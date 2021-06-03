Бабочки на животе и брюки с низкой посадкой: коллекция Blumarine сезона осень-зима 2021-2022

Те, кто в начале века носили джинсы "на бедрах", получат удовольствие от воспоминаний.

Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 отправляет нас в "золотые нулевые". Абсолютно все, что многие из нас успели поносить, нам предлагают надеть снова.

Цвет и принты

Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Коллекция довольно красочная. Наряду с традиционными для бренда сиренево-розовыми, голубыми и зелеными оттенками есть яркие красные, синие и желтые цвета. Из принтов преобладает цветочный.

Фактуры и ткани

Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Много денима, блестящего шелка, трикотажа, полупрозрачного шифона и меховых оторочек. Обилие сверкающих стразов на тканях и аксессуарах тоже вполне в стиле начала века.

Фасоны и силуэты

Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Главная вещь нулевых - джинсы с низкой посадкой, полностью открывающие живот. Сейчас такую модель принято называть bootcut, и именно такого кроя брюки широко представлены в последней коллекции Blumarine. Как правило, такую модель носят с поясом, в нашем случае - с крупной пряжкой в виде бабочки.

Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Также представлено много коротких топов и болеро с меховыми воротниками и отделкой, блуз с оборками, мини-юбок, туник с глубокими разрезами.

Обувь и аксессуары

Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Обувь тоже не выпадает из общей стилистики: лаковые остроносые ботильоны ярких цветов и босоножки с завязками, которые шнуруются вдоль всей ноги до самой середины бедра.

Детали

Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Один из акцентов коллекции - мотив бабочки, который встречается в виде узоров на ткани, аппликации стразами или пайетками, в виде пряжки и в качестве чокера. .

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