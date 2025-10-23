- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 1 мин
Жульен в тарталетках: рецепт вкусной закуски
Если вы ищете идеальную закуску для семейного вечера или праздничного стола, жульен в тарталетках — именно то, что нужно.
Это классическое сочетание куриного филе, ароматных шампиньонов и нежного сыра, запеченное до золотистой корочки. На странице lypovva рассказали о рецепте, который позволит быстро приготовить эту вкуснятину даже тем, кто не проводит часы на кухне.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 300 г
- Шампиньоны
- 400 г
- Зеленый лук
-
- Майонез
- 2-3 ст. л
- Соль
-
- Перец
-
- Тарталетки
- 12 шт.
- Сыр твердый
- 100 г
Приготовление
Куриное филе обжарьте до готовности и нарежьте небольшими кубиками.
Шампиньоны порежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до легкого золотистого цвета.
В большой миске соедините курицу, шампиньоны, мелко нарезанный зеленый лук.
Добавьте майонез, соль и перец по своему вкусу. Перемешайте до однородной консистенции.
Наполните каждую тарталетку полученной смесью, но оставьте немного места для сыра.
Натрите твердый сыр и посыпьте сверху.
Выложите тарталетки на противень и запекайте в разогретой до 180°C духовке 7-10 мин, пока сыр не станет золотистым и тягучим.
Советы
Чтобы жульен был особенно нежным, можно добавить немного сливок в смесь перед запеканием.
Если любите аромат чеснока, один зубчик мелко порезанного или прессованного придаст блюду пикантности.
Сочетание нежного куриного филе, шампиньонов и сыра делает блюдо универсальным для любого стола, а тарталетки имеют аккуратный и праздничный вид.