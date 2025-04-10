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Золотая паска: рецепт пышной выпечки
Паска – не просто пасхальный хлеб, а настоящий символ семейного тепла, благополучия и светлого праздника Воскресения. В каждой украинской семье есть свой проверенный годами рецепт. Но среди них особой любовью пользуется так называемая «Золотая паска» — пышная, ароматная, с солнечным оттенком и насыщенным вкусом.
Золотая паска — это не просто пасхальный хлеб, а маленькое солнце на праздничном столе. Она радует глаз, согревает душу и дарит ощущение праздника еще задолго до первого кусочка, а о рецепте этого праздничного хлеба рассказали на странице alionakarpiuk.
Ингредиенты
- Пшеничная мука
- 1 кг
- Молоко
- 400 мл
- Желтки
- 10шт.
- Живые дрожжи
- 100г
- Сливочное масло
- 200г
- Сахар
- 300г
- Изюм
- 100г
- Соль
- ½ ч. л
- Лимонная цедра
- 1 шт.
Приготовление
В теплое молоко (не горячее!) растворите дрожжи, добавьте 100 г сахара и 200 г просеянной муки.
Хорошо перемешайте до однородности. Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 30–45 мин, пока масса не увеличится вдвое.
К приподнятой опаре добавьте оставшиеся сахара, желтки, изюм (предварительно запаренные в кипятке и обсушенные), лимонную цедру, соль и постепенно всыпьте оставшуюся муку.
Замешайте тесто. На завершающем этапе добавьте растопленное и охлажденное масло. Важно: жир вводите только в конце. Это делает тесто шелковистым и лёгким.
Тесто нужно месить не менее 10–15 мин, пока оно не станет эластичным и не станет отставать от рук. Не подсыпайте лишней муки, иначе кулич будет слишком тугой.
Переложите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте до увеличения вдвое (примерно 1–2 часа).
Легко обомните тесто, дайте ему еще раз подняться. Это обеспечит особую рыхлость.
Выложите тесто в формы, заполните их на ⅓. Дайте еще раз подойти в формах к двойному объему.
Разогрейте духовой шкаф до 200 °C. Выпекайте куличи 10 мин, затем убавьте температуру до 170–160 °C и выпекайте еще 45–50 мин.
Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна получаться сухой.
Секреты идеального пояса:
Не сокращайте время поднятия теста, дайте ему «созреть».
Все ингредиенты должны быть в комнатной температуре.
Для блеска смажьте готовые куличи взбитым желтком перед выпеканием или слегка смажьте растительным маслом после охлаждения.
Пусть ваша Пасха будет светлой, вкусной и наполненной семейным теплом.