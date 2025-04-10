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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
164
Время на прочтение
2 мин

Золотая паска: рецепт пышной выпечки

Паска – не просто пасхальный хлеб, а настоящий символ семейного тепла, благополучия и светлого праздника Воскресения. В каждой украинской семье есть свой проверенный годами рецепт. Но среди них особой любовью пользуется так называемая «Золотая паска» — пышная, ароматная, с солнечным оттенком и насыщенным вкусом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
5 часов
Пищевая ценность на 100 г
255 ккал
Золотая паска

Золотая паска / © Credits

Золотая паска — это не просто пасхальный хлеб, а маленькое солнце на праздничном столе. Она радует глаз, согревает душу и дарит ощущение праздника еще задолго до первого кусочка, а о рецепте этого праздничного хлеба рассказали на странице alionakarpiuk.

Ингредиенты

Пшеничная мука
1 кг
Молоко
400 мл
Желтки
10шт.
Живые дрожжи
100г
Сливочное масло
200г
Сахар
300г
Изюм
100г
Соль
½ ч. л
Лимонная цедра
1 шт.

Приготовление

  1. В теплое молоко (не горячее!) растворите дрожжи, добавьте 100 г сахара и 200 г просеянной муки.

  2. Хорошо перемешайте до однородности. Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 30–45 мин, пока масса не увеличится вдвое.

  3. К приподнятой опаре добавьте оставшиеся сахара, желтки, изюм (предварительно запаренные в кипятке и обсушенные), лимонную цедру, соль и постепенно всыпьте оставшуюся муку.

  4. Замешайте тесто. На завершающем этапе добавьте растопленное и охлажденное масло. Важно: жир вводите только в конце. Это делает тесто шелковистым и лёгким.

  5. Тесто нужно месить не менее 10–15 мин, пока оно не станет эластичным и не станет отставать от рук. Не подсыпайте лишней муки, иначе кулич будет слишком тугой.

  6. Переложите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте до увеличения вдвое (примерно 1–2 часа).

  7. Легко обомните тесто, дайте ему еще раз подняться. Это обеспечит особую рыхлость.

  8. Выложите тесто в формы, заполните их на ⅓. Дайте еще раз подойти в формах к двойному объему.

  9. Разогрейте духовой шкаф до 200 °C. Выпекайте куличи 10 мин, затем убавьте температуру до 170–160 °C и выпекайте еще 45–50 мин.

  10. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна получаться сухой.

Секреты идеального пояса:

  • Не сокращайте время поднятия теста, дайте ему «созреть».

  • Все ингредиенты должны быть в комнатной температуре.

  • Для блеска смажьте готовые куличи взбитым желтком перед выпеканием или слегка смажьте растительным маслом после охлаждения.

Пусть ваша Пасха будет светлой, вкусной и наполненной семейным теплом.

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