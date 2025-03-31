Тарт татен со свеклой и козьим сыром: оригинальный рецепт

Тарт татен со свеклой и козьим сыром / © Credits

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Это блюдо сочетает нежную сладость свеклы, пряную кислинку и кремовую текстуру. Оно идеально подходит для легкого ужина или как стильная закуска для праздничных посиделок, а о рецепте рассказали на странице ameliezen_.

Ингредиенты Свекла 4 шт. Лук шалот 1 шт. Оливковое масло 3–4 ст. л Сироп агавы 1,5 ст. л Свежий козий сыр 100г Слоеное тесто Соль

Приготовление

Очистите свеклу и нарежьте тонкими кружочками толщиной около 0,5 см. На дно формы для выпечки или на застеленный пергаментом деко обильно полейте оливковое масло и сироп агавы, сформируйте круг. Разложите кружочки свеклы в один слой на смазанное основание. Лук шалот мелко нашинкуйте и смешайте с 1 ст. л оливкового масла, 1 ч. л сиропа агавы и щепоткой соли. Эту смесь равномерно распределите поверх свеклы. Посыпьте свеклу кусочками свежего козьего сыра. Затем накройте все листовым тестом, хорошо заверните края внутрь формы. Это поможет создать хорошую форму после переворачивания. Проколите тесто вилкой, чтобы оно равномерно поднялось во время выпечки. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте тарт около 40 мин, пока тесто не станет золотистым и хрустящим. Извлеките тарт из духовки и дайте ему остыть 5–10 мин. Осторожно переверните его на сервировочную тарелку. Сверху добавить несколько кусочков свежего козьего сыра для нежного контраста температур и текстур.

Советы:

Можно добавить орехи. Грецкие или кедровые орехи идеально дополнят блюдо и придадут ему хрусткость.

Если козий сыр вам не по вкусу, попробуйте фету или рикоту – они также отлично сочетаются со свеклой.

Этот тарт идеально подходит как самостоятельное блюдо или в сочетании с легкой зеленой салатной смесью, приправленной лимонным соком и оливковым маслом. Прекрасным дополнением станет бокал белого сухого или игристого вина – они подчеркнут нежный вкус блюда.

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Свекольный тарт татен – это не только вкусное, но и полезное блюдо, ведь свекла богата антиоксидантами, а козьий сыр – кальцием и белоком. Попытайтесь приготовить этот изысканный тарт и удивите своих гостей новыми гастрономическими открытиями.