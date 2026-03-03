Звезды сериала "Бриджертоны" рассказали, как приготовить вкусную пиццу

Ханна Додд и Ерин Ха youtube.com_@NYTCooking

Во время интервью для The Pizza Interview Йерин Ха с коллегой Ханной Додд не только смеялись и вспоминали съемки, но и делились информацией о любимой еде и различными кулинарными воспоминаниями.

Ерин рассказала о мамином галби-чжим — корейском тушеном рагу из коротких говяжьих ребер, а Анна с ностальгией вспомнила банановый хлеб и домашнюю лазанью, которые готовил ее папа.

Актрисы признались, что не всегда готовят сложные блюда и свою пиццу они делали уже на готовой основе.

Ингредиенты

основа для пиццы (готовая или домашняя)

томатный соус 150 мл

тертый сыр моцарелла 100 г

мясо на собственный вкус

овощи на собственный вкус

масло

соль

специи

Приготовление

Разогрейте духовку до 220°C. Смажьте основу пиццы томатным соусом. Выложите сыр, мясо и овощи. Запекайте 10-15 мин до момента, когда сыр приобретет золотистый цвет. Перед подачей можно добавить свежий базилик.

Для Ерин Ха и Ханны Додд кулинария — это способ встретиться с детством, друзьями и коллегами, даже во время напряженных съемок. От простых домашних пицц до галби-чжима, который тушился часами, каждое блюдо создает атмосферу уюта и радости.