Жульен в тарталетках: рецепт вкусной закуски

Это классическое сочетание куриного филе, ароматных шампиньонов и нежного сыра, запеченное до золотистой корочки. На странице lypovva рассказали о рецепте, который позволит быстро приготовить эту вкуснятину даже тем, кто не проводит часы на кухне.

Ингредиенты Куриное филе 300 г Шампиньоны 400 г Зеленый лук Майонез 2-3 ст. л Соль Перец Тарталетки 12 шт. Сыр твердый 100 г

Приготовление

Куриное филе обжарьте до готовности и нарежьте небольшими кубиками. Шампиньоны порежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до легкого золотистого цвета. В большой миске соедините курицу, шампиньоны, мелко нарезанный зеленый лук. Добавьте майонез, соль и перец по своему вкусу. Перемешайте до однородной консистенции. Наполните каждую тарталетку полученной смесью, но оставьте немного места для сыра. Натрите твердый сыр и посыпьте сверху. Выложите тарталетки на противень и запекайте в разогретой до 180°C духовке 7-10 мин, пока сыр не станет золотистым и тягучим.

Советы

Чтобы жульен был особенно нежным, можно добавить немного сливок в смесь перед запеканием.

Если любите аромат чеснока, один зубчик мелко порезанного или прессованного придаст блюду пикантности.

Сочетание нежного куриного филе, шампиньонов и сыра делает блюдо универсальным для любого стола, а тарталетки имеют аккуратный и праздничный вид.