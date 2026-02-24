Фред Перри – британская икона, мировая мода: одежда и аксессуары, которые вам нужны сейчас

Реклама

Какие ключевые вещи следует добавить в гардероб от Fred Perry?

Fred Perry давно стал синонимом поло – культовой модели из премиального хлопкового пике с двойным кантом и логотипом в форме венка. В 2025 году эта классика обновляется: бренд представляет сезонные цвета и лимитированные серии, которые остаются узнаваемыми, но выглядят совершенно новым.

Не менее актуальна линия knitwear: свитера из мериносовой шерсти и хлопчатобумажные джемпера получили новые текстуры и изящные детали, идеальные для layering в переходные сезоны. А если хочется добавить британской остроты в ежедневные выходы, то стоит выбрать Harrington jacket или универсальный парк, сочетающий утилитарность и городской шик.

Бренд не оставляет без внимания и классику smart-casual: рубашки Oxford с современным кроем и брюки из органического хлопка в сдержанной гамме подчеркивают универсальность стиля.

Каков мир аксессуаров Fred Perry в 2025?

Аксессуары бренда всегда были продолжением одежды, и в этом сезоне они являются отдельным модным аккордом. Кроссовки из теннисной ДНК получили ретро-силуэты с современными технологиями комфорта. Эксклюзивные цвета и капсульные коллаборации делают их must-have для тех, кто ценит подлинность.

Легендарные bucket hats, кепки и даже фуражки придают образу нотку винтажного вайба. Брендовые рюкзаки и сумки-кроссбоди сочетают функциональность с узнаваемой эстетикой. А мелкие аксессуары – браслеты, брелоки, пин-коды с венком – работают как стильные акценты.

Почему Fred Perry остается брендом «вне времени»?

Секрет в балансе. С одной стороны — традиционное британское воздержание и качество материалов, от органического хлопка до ответственно выработанной кожи. С другой — смелые цвета, новые решения в покрое и открытость для коллабораций.

Fred Perry остается инклюзивным брендом: одежду и аксессуары легко носят женщины и мужчины, объединяя их в собственных капсульных гардеробах. Это тот случай, когда поло все равно уместно смотрится и с джинсами, и с костюмными брюками, а классические кроссовки можно соединить даже с пальто.

Как стилизовать Fred Perry в повседневной жизни?

Разрешите базовым вещам работать за вас. Поло можно комбинировать как с денимом, так и с более формальными брюками. Легкая куртка – идеальная пара для кроссовок, а минималистические украшения и сумка придадут образу завершенности.

Сегодня также бренд предлагает палитру от сдержанных нейтралов до насыщенных акцентов – так что вы легко найдете собственный вайб. Особенно эффектно смотрятся сочетания тотального черного с ярким аксессуаром Fred Perry. Выбрать несколько подходящих для себя вещей бренда вы легко можете на https://prm.com/ru/m/fred-perry .

Почему стоит выбрать Fred Perry именно сейчас?

Сегодня модный мир двигается в сторону ответственного потребления, и Fred Perry здесь не исключение. В этом году в коллекции представлены модели из органического хлопка, переработанных материалов и кожи из нравственных производств. Ставка делается на timeless design – вещи создаются так, чтобы оставаться актуальными годами, а не только один сезон. Именно поэтому Fred Perry – это не только стиль, но и инвестиция в долговечный гардероб.

Вещи Фреда Перри стоит сегодня иметь, потому что бренд умеет оставаться в тренде, не утрачивая собственного лица. Он сохранил свое наследие, но в то же время легко интегрируется в современный городской ритм. В гардеробе Fred Perry каждая вещь – от поло до браслета – работает как часть целостной истории стиля.