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Злаковое печенье с шоколадной крошкой: рецепт выпечки для молока

Злаковое печенье с шоколадной крошкой: рецепт выпечки для молока

Певичье с шоколадной крошкой / Фото: Credits

Если вы ищете оригинальную и простую альтернативу утренним хлопьям или хотите удивить себя или близких вкусной выпечкой, попробуйте приготовить злаковое шоколадное печенье.

На странице ri.dailyy поделились рецептом, восхищающим своей простотой и аппетитностью. Хрустящее, шоколадное, невероятно вкусное печенье идеально подходит как к стакану молока, так и к чаю.

Вместо традиционных хлопьев, которые могут показаться слишком обычными, вы можете приготовить миниатюрное печенье. Оно сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус и приятный хруст, прекрасно гармонирующие с молоком.

Ингредиенты

Сливочное масло
80 г
Сахарная пудра
50 г
Коричневый сахар
50 г
Яйца
1 шт.
Ваниль
1/2 ч. л
Молоко
2 ст. л
Мука
150 г
Разрыхлитель
1/4 ч. л
Шоколадная крошка
50-60 г

Приготовление:

  1. Сливочное масло нужно предварительно растопить. Это можно сделать на слабом огне или в микроволновке. Растопленное масло перелейте в миску для смешивания.
  2. Начните с добавления сахарной пудры. Тщательно перемешайте, пока масса не станет однородной. Затем добавьте коричневый сахар и снова перемешайте.
  3. Добавьте яйцо в смесь и взбейте до получения однородной смеси.
  4. Просейте муку и разрыхлитель во влажную смесь. Это поможет избежать комочков и сделает тесто более нежным.
  5. Добавьте молоко и ванильный экстракт. Перемешайте до полного соединения всех ингредиентов.
  6. На этом шаге осторожно вмешайте шоколадную крошку. Попытайтесь распределить ее равномерно по всему тесту.
  7. С помощью кондитерского мешка или ложки выложите маленькие порции теста на противень, застеленный пергаментом.
  8. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 10-15 минут. Края печенья должны стать золотисто-коричневыми.
  9. После выпечки дайте печенье полностью остыть. Это поможет ему стать еще более хрустящим.

Это печенье легко приготовить, а результат всегда будет радовать вас как вкусом, так и внешним видом. Попробуйте этот рецепт и подарите себе хрустящий момент удовольствия.

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