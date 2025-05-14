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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Кухня
Количество просмотров
1058
Время на прочтение
2 мин

Тушеная капуста с телятиной и черносливом: классический рецепт

Если вы ищете идею для сытного и полезного ужина — обратите внимание на этот оригинальный рецепт капусты с телятиной и черносливом. В блюде гармонично сочетаются нежность мяса, сладковато-кислый акцент чернослива и легкая томатная кислинка, создающая изысканный вкус, который невозможно забыть.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Тушеная капуста с телятиной и черносливом: классический рецепт

Тушеная капуста с телятиной и черносливом: классический рецепт / © Credits

Рецептом поделились на странице фудблога Tasty Stories и предоставили дополнительные советы и детали, чтобы каждая хозяйка могла легко повторить его дома.

Ингредиенты

Капуста белокочанная
500г
Телятина (мякоть)
300г
Лук репчатый
1 шт.
Морковь
1 шт.
Чернослив без косточек
3–5 шт.
Томатная паста
2 ст. л
Вода
600–700 мл
Соль
Черный перец
Растительное масло
2 ст. л

Приготовление

  1. Телятину нарежьте небольшими кубиками.

  2. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте мясо на сильном огне до появления золотистой корочки. Это позволит «запечатать» соки внутри. После этого достаньте телятину из сковороды.

  3. В той же сковороде обжарьте нарезанный лук в течение 3–4 мин, пока он не станет прозрачным.

  4. Затем добавьте тертую морковь и продолжайте готовить еще 3–5 мин, пока овощи не станут мягкими.

  5. Добавьте в овощи томатную пасту и перемешайте.

  6. Влейте 500 мл воды и поверните мясо в сковороду.

  7. При необходимости долейте еще воды — она должна полностью покрывать телятину. Накройте крышкой и тушите на среднем или слабом огне 25–30 мин. Мясо должно стать мягким и сочным.

  8. Тем временем нашинкуйте капусту. Когда телятина будет почти готова, добавьте ее в сковородку.

  9. Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте хорошо. Снова накройте крышкой и тушите еще 30 мин, периодически помешивайте. Если любите более мягкую консистенцию капусты — оставьте тушиться еще на 10–15 мин.

  10. На завершающем этапе добавьте нарезанный чернослив и потушите вместе с капустой еще 10 мин. Его сладковатый вкус сбалансирует кислоту томатной пасты и придаст блюду нежный аромат и изысканность.

Совет:

  • Если любите более интенсивный вкус, добавьте 1 лавровый лист и щепотку копченой паприки для более глубокого аромата.

С чем подавать

  • Со свежим хлебом

  • С отварным картофелем или пюре

  • Хорошо подходит с бокалом сухого красного вина

Это блюдо, сочетающее традиции и современный вкус. Попытайтесь приготовить ее на ужин и, возможно, она станет новым фаворитом в вашей семье.

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