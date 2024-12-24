Жюльен в тарталетках: рецепт к праздничному столу

Жюльен в тарталетках – изысканное и одновременно простое в приготовлении блюдо, которое непременно украсит ваш праздничный стол. Сочетание нежной курятины, сочных грибов и сливочного сыра в хрустящих тарталетках станет настоящим наслаждением для гурманов.

Секрет популярности этого блюда заключается в его универсальности: оно подходит как для праздничного застолья, так и для дружеских вечеринок. А еще его можно приготовить заранее, оставив только выпекание перед подачей. А рецептом этой вкусности поделились на странице zhuravlina_cooking.

Ингредиенты Тарталетки 12 шт. Шампиньоны 400 г Лук 3 шт. Куриное филе 350 г Сыр твердый 160 г Сметана 2 ст.л Соль Перец Хмели-сунели 1 ч.л

Приготовление:

Шампиньоны и лук тщательно почистите и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду и обжаривайте грибы вместе с луком на среднем огне до золотистого цвета. Затем переложите их в миску, чтобы остыли. Куриное филе предварительно отварите в подсоленной воде до готовности. Остудить мясо и нарезать небольшими кубиками. Добавьте в смесь грибов и лука. К мясно-грибной смеси добавьте натертый на мелкой терке сыр (оставьте немного для посыпания сверху), сметану и специи: соль, перец и хмели-сунели. Тщательно перемешайте до однородности. Подготовьте тарталетки, разложив их на противень, застеленный пергаментом. Заполните каждую тарталетку приготовленной начинкой. Сверху посыпьте остатками тертого сыра, который создаст аппетитную золотистую корочку. Разогрейте духовку до 180°С. Выпекайте тарталетки в течение 10–12 минут, пока сыр полностью не расплавится и не станет румяным.

Советы:

Попробуйте добавить в жульен мелко нарезанный бекон или немного сыра с плесенью для дополнительного вкусового акцента.

Подавайте жульен сразу после выпечки, пока он теплый, а сыр тягучий.

Жюльен в тарталетках – идеальная закуска, сочетающая классический вкус с современной подачей. Она гарантированно понравится вашим гостям и станет одним из тех блюд, рецепт которых будут спрашивать еще долго после праздника.

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