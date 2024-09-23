Атласные корсеты, прозрачные юбки и бахрома из бисера: коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2025

Коллекция получилась очень женственной и сексуальной, как и любят модельеры.
Доменико Дольче и Стефано Габбана решили в очередной раз эпатировать бельевой эстетикой на подиуме. Модельеры во время создания коллекции весна-лето 2025 вдохновлялись кинодивами прошлого: Мэрилин Монро, Моникой Витти, Марлен Дитрих.
Вероятно именно поэтому в коллекции чувствуется ретро-эстетика, а все модели были одеты в парики с белыми волосами. Что касается нарядов, то большинство из них выполнены выполнены в бельевом стиле, также на подиуме можно было увидеть много вариаций корсетов, боди, прозрачных юбок. Бюстгальтеры в коллекции были как самостоятельным предметом одежды, так и дополнением к ансамблям - тренча, прозрачного кружевного платья или блузы.
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