Зразы с сыром и шпинатом: рецепт любимого блюда

Зразы с начинкой — классика славянской кухни и блюдо, которое легко адаптировать к любому вкусу.

Благодаря рецепту со страницы veganrecipe_4u вы сможете приготовить изысканные зразы с ароматной начинкой из грибов и шпината, которые станут идеальным выбором в качестве семейного обеда.

Ингредиенты Картофель 2 шт. Соль Кукурузный крахмал 45 г Сыр 100 г Петрушка (сушеная) 1 ст. л Шпинат 500 г Грибы 200 г Перец Паприка Масло

Приготовление:

Почистите картофель и нарежьте его на небольшие кусочки, чтобы ускорить процесс варки. В большой кастрюле вскипятите воду, добавьте чайную ложку соли и отварите картофель до готовности. Слейте воду, тщательно разомните картофель до однородной консистенции. Постепенно добавьте кукурузный крахмал тщательно перемешивая, чтобы получить эластичное картофельное тесто. На сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла. Добавьте нарезанные грибы и обжарьте их до золотистой корочки. Добавьте к грибам шпинат и готовьте, пока он не станет мягким и не отдаст лишнюю влагу. Приправьте начинку солью, перцем и паприкой. Хорошо перемешайте и оставьте остывать. Возьмите небольшую порцию картофельного теста. Сформируйте диск и розомните тесто руками. Поместите ложку начинки и немного сыра в центр. Заверните края теста, плотно закрывая начинку, а затем разровняйте в форме блина. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Обжаривайте каждую сразу на медленном огне до золотистого цвета с обеих сторон. После жарки выложите их на решетку или бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Готовые зразы выложите на тарелку, украсьте сушеной петрушкой. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом по вашему выбору.

Советы:

Если хотите сделать зразы еще более насыщенными, попробуйте добавить в начинку немного чеснока или щепотку тертого мускатного ореха.

Для корочки перед подачей можно запечь в духовке в течение 5-7 минут при температуре 180℃.

Зразы – отличная возможность сочетать традиции с современными кулинарными тенденциями. Они обязательно станут любимым блюдом на вашем столе.

Приятного аппетита!

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