Тушеная капуста с телятиной и черносливом: классический рецепт / © Credits

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Рецептом поделились на странице фудблога Tasty Stories и предоставили дополнительные советы и детали, чтобы каждая хозяйка могла легко повторить его дома.

Ингредиенты Капуста белокочанная 500г Телятина (мякоть) 300г Лук репчатый 1 шт. Морковь 1 шт. Чернослив без косточек 3–5 шт. Томатная паста 2 ст. л Вода 600–700 мл Соль Черный перец Растительное масло 2 ст. л

Приготовление

Телятину нарежьте небольшими кубиками. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте мясо на сильном огне до появления золотистой корочки. Это позволит «запечатать» соки внутри. После этого достаньте телятину из сковороды. В той же сковороде обжарьте нарезанный лук в течение 3–4 мин, пока он не станет прозрачным. Затем добавьте тертую морковь и продолжайте готовить еще 3–5 мин, пока овощи не станут мягкими. Добавьте в овощи томатную пасту и перемешайте. Влейте 500 мл воды и поверните мясо в сковороду. При необходимости долейте еще воды — она должна полностью покрывать телятину. Накройте крышкой и тушите на среднем или слабом огне 25–30 мин. Мясо должно стать мягким и сочным. Тем временем нашинкуйте капусту. Когда телятина будет почти готова, добавьте ее в сковородку. Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте хорошо. Снова накройте крышкой и тушите еще 30 мин, периодически помешивайте. Если любите более мягкую консистенцию капусты — оставьте тушиться еще на 10–15 мин. На завершающем этапе добавьте нарезанный чернослив и потушите вместе с капустой еще 10 мин. Его сладковатый вкус сбалансирует кислоту томатной пасты и придаст блюду нежный аромат и изысканность.

Совет:

Если любите более интенсивный вкус, добавьте 1 лавровый лист и щепотку копченой паприки для более глубокого аромата.

С чем подавать

Со свежим хлебом

С отварным картофелем или пюре

Хорошо подходит с бокалом сухого красного вина

Это блюдо, сочетающее традиции и современный вкус. Попытайтесь приготовить ее на ужин и, возможно, она станет новым фаворитом в вашей семье.

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