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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
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Журек: рецепт традиционного Пасхального польского супа и закваски к нему

Для приготовления настоящего журека, самым важным ингредиентом является домашняя закваска. Именно она придает супу характерный вкус, без которого блюдо теряет свою истинную сущность.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Журек

Журек / © Credits

В каждой национальной кухне есть блюда, которые не просто насыщают, а рассказывают историю — семейную, культурную, с ароматом традиций и тепла. В Польше таким блюдом явдяется журек — густой, наваристый суп на ржаной закваске, с белой колбасой, яйцом и хреном, который традиционно готовят на Пасху. Его вкус — кисловатый, глубокий, с легкими пряными нотками — трудно с чем-то перепутать, об этом рассказала кулинарная блоггер ᴍᴏɴɪᴋᴀ ᴍᴏʟᴇᴄᴋᴀ.

Так что если вы хотите погрузиться в атмосферу подлинной польской кухни — начните с закваски. Она станет первым шагом к созданию настоящего пасхального чуда на вашей кухне.

Что такое закваска для журека

Это жидкий ферментированный настой на основе ржаной муки и специй. У нее кисловатый аромат, похожий на запах хлебной закваски, но с чесночными и пряными нотами. Закваска бродит несколько дней в теплом месте, затем хранится в холодильнике до момента приготовления супа.

Ингредиенты для приготовления закваски

  • Кипяченая теплая вода 3 стакана

  • Ржаная мука 1 стакан

  • Чеснок 2 зубчика

  • Лавровый лист 3 шт.

  • Душистый перец 3 шт.

  • Черный перец 5 шт.

Приготовление закваски

Важно: используйте стерилизованную стеклянную или керамическую емкость во избежание развития нежелательных бактерий. Не используйте пластик или металл.

  1. В стеклянной банке или кувшине смешайте муку с теплой кипяченой водой. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.

  2. Очистите и измельчите чеснок. Добавьте его в смесь вместе с лавровым листом, душистым и черным перцем.

  3. Накройте сосуд марлей или крышкой (не герметично), чтобы смесь могла «дышать» и оставьте в теплом, темном месте (например, в кухонном шкафу).

  4. Каждый день в течение 5 дней аккуратно перемешивайте смесь деревянной ложкой. Закваска должна начать бродить — появится кисловатый запах, легкое вспенение. Чем теплее в помещении — тем быстрее будет происходить брожение. В некоторых случаях закваска может быть готова уже через 3 дня.

  5. Закваска считается готовой, когда ее вкус становится отчетливо кислым, а запах приятно пряным с нотками чеснока и хлеба.

  6. Процедите закваску через сито, чтобы убрать чеснок и специи. Перелейте в стеклянную бутылку или банку, закройте плотно крышкой и храните в холодильнике до 2 недель.

Как использовать закваску

Готовой закваски хватает примерно на 3 литра бульона. Ее добавляют в суп после основной варки мяса и овощей, это придает журеку характерную кислинку. Традиционно в суп добавляют вареное яйцо, белую колбасу, иногда жареный бекон, а подают его в хлебных мисочках или с черным хлебом.

Советы по приготовлению закваски

  • Если вы любите более кислый журек — добавьте больше закваски или дайте ей дольше настояться.

  • Если хотите уменьшить кислинку — разбавьте закваску частью бульона перед добавлением.

После того как вы приготовили закваску, можно переходить к главному — варке самого журека. Это наваристый ароматный суп с легкой кислинкой, который прекрасно сочетается с мясными продуктами, яйцами и ароматными специями. Как приготовить суп показали на странице SpeedYchef.

Ингредиенты для жюрека

  • Вода или бульон (мясной или овощной) 2–2,5 литра

  • Белая сырая колбаса (можно заменить полукопченой или вареной колбасой) 300 Копчености (бекон, ветчина или ребра) 150 г

  • Большая луковица 1 шт.

  • Чеснок 2–3 зубчика

  • Морковь 1 шт.

  • Лавровый лист 1 шт.

  • Черный перец 3-5 шт.

  • Закваска для журека 3-4 ст. л

  • Хрен (тертый) 2 ст. л

  • Вареные яйца 4 шт.

  • Соль

  • Перец

  • Майоран (сушеный) 1 ч. л

  • Сливочное масло или масло

  • Картофель

Приготовление журека

  1. На сковороде разогрейте немного масла, обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте измельченный чеснок и немного моркови, натертой на крупной терке. Обжаривайте 2–3 мин.

  2. В кастрюлю влейте воду или бульон, положите колбасу, копченость, лавровый лист, перец горошком и жареные овощи. Доведите до кипения и варите на среднем огне 20–30 минут. Затем извлеките колбасу, нарежьте кружочками или кубиками.

  3. Влейте закваску для журека (начинайте с 3 ст. л и регулируйте по своему вкусу). Перемешайте. Варите еще 10 мин, чтобы суп загустел.

  4. Добавьте соль, перец, майоран, хрен и вареные яйца. Попробуйте — суп должен быть кисловатый, пряный, с легкой остротой.

Совет для приготовления супа

  • Чтобы сделать суп гуще — часть вареного картофеля можно размять или добавить немного ржаной муки, размешанной в воде.

  • Журек прекрасно подходит на следующий день — вкус становится еще глубже и богаче.

  • В некоторых регионах Польши к журеку добавляют сливки — это смягчает кислинку и делает блюдо более нежным.

Журек — это не просто блюдо, а символ единения, домашнего уюта и почитания предков. Его вкус напоминает о временах, когда все собирались за столом, делились хлебом, улыбками и историями. Попытайтесь приготовить журек в своем доме и пусть польская гастрономическая традиция придаст вашей Пасхальной трапезе еще больше тепла и аромата.

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