Золотая паска: рецепт пышной выпечки

Золотая паска — это не просто пасхальный хлеб, а маленькое солнце на праздничном столе. Она радует глаз, согревает душу и дарит ощущение праздника еще задолго до первого кусочка, а о рецепте этого праздничного хлеба рассказали на странице alionakarpiuk.

В теплое молоко (не горячее!) растворите дрожжи, добавьте 100 г сахара и 200 г просеянной муки.

Хорошо перемешайте до однородности. Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 30–45 мин, пока масса не увеличится вдвое.

К приподнятой опаре добавьте оставшиеся сахара, желтки, изюм (предварительно запаренные в кипятке и обсушенные), лимонную цедру, соль и постепенно всыпьте оставшуюся муку.

Замешайте тесто. На завершающем этапе добавьте растопленное и охлажденное масло. Важно: жир вводите только в конце. Это делает тесто шелковистым и лёгким.

Тесто нужно месить не менее 10–15 мин, пока оно не станет эластичным и не станет отставать от рук. Не подсыпайте лишней муки, иначе кулич будет слишком тугой.

Переложите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте до увеличения вдвое (примерно 1–2 часа).

Легко обомните тесто, дайте ему еще раз подняться. Это обеспечит особую рыхлость.

Выложите тесто в формы, заполните их на ⅓. Дайте еще раз подойти в формах к двойному объему.

Разогрейте духовой шкаф до 200 °C. Выпекайте куличи 10 мин, затем убавьте температуру до 170–160 °C и выпекайте еще 45–50 мин.