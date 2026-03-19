Лучшие фены для волос 2026 года: выбор под любой бюджет Новости компаний
Фены 2026-го – не просто утилитарные устройства, которыми они были десятилетиями. Они стали умнее, безопаснее и мощнее. Чтобы не просто высушить волосы, но и защитить их от перегрева, сохранить естественный блеск и улучшить здоровье. Для этого производители вступили в гонку технологий и начали использовать новейшие сенсоры, инфракрасную сушку, ионизацию и даже искусственный интеллект.
Именно поэтому для покупателя важную роль начала играть не только цена, но и технические характеристики: мощность потока воздуха, точность настройки температуры и другие технологические фишки вроде ионизации и искусственного интеллекта.
Ниже мы провели небольшое исследование и обнаружили лучшие технологические фены 2026 под разные бюджеты. Где среди доступных моделей выделяется – Laifen Swift. В среднем сегменте – AENO HD5 AI ProDryer. В премиум сегменте – Dyson Supersonic Nural.
Фены для разного бюджета
Бюджетный сегмент
Laifen Swift – один из лидеров бюджетных фенов с идеальным соотношением цены и технологий. Имеет 2 скорости и 3 температурных режима, а также использует ионизацию, помогающую сделать волосы более гладкими и блестящими. Кроме того, устройство работает очень тихо и имеет небольшой вес.
Характеристики:
Скорость двигателя: 110 000 об/мин
Технологии: ионизация
Вес: 407 г
Уровень шума: 59 дБ
Достоинства:
Компактный эргономичный дизайн
Быстрая сушка на разных скоростях
Технология бесщеточного двигателя
Термодатчик для регулировки температуры
Технология шумоподавления
Доступная стоимость
Выбирай Laifen Swift, если:
Тебе нужен легкий фен для быстрого сушения.
Важная тишина
Хочешь один из бюджетных фенов типа Dyson
Средний сегмент
AENO HD5 AI ProDryer - Лучший выбор в средне ценовом сегменте, со множеством запатентованных технологий: разумная регулировка температуры, динамически корректирующая нагрев потока воздуха, чтобы предотвратить перегрев и повреждение волос. Функция автоматического “старт-стоп”, позволяющая остановить или возобновить работу фена, когда вы кладете его на стол. Возможность голосового управления. А также технологию InfraCare, которая влияет на структуру волос с помощью инфракрасного света, улучшая его состояние и добавляя естественный блеск.
Характеристики:
Скорость двигателя: 110 000 об/мин
Технологии: AI, NTC-сенсоры, ионизация, инфракрасный свет
Вес: 610 г
Уровень шума: ≈ 70-74 дБ
Достоинства:
Система автоматической регулировки температуры с AI
Технология AI авто Start-Stop
Автоматическая защита от перегрева с AI
Голосовой контроль: AI, Soft, Hot, Cold
Запатентованная разработка InfraCare
Ионизация
Датчик NTC
Тихий режим
Выбирай AENO HD5 AI ProDryer, если:
Хочешь технологический фен с AI
Требуется больше режимов и голосовое управление
Беспокоишься о здоровье своих волос
Важная более низкая цена
Премиум сегмент
Dyson Supersonic Nural – оптимальный выбор среди премиум-фенов. Устройство имеет множество интеллектуальных систем. Основной из них Интеллектуальные сенсоры Nural, которые помогают проанализировать и оптимизировать весь процесс сушки, заботясь о коже головы и волос. Благодаря им, фен сам подстраивает параметры работы и защищает его от перегрева.
Характеристики:
Скорость двигателя: 110 000 об/мин
Технологии: интеллектуальный контроль температуры, ионизация
Вес: 680 г
Уровень шума: ≈ 77 дБ
Достоинства:
Интеллектуальные сенсоры Nural
Быстрая сушка
Премиальность
Выбирай Dyson Supersonic Nural, если:
Важное премиум качество
Хочешь максимальную защиту волос
Хочешь крутой дизайн
Как правильно выбрать фен для волос под любой бюджет
Правильно подобранный фен помогает не только быстро высушить волосы, но и сохранить их структуру, естественность и здоровье.
Для поврежденных, ломких волос лучше всего подходят фены с ионной или инфракрасной технологией, так как они сушат волосы значительно быстрее и при низких температурах .
Основные критерии выбора:
Возможность настройки температуры
Мощность двигателя
Скорость потока воздуха
Технологии: инфракрасный свет, NTC сенсоры, ионизация
Потратив один вечер на сравнение - вы можете не просто выбрать себе вещь, выполняющую одну функцию, но и помочь своим волосам быть здоровыми, и получать безупречный результат салонного качества даже дома, независимо, это модель бюджетного сегмента или профессионального премиум-класса.