и грибов в нежном соусе, необязательно возиться с формочками и духовкой. Жульен на сковороде – один из упрощенных вариантов приготовления этого блюда.

Все продукты нужно обжарить на сковороде, залить сливками и посыпать сыром.

Ингредиенты

  • филе куриное – 400 г
  • грибы шампиньоны – 300 г
  • лук репчатый  – 1 шт. (крупный)
  • сливки 20% - 200 г
  • сыр твердый – 200 г                                                                                                                                                         
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • перец черный молотый
  • соль

Приготовление

Куриное филе вымойте, высушите и нарежьте небольшими кусочками. В большой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до полуготовности.

Лук мелко нарежьте, добавьте к курице и обжарьте еще три минуты.

Шампиньоны нарежьте тонкими пластинами, всыпьте грибы к мясу. После того как выпарится влага из грибов, посолите и поперчите. Обжаривайте мясо с грибами и луком еще пять минут. Залейте сливками и немного прогрейте на медленном огне. Посыпьте сыром и тушите жульен под закрытой крышкой, пока не расплавится сыр. Оставьте блюдо томиться на медленном огне три минуты.

Советы

Жульен лучше всего подавать со свежими овощами и зеленью.

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Дата публикации
Просмотры
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