Злаковое печенье с шоколадной крошкой: рецепт выпечки для молока

Если вы ищете оригинальную и простую альтернативу утренним хлопьям или хотите удивить себя или близких вкусной выпечкой, попробуйте приготовить злаковое шоколадное печенье.
На странице ri.dailyy поделились рецептом, восхищающим своей простотой и аппетитностью. Хрустящее, шоколадное, невероятно вкусное печенье идеально подходит как к стакану молока, так и к чаю.
Вместо традиционных хлопьев, которые могут показаться слишком обычными, вы можете приготовить миниатюрное печенье. Оно сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус и приятный хруст, прекрасно гармонирующие с молоком.
Ингредиенты
- Сливочное масло
- 80 г
- Сахарная пудра
- 50 г
- Коричневый сахар
- 50 г
- Яйца
- 1 шт.
- Ваниль
- 1/2 ч. л
- Молоко
- 2 ст. л
- Мука
- 150 г
- Разрыхлитель
- 1/4 ч. л
- Шоколадная крошка
- 50-60 г
Приготовление:
- Сливочное масло нужно предварительно растопить. Это можно сделать на слабом огне или в микроволновке. Растопленное масло перелейте в миску для смешивания.
- Начните с добавления сахарной пудры. Тщательно перемешайте, пока масса не станет однородной. Затем добавьте коричневый сахар и снова перемешайте.
- Добавьте яйцо в смесь и взбейте до получения однородной смеси.
- Просейте муку и разрыхлитель во влажную смесь. Это поможет избежать комочков и сделает тесто более нежным.
- Добавьте молоко и ванильный экстракт. Перемешайте до полного соединения всех ингредиентов.
- На этом шаге осторожно вмешайте шоколадную крошку. Попытайтесь распределить ее равномерно по всему тесту.
- С помощью кондитерского мешка или ложки выложите маленькие порции теста на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 10-15 минут. Края печенья должны стать золотисто-коричневыми.
- После выпечки дайте печенье полностью остыть. Это поможет ему стать еще более хрустящим.
Это печенье легко приготовить, а результат всегда будет радовать вас как вкусом, так и внешним видом. Попробуйте этот рецепт и подарите себе хрустящий момент удовольствия.
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