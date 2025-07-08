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- Мода
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Это успех: украинский дизайнер Руслан Багинский оформил витрины сети универмагов в Париже
Ruslan Baginskiy стал первым брендом в истории украинской модной индустрии, который реализовал столь масштабный проект.
Украинский дизайнер Руслан Багинский оформил 12 витрин сети универмагов "Галери Лафайет" (Galeries Lafayette) в центре Парижа.
Фасад главного здания Galeries Lafayette, которое является памятником архитектуры, украсил специально созданный баннер Ruslan Baginskiy в сине-желтом цвете площадью 140 квадратных метров.
Проект стал частью официальной программы Недели высокой моды в Париже, еще раз подчеркивающей ее значение для продвижения украинского дизайна на мировой арене.
Визуальная история Ruslan Baginskiy Tales объединяет современную эстетику, традиционные ремесла и авторское переосмысление украинской идентичности.
Инсталляция из 12 витрин создана в формате выставки под открытым небом — каждая экспозиция рассказывает отдельную визуальную историю.
Кроме того, Ruslan Baginskiy открыл поп-ап и магазин своего бренда в формате shop-in-shop.
«27 миллионов человек в год, легендарные витрины и стены Galeries Lafayette, обычно оформляющие мировые гиганты моды, — теперь рассказывают об Украине! К концу августа!! О Ruslan Baginskiy, о моде, ремесле и традициях, об украинском авангарде и силе украинской культуры.
Это большая честь быть среди тех, кого приглашают на такой takeover. А еще для меня это очень лично — нам 10 лет, и мы здесь!
Мы все знаем, как трудно сейчас создавать. И этот проект дался нам с невероятными усилиями. Спасибо всем, кто рядом. Слава Украине! Продолжение следует!» – написал Руслан Багинский в Instagram.
Инсталляция бренда будет действовать с сегодняшнего дня, 8 июля, и по 25 августа.