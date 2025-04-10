Журек: рецепт традиционного Пасхального польского супа и закваски к нему

Журек / © Credits

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В каждой национальной кухне есть блюда, которые не просто насыщают, а рассказывают историю — семейную, культурную, с ароматом традиций и тепла. В Польше таким блюдом явдяется журек — густой, наваристый суп на ржаной закваске, с белой колбасой, яйцом и хреном, который традиционно готовят на Пасху. Его вкус — кисловатый, глубокий, с легкими пряными нотками — трудно с чем-то перепутать, об этом рассказала кулинарная блоггер ᴍᴏɴɪᴋᴀ ᴍᴏʟᴇᴄᴋᴀ.

Так что если вы хотите погрузиться в атмосферу подлинной польской кухни — начните с закваски. Она станет первым шагом к созданию настоящего пасхального чуда на вашей кухне.

Что такое закваска для журека

Это жидкий ферментированный настой на основе ржаной муки и специй. У нее кисловатый аромат, похожий на запах хлебной закваски, но с чесночными и пряными нотами. Закваска бродит несколько дней в теплом месте, затем хранится в холодильнике до момента приготовления супа.

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Ингредиенты для приготовления закваски

Кипяченая теплая вода 3 стакана

Ржаная мука 1 стакан

Чеснок 2 зубчика

Лавровый лист 3 шт.

Душистый перец 3 шт.

Черный перец 5 шт.

Приготовление закваски

Важно: используйте стерилизованную стеклянную или керамическую емкость во избежание развития нежелательных бактерий. Не используйте пластик или металл.

В стеклянной банке или кувшине смешайте муку с теплой кипяченой водой. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. Очистите и измельчите чеснок. Добавьте его в смесь вместе с лавровым листом, душистым и черным перцем. Накройте сосуд марлей или крышкой (не герметично), чтобы смесь могла «дышать» и оставьте в теплом, темном месте (например, в кухонном шкафу). Каждый день в течение 5 дней аккуратно перемешивайте смесь деревянной ложкой. Закваска должна начать бродить — появится кисловатый запах, легкое вспенение. Чем теплее в помещении — тем быстрее будет происходить брожение. В некоторых случаях закваска может быть готова уже через 3 дня. Закваска считается готовой, когда ее вкус становится отчетливо кислым, а запах приятно пряным с нотками чеснока и хлеба. Процедите закваску через сито, чтобы убрать чеснок и специи. Перелейте в стеклянную бутылку или банку, закройте плотно крышкой и храните в холодильнике до 2 недель.

Как использовать закваску

Готовой закваски хватает примерно на 3 литра бульона. Ее добавляют в суп после основной варки мяса и овощей, это придает журеку характерную кислинку. Традиционно в суп добавляют вареное яйцо, белую колбасу, иногда жареный бекон, а подают его в хлебных мисочках или с черным хлебом.

Советы по приготовлению закваски

Если вы любите более кислый журек — добавьте больше закваски или дайте ей дольше настояться.

Если хотите уменьшить кислинку — разбавьте закваску частью бульона перед добавлением.

После того как вы приготовили закваску, можно переходить к главному — варке самого журека. Это наваристый ароматный суп с легкой кислинкой, который прекрасно сочетается с мясными продуктами, яйцами и ароматными специями. Как приготовить суп показали на странице SpeedYchef.

Ингредиенты для жюрека

Вода или бульон (мясной или овощной) 2–2,5 литра

Белая сырая колбаса (можно заменить полукопченой или вареной колбасой) 300 Копчености (бекон, ветчина или ребра) 150 г

Большая луковица 1 шт.

Чеснок 2–3 зубчика

Морковь 1 шт.

Лавровый лист 1 шт.

Черный перец 3-5 шт.

Закваска для журека 3-4 ст. л

Хрен (тертый) 2 ст. л

Вареные яйца 4 шт.

Соль

Перец

Майоран (сушеный) 1 ч. л

Сливочное масло или масло

Картофель

Приготовление журека

На сковороде разогрейте немного масла, обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте измельченный чеснок и немного моркови, натертой на крупной терке. Обжаривайте 2–3 мин. В кастрюлю влейте воду или бульон, положите колбасу, копченость, лавровый лист, перец горошком и жареные овощи. Доведите до кипения и варите на среднем огне 20–30 минут. Затем извлеките колбасу, нарежьте кружочками или кубиками. Влейте закваску для журека (начинайте с 3 ст. л и регулируйте по своему вкусу). Перемешайте. Варите еще 10 мин, чтобы суп загустел. Добавьте соль, перец, майоран, хрен и вареные яйца. Попробуйте — суп должен быть кисловатый, пряный, с легкой остротой.

Совет для приготовления супа

Чтобы сделать суп гуще — часть вареного картофеля можно размять или добавить немного ржаной муки, размешанной в воде.

Журек прекрасно подходит на следующий день — вкус становится еще глубже и богаче.

В некоторых регионах Польши к журеку добавляют сливки — это смягчает кислинку и делает блюдо более нежным.

Журек — это не просто блюдо, а символ единения, домашнего уюта и почитания предков. Его вкус напоминает о временах, когда все собирались за столом, делились хлебом, улыбками и историями. Попытайтесь приготовить журек в своем доме и пусть польская гастрономическая традиция придаст вашей Пасхальной трапезе еще больше тепла и аромата.