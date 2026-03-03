ТСН в социальных сетях

Звезды сериала "Бриджертоны" рассказали, как приготовить вкусную пиццу

Пока звезды «Бриджертонов» Ханна Додд и Йерин Ха готовили вкусную пиццу, они делились воспоминаниями о семьях и моментах, которые греют сердце.

Ханна Додд и Ерин Ха youtube.com_@NYTCooking

Во время интервью для The Pizza Interview Йерин Ха с коллегой Ханной Додд не только смеялись и вспоминали съемки, но и делились информацией о любимой еде и различными кулинарными воспоминаниями.

Ханна Додд и Ерин Ха youtube.com_@NYTCooking

Ерин рассказала о мамином галби-чжим — корейском тушеном рагу из коротких говяжьих ребер, а Анна с ностальгией вспомнила банановый хлеб и домашнюю лазанью, которые готовил ее папа.

Актрисы признались, что не всегда готовят сложные блюда и свою пиццу они делали уже на готовой основе.

пицца youtube.com_@NYTCooking

Ингредиенты

  • основа для пиццы (готовая или домашняя)

  • томатный соус 150 мл

  • тертый сыр моцарелла 100 г

  • мясо на собственный вкус

  • овощи на собственный вкус

  • масло

  • соль

  • специи

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220°C.

  2. Смажьте основу пиццы томатным соусом.

  3. Выложите сыр, мясо и овощи.

  4. Запекайте 10-15 мин до момента, когда сыр приобретет золотистый цвет.

  5. Перед подачей можно добавить свежий базилик.

Для Ерин Ха и Ханны Додд кулинария — это способ встретиться с детством, друзьями и коллегами, даже во время напряженных съемок. От простых домашних пицц до галби-чжима, который тушился часами, каждое блюдо создает атмосферу уюта и радости.

