Звезды сериала "Бриджертоны" рассказали, как приготовить вкусную пиццу
Пока звезды «Бриджертонов» Ханна Додд и Йерин Ха готовили вкусную пиццу, они делились воспоминаниями о семьях и моментах, которые греют сердце.
Во время интервью для The Pizza Interview Йерин Ха с коллегой Ханной Додд не только смеялись и вспоминали съемки, но и делились информацией о любимой еде и различными кулинарными воспоминаниями.
Ерин рассказала о мамином галби-чжим — корейском тушеном рагу из коротких говяжьих ребер, а Анна с ностальгией вспомнила банановый хлеб и домашнюю лазанью, которые готовил ее папа.
Актрисы признались, что не всегда готовят сложные блюда и свою пиццу они делали уже на готовой основе.
Ингредиенты
основа для пиццы (готовая или домашняя)
томатный соус 150 мл
тертый сыр моцарелла 100 г
мясо на собственный вкус
овощи на собственный вкус
масло
соль
специи
Приготовление
Разогрейте духовку до 220°C.
Смажьте основу пиццы томатным соусом.
Выложите сыр, мясо и овощи.
Запекайте 10-15 мин до момента, когда сыр приобретет золотистый цвет.
Перед подачей можно добавить свежий базилик.
Для Ерин Ха и Ханны Додд кулинария — это способ встретиться с детством, друзьями и коллегами, даже во время напряженных съемок. От простых домашних пицц до галби-чжима, который тушился часами, каждое блюдо создает атмосферу уюта и радости.