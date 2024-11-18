Злаковое печенье с шоколадной крошкой: рецепт выпечки для молока

Если вы ищете оригинальную и простую альтернативу утренним хлопьям или хотите удивить себя или близких вкусной выпечкой, попробуйте приготовить злаковое шоколадное печенье.

На странице ri.dailyy поделились рецептом, восхищающим своей простотой и аппетитностью. Хрустящее, шоколадное, невероятно вкусное печенье идеально подходит как к стакану молока, так и к чаю.

Вместо традиционных хлопьев, которые могут показаться слишком обычными, вы можете приготовить миниатюрное печенье. Оно сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус и приятный хруст, прекрасно гармонирующие с молоком.

Ингредиенты Сливочное масло 80 г Сахарная пудра 50 г Коричневый сахар 50 г Яйца 1 шт. Ваниль 1/2 ч. л Молоко 2 ст. л Мука 150 г Разрыхлитель 1/4 ч. л Шоколадная крошка 50-60 г

Приготовление:

Сливочное масло нужно предварительно растопить. Это можно сделать на слабом огне или в микроволновке. Растопленное масло перелейте в миску для смешивания. Начните с добавления сахарной пудры. Тщательно перемешайте, пока масса не станет однородной. Затем добавьте коричневый сахар и снова перемешайте. Добавьте яйцо в смесь и взбейте до получения однородной смеси. Просейте муку и разрыхлитель во влажную смесь. Это поможет избежать комочков и сделает тесто более нежным. Добавьте молоко и ванильный экстракт. Перемешайте до полного соединения всех ингредиентов. На этом шаге осторожно вмешайте шоколадную крошку. Попытайтесь распределить ее равномерно по всему тесту. С помощью кондитерского мешка или ложки выложите маленькие порции теста на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 10-15 минут. Края печенья должны стать золотисто-коричневыми. После выпечки дайте печенье полностью остыть. Это поможет ему стать еще более хрустящим.

Это печенье легко приготовить, а результат всегда будет радовать вас как вкусом, так и внешним видом. Попробуйте этот рецепт и подарите себе хрустящий момент удовольствия.

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