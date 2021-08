Знаменитый сливовый пирог из The New York Times: забавная история его популярности и рецепт

1983 год выдался очень необычным для газеты The New York Times, а точнее для ее кулинарного раздела.

В начале сентября тогдашний редактор Мэриан Беррос впервые опубликовала в газете рецепт очень простого сливового пирога (Original Purple Plum Torte by Marian Burros from New York Times), который ей дала Лоис Левина, соавтор по кулинарной книге "Элегантно, но легко". Публикацию разместили в левом нижнем углу на странице со скидочными купонами и краткой заметкой, что приближается сезон итальянских слив, которые как раз можно было купить по низкой цене.

Ничего особого от этого рецепта не ждали и уж точно того, что он станет главным хитом издания. Но после публикации поклонники заваливали редакцию письмами, и Мэриан Беррос решила перепечатать рецепт в следующем году в это же время. История повторялась до 1989 года, пока редакторы газеты не решили, что пора положить конец этому безумию.

Беррос не понимала, почему люди не могут просто вырезать рецепт и сохранить, а требуют постоянного его повторять в газете. "Не пришло ли время напечатать рецепт сливового пирога?", "Вы собираетесь печатать рецепт сливового пирога?", - писали Мэриан читатели.

В своей колонке Мэриан Беррос написала, что это действительно последний раз, когда рецепт публикуют в издании и попросила читателей его наконец-то вырезать.

В 1989 году рецепт появился в газете в последний раз, но в немного обновленной версии - в нем заменили стакан сахара на три четверти стакана. Также он был напечатан немного более крупным шрифтом, чем обычно и обведен пунктирной линией, чтобы точно было удобнее вырезать. Но поклонники было непоколебимы и продолжали требовать публикации снова.

"Лето уходит, наступает осень. Вот в чем суть вашего годового рецепта. Не сердись на это", - написал один из поклонников в своем письме.

Мэриан Беррос / Getty Images

После многих лет борьбы Мэриан сдалась, и рецептвсе равно продолжали публиковать, но только в разных вариациях: с другими фруктами, ягодами, без яиц, без масла. В 2010 был опубликован рецепт с цельнозерновой мукой.

Сама Мэриан Беррос сейчас на пенсии, но продолжает готовить пирог по этому рецепту, но вот только вместо слив больше предпочитает использовать персики.

Рецепт знаменитого сливового пирога из The New York Times

Ингредиенты:

1 чашка сахара (225 г)

½ чашки сливочного масла (75 г)

1 чашка пшеничной муки (225 г)

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

24 половинки сливы без косточек

2 яйца

сахар, лимонный сок и корица для заправки

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 170 градусов.

2. Взбейте венчиком сахар и масло в миске. Добавить муку, разрыхлитель, соль, яйца и хорошо взбейте.

3. Выложите тесто ложкой в ​​форму. Положите половинки слив кожицей вверх на тесто. Слегка притрусите сахаром и взбрызните лимонным соком, но тут нужно ориентироваться на сладость фруктов. Посыпьте примерно 1 чайной ложкой корицы.

4. Выпекать примерно 1 час. Готовность проверять деревянной шпажкой.

