Это успех: украинский дизайнер Руслан Багинский оформил витрины сети универмагов в Париже

Руслан Багинский

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Украинский дизайнер Руслан Багинский оформил 12 витрин сети универмагов "Галери Лафайет" (Galeries Lafayette) в центре Парижа.

Фасад главного здания Galeries Lafayette, которое является памятником архитектуры, украсил специально созданный баннер Ruslan Baginskiy в сине-желтом цвете площадью 140 квадратных метров.

Проект стал частью официальной программы Недели высокой моды в Париже, еще раз подчеркивающей ее значение для продвижения украинского дизайна на мировой арене.

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Визуальная история Ruslan Baginskiy Tales объединяет современную эстетику, традиционные ремесла и авторское переосмысление украинской идентичности.

Инсталляция из 12 витрин создана в формате выставки под открытым небом — каждая экспозиция рассказывает отдельную визуальную историю.

Кроме того, Ruslan Baginskiy открыл поп-ап и магазин своего бренда в формате shop-in-shop.

«27 миллионов человек в год, легендарные витрины и стены Galeries Lafayette, обычно оформляющие мировые гиганты моды, — теперь рассказывают об Украине! К концу августа!! О Ruslan Baginskiy, о моде, ремесле и традициях, об украинском авангарде и силе украинской культуры.

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Это большая честь быть среди тех, кого приглашают на такой takeover. А еще для меня это очень лично — нам 10 лет, и мы здесь!

Мы все знаем, как трудно сейчас создавать. И этот проект дался нам с невероятными усилиями. Спасибо всем, кто рядом. Слава Украине! Продолжение следует!» – написал Руслан Багинский в Instagram.

Инсталляция бренда будет действовать с сегодняшнего дня, 8 июля, и по 25 августа.