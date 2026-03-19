Лучшие фены для волос 2026 года: выбор под любой бюджет Новости компаний

Фены 2026-го – не просто утилитарные устройства, которыми они были десятилетиями. Они стали умнее, безопаснее и мощнее. Чтобы не просто высушить волосы, но и защитить их от перегрева, сохранить естественный блеск и улучшить здоровье. Для этого производители вступили в гонку технологий и начали использовать новейшие сенсоры, инфракрасную сушку, ионизацию и даже искусственный интеллект.

Именно поэтому для покупателя важную роль начала играть не только цена, но и технические характеристики: мощность потока воздуха, точность настройки температуры и другие технологические фишки вроде ионизации и искусственного интеллекта.

Ниже мы провели небольшое исследование и обнаружили лучшие технологические фены 2026 под разные бюджеты. Где среди доступных моделей выделяется – Laifen Swift. В среднем сегменте – AENO HD5 AI ProDryer. В премиум сегменте – Dyson Supersonic Nural.

Фены для разного бюджета

Бюджетный сегмент

Laifen Swift – один из лидеров бюджетных фенов с идеальным соотношением цены и технологий. Имеет 2 скорости и 3 температурных режима, а также использует ионизацию, помогающую сделать волосы более гладкими и блестящими. Кроме того, устройство работает очень тихо и имеет небольшой вес.

Характеристики:

  • Скорость двигателя: 110 000 об/мин

  • Технологии: ионизация

  • Вес: 407 г

  • Уровень шума: 59 дБ

Достоинства:

  • Компактный эргономичный дизайн

  • Быстрая сушка на разных скоростях

  • Технология бесщеточного двигателя

  • Термодатчик для регулировки температуры

  • Технология шумоподавления

  • Доступная стоимость

Выбирай Laifen Swift, если:

  • Тебе нужен легкий фен для быстрого сушения.

  • Важная тишина

  • Хочешь один из бюджетных фенов типа Dyson

Средний сегмент

AENO HD5 AI ProDryer - Лучший выбор в средне ценовом сегменте, со множеством запатентованных технологий: разумная регулировка температуры, динамически корректирующая нагрев потока воздуха, чтобы предотвратить перегрев и повреждение волос. Функция автоматического “старт-стоп”, позволяющая остановить или возобновить работу фена, когда вы кладете его на стол. Возможность голосового управления. А также технологию InfraCare, которая влияет на структуру волос с помощью инфракрасного света, улучшая его состояние и добавляя естественный блеск.

Характеристики:

  • Скорость двигателя: 110 000 об/мин

  • Технологии: AI, NTC-сенсоры, ионизация, инфракрасный свет

  • Вес: 610 г

  • Уровень шума: ≈ 70-74 дБ

Достоинства:

  • Система автоматической регулировки температуры с AI

  • Технология AI авто Start-Stop

  • Автоматическая защита от перегрева с AI

  • Голосовой контроль: AI, Soft, Hot, Cold

  • Запатентованная разработка InfraCare

  • Ионизация

  • Датчик NTC

  • Тихий режим

Выбирай AENO HD5 AI ProDryer, если:

  • Хочешь технологический фен с AI

  • Требуется больше режимов и голосовое управление

  • Беспокоишься о здоровье своих волос

  • Важная более низкая цена

Премиум сегмент

Dyson Supersonic Nural – оптимальный выбор среди премиум-фенов. Устройство имеет множество интеллектуальных систем. Основной из них Интеллектуальные сенсоры Nural, которые помогают проанализировать и оптимизировать весь процесс сушки, заботясь о коже головы и волос. Благодаря им, фен сам подстраивает параметры работы и защищает его от перегрева.

Характеристики:

  • Скорость двигателя: 110 000 об/мин

  • Технологии: интеллектуальный контроль температуры, ионизация

  • Вес: 680 г

  • Уровень шума: ≈ 77 дБ

Достоинства:

  • Интеллектуальные сенсоры Nural

  • Быстрая сушка

  • Премиальность

Выбирай Dyson Supersonic Nural, если:

  • Важное премиум качество

  • Хочешь максимальную защиту волос

  • Хочешь крутой дизайн

Как правильно выбрать фен для волос под любой бюджет

Правильно подобранный фен помогает не только быстро высушить волосы, но и сохранить их структуру, естественность и здоровье.

Для поврежденных, ломких волос лучше всего подходят фены с ионной или инфракрасной технологией, так как они сушат волосы значительно быстрее и при низких температурах .

Основные критерии выбора:

  • Возможность настройки температуры

  • Мощность двигателя

  • Скорость потока воздуха

  • Технологии: инфракрасный свет, NTC сенсоры, ионизация

Потратив один вечер на сравнение - вы можете не просто выбрать себе вещь, выполняющую одну функцию, но и помочь своим волосам быть здоровыми, и получать безупречный результат салонного качества даже дома, независимо, это модель бюджетного сегмента или профессионального премиум-класса.

