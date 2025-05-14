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Тушеная капуста с телятиной и черносливом: классический рецепт
Если вы ищете идею для сытного и полезного ужина — обратите внимание на этот оригинальный рецепт капусты с телятиной и черносливом. В блюде гармонично сочетаются нежность мяса, сладковато-кислый акцент чернослива и легкая томатная кислинка, создающая изысканный вкус, который невозможно забыть.
Рецептом поделились на странице фудблога Tasty Stories и предоставили дополнительные советы и детали, чтобы каждая хозяйка могла легко повторить его дома.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная
- 500г
- Телятина (мякоть)
- 300г
- Лук репчатый
- 1 шт.
- Морковь
- 1 шт.
- Чернослив без косточек
- 3–5 шт.
- Томатная паста
- 2 ст. л
- Вода
- 600–700 мл
- Соль
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- Черный перец
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- Растительное масло
- 2 ст. л
Приготовление
Телятину нарежьте небольшими кубиками.
Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте мясо на сильном огне до появления золотистой корочки. Это позволит «запечатать» соки внутри. После этого достаньте телятину из сковороды.
В той же сковороде обжарьте нарезанный лук в течение 3–4 мин, пока он не станет прозрачным.
Затем добавьте тертую морковь и продолжайте готовить еще 3–5 мин, пока овощи не станут мягкими.
Добавьте в овощи томатную пасту и перемешайте.
Влейте 500 мл воды и поверните мясо в сковороду.
При необходимости долейте еще воды — она должна полностью покрывать телятину. Накройте крышкой и тушите на среднем или слабом огне 25–30 мин. Мясо должно стать мягким и сочным.
Тем временем нашинкуйте капусту. Когда телятина будет почти готова, добавьте ее в сковородку.
Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте хорошо. Снова накройте крышкой и тушите еще 30 мин, периодически помешивайте. Если любите более мягкую консистенцию капусты — оставьте тушиться еще на 10–15 мин.
На завершающем этапе добавьте нарезанный чернослив и потушите вместе с капустой еще 10 мин. Его сладковатый вкус сбалансирует кислоту томатной пасты и придаст блюду нежный аромат и изысканность.
Совет:
Если любите более интенсивный вкус, добавьте 1 лавровый лист и щепотку копченой паприки для более глубокого аромата.
С чем подавать
Со свежим хлебом
С отварным картофелем или пюре
Хорошо подходит с бокалом сухого красного вина
Это блюдо, сочетающее традиции и современный вкус. Попытайтесь приготовить ее на ужин и, возможно, она станет новым фаворитом в вашей семье.