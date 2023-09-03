Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

89-летний Джорджио Армани презентовал роскошную коллекцию на Венецианском кинофестивале

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
570
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
89-летний Джорджио Армани презентовал роскошную коллекцию на Венецианском кинофестивале

Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / Фото: Getty Images

Мероприятие прошло на гигантском Арсенал, когда-то использовавшийся для постройки деревянных военных кораблей знаменитого венецианского флота.

Несмотря на то, что в этом году организаторы Венецианского кинофестиваля остались без голливудских звезд, которые отказались выходить на красную дорожку из-за исторической забастовки в Голливуде, все же некоторых знаменитостей удалось заманить в Италию. Дело в том, что в рамках Венецианского кинофестиваля состоялся модный показ модельера Джорджио Армани под названием One Night Only.

Мероприятие было приурочено к 80-летию кинофестиваля и вдохновлено кинематографом и творчеством модельера, который на протяжении многих лет работал художником по костюмах в кинофильмах.

В показе принял участие сам 89-летний Джорджио Армани и в конце шоу вышел на подиум на поклон.

Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / © Getty Images
Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / Фото: Getty Images

По подиуму в нарядах в стиле Clowncore прошли 65 моделей, одетых в его коллекцию Armani Privé весна-лето 2023. Главным элементом всех нарядов были ромбы, также вещи были богато расшиты пайетками и бисером. В Венеции показ устроили поскольку коллекция была вдохновлена историей и модой этого города.

Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / © Getty Images
Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / Фото: Getty Images
Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / © Getty Images
Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / Фото: Getty Images
Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / © Getty Images
Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / Фото: Getty Images
Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / © Getty Images
Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / Фото: Getty Images
Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / © Getty Images
Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / Фото: Getty Images

Шоу One Night Only ранее было представлено в Лондоне, Токио, Пекине, Риме, Париже и Дубае. Среди тех, кто посетил показ в Венеции были: Софи Лорен, Джессика Честейн, Оливия Палермо и Сидни Суини.

Читайте также:

Элегантность и комфорт: как кутюрье Джорджио Армани изменил моду и чем ему пришлось пожертвовать

Элегантность и комфорт: как кутюрье Джорджио Армани изменил моду и чем ему пришлось пожертвовать

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
570
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация