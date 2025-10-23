ТСН в социальных сетях

Жульен в тарталетках: рецепт вкусной закуски

Если вы ищете идеальную закуску для семейного вечера или праздничного стола, жульен в тарталетках — именно то, что нужно.

Это классическое сочетание куриного филе, ароматных шампиньонов и нежного сыра, запеченное до золотистой корочки. На странице lypovva рассказали о рецепте, который позволит быстро приготовить эту вкуснятину даже тем, кто не проводит часы на кухне.

Ингредиенты

Куриное филе
300 г
Шампиньоны
400 г
Зеленый лук
Майонез
2-3 ст. л
Соль
Перец
Тарталетки
12 шт.
Сыр твердый
100 г

Приготовление

  1. Куриное филе обжарьте до готовности и нарежьте небольшими кубиками.

  2. Шампиньоны порежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до легкого золотистого цвета.

  3. В большой миске соедините курицу, шампиньоны, мелко нарезанный зеленый лук.

  4. Добавьте майонез, соль и перец по своему вкусу. Перемешайте до однородной консистенции.

  5. Наполните каждую тарталетку полученной смесью, но оставьте немного места для сыра.

  6. Натрите твердый сыр и посыпьте сверху.

  7. Выложите тарталетки на противень и запекайте в разогретой до 180°C духовке 7-10 мин, пока сыр не станет золотистым и тягучим.

Советы

  • Чтобы жульен был особенно нежным, можно добавить немного сливок в смесь перед запеканием.

  • Если любите аромат чеснока, один зубчик мелко порезанного или прессованного придаст блюду пикантности.

Сочетание нежного куриного филе, шампиньонов и сыра делает блюдо универсальным для любого стола, а тарталетки имеют аккуратный и праздничный вид.

