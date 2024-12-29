Зразы с сыром и шпинатом: рецепт любимого блюда

Зразы с начинкой — классика славянской кухни и блюдо, которое легко адаптировать к любому вкусу.
Благодаря рецепту со страницы veganrecipe_4u вы сможете приготовить изысканные зразы с ароматной начинкой из грибов и шпината, которые станут идеальным выбором в качестве семейного обеда.
Ингредиенты
- Картофель
- 2 шт.
- Соль
- Кукурузный крахмал
- 45 г
- Сыр
- 100 г
- Петрушка (сушеная)
- 1 ст. л
- Шпинат
- 500 г
- Грибы
- 200 г
- Перец
- Паприка
- Масло
Приготовление:
- Почистите картофель и нарежьте его на небольшие кусочки, чтобы ускорить процесс варки.
- В большой кастрюле вскипятите воду, добавьте чайную ложку соли и отварите картофель до готовности.
- Слейте воду, тщательно разомните картофель до однородной консистенции.
- Постепенно добавьте кукурузный крахмал тщательно перемешивая, чтобы получить эластичное картофельное тесто.
- На сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла.
- Добавьте нарезанные грибы и обжарьте их до золотистой корочки.
- Добавьте к грибам шпинат и готовьте, пока он не станет мягким и не отдаст лишнюю влагу.
- Приправьте начинку солью, перцем и паприкой. Хорошо перемешайте и оставьте остывать.
- Возьмите небольшую порцию картофельного теста.
- Сформируйте диск и розомните тесто руками.
- Поместите ложку начинки и немного сыра в центр.
- Заверните края теста, плотно закрывая начинку, а затем разровняйте в форме блина.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне.
- Обжаривайте каждую сразу на медленном огне до золотистого цвета с обеих сторон.
- После жарки выложите их на решетку или бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Готовые зразы выложите на тарелку, украсьте сушеной петрушкой.
- Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом по вашему выбору.
Советы:
- Если хотите сделать зразы еще более насыщенными, попробуйте добавить в начинку немного чеснока или щепотку тертого мускатного ореха.
- Для корочки перед подачей можно запечь в духовке в течение 5-7 минут при температуре 180℃.
Зразы – отличная возможность сочетать традиции с современными кулинарными тенденциями. Они обязательно станут любимым блюдом на вашем столе.
Приятного аппетита!
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