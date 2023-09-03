89-летний Джорджио Армани презентовал роскошную коллекцию на Венецианском кинофестивале

Несмотря на то, что в этом году организаторы Венецианского кинофестиваля остались без голливудских звезд, которые отказались выходить на красную дорожку из-за исторической забастовки в Голливуде, все же некоторых знаменитостей удалось заманить в Италию. Дело в том, что в рамках Венецианского кинофестиваля состоялся модный показ модельера Джорджио Армани под названием One Night Only.

Мероприятие было приурочено к 80-летию кинофестиваля и вдохновлено кинематографом и творчеством модельера, который на протяжении многих лет работал художником по костюмах в кинофильмах.

В показе принял участие сам 89-летний Джорджио Армани и в конце шоу вышел на подиум на поклон.

Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / Фото: Getty Images

По подиуму в нарядах в стиле Clowncore прошли 65 моделей, одетых в его коллекцию Armani Privé весна-лето 2023. Главным элементом всех нарядов были ромбы, также вещи были богато расшиты пайетками и бисером. В Венеции показ устроили поскольку коллекция была вдохновлена историей и модой этого города.

Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / Фото: Getty Images

Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / Фото: Getty Images

Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / Фото: Getty Images

Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / Фото: Getty Images

Показ Джорджио Армани One Night Only в Венеции / Фото: Getty Images

Шоу One Night Only ранее было представлено в Лондоне, Токио, Пекине, Риме, Париже и Дубае. Среди тех, кто посетил показ в Венеции были: Софи Лорен, Джессика Честейн, Оливия Палермо и Сидни Суини.

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