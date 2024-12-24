Жюльен в тарталетках: рецепт к праздничному столу

Жюльен в тарталетках – изысканное и одновременно простое в приготовлении блюдо, которое непременно украсит ваш праздничный стол. Сочетание нежной курятины, сочных грибов и сливочного сыра в хрустящих тарталетках станет настоящим наслаждением для гурманов.
Секрет популярности этого блюда заключается в его универсальности: оно подходит как для праздничного застолья, так и для дружеских вечеринок. А еще его можно приготовить заранее, оставив только выпекание перед подачей. А рецептом этой вкусности поделились на странице zhuravlina_cooking.
Ингредиенты
- Тарталетки
- 12 шт.
- Шампиньоны
- 400 г
- Лук
- 3 шт.
- Куриное филе
- 350 г
- Сыр твердый
- 160 г
- Сметана
- 2 ст.л
- Соль
- Перец
- Хмели-сунели
- 1 ч.л
Приготовление:
- Шампиньоны и лук тщательно почистите и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду и обжаривайте грибы вместе с луком на среднем огне до золотистого цвета. Затем переложите их в миску, чтобы остыли.
- Куриное филе предварительно отварите в подсоленной воде до готовности. Остудить мясо и нарезать небольшими кубиками. Добавьте в смесь грибов и лука.
- К мясно-грибной смеси добавьте натертый на мелкой терке сыр (оставьте немного для посыпания сверху), сметану и специи: соль, перец и хмели-сунели. Тщательно перемешайте до однородности.
- Подготовьте тарталетки, разложив их на противень, застеленный пергаментом. Заполните каждую тарталетку приготовленной начинкой. Сверху посыпьте остатками тертого сыра, который создаст аппетитную золотистую корочку.
- Разогрейте духовку до 180°С. Выпекайте тарталетки в течение 10–12 минут, пока сыр полностью не расплавится и не станет румяным.
Советы:
- Попробуйте добавить в жульен мелко нарезанный бекон или немного сыра с плесенью для дополнительного вкусового акцента.
- Подавайте жульен сразу после выпечки, пока он теплый, а сыр тягучий.
Жюльен в тарталетках – идеальная закуска, сочетающая классический вкус с современной подачей. Она гарантированно понравится вашим гостям и станет одним из тех блюд, рецепт которых будут спрашивать еще долго после праздника.
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