Бабушкино платье: девушка стала восьмой невестой, вышедшей замуж в семейной реликвии

Более 70 лет одна семья поддерживает особую традицию - передает одно и то же свадебное платье новому поколению.

Некоторым невестам не нужно долго искать свадебные наряды, поскольку в их семье белое платье передается из поколения в поколение. Так случилось и с девушкой из Чикаго по имени Серена Стоунберг Липари, которая надела на свою свадьбу платье бабушки.

Своей историей невеста поделилась с изданием Chicago Tribune.

Платье было приобретено бабушкой Серены - Адель Ларсон Стоунберг - в 1950 году, в универмаге Marshall Field, в центре Чикаго за 100 долларов. На то время платье такого дизайна было идеальным вариантом для невесты 50-х, но, как оказалось, его фасон был настолько удачным, что стал главным платьем в жизни еще семи невест из семьи Адель.

Наряд был длинным, атласным, имел шлейф, длинные рукава и ажурные детали на юбке и лифе. Спереди платье застегивалось на атласные пуговицы и также у него был воротник-стойка.

Всего в этом платье вышло замуж - вместе с Адель - восемь женщин из ее семьи. Вначале она одолжила его двум своим сестрам на свадьбу, затем по прошествии многих лет - дочери и троим племянницам. В конце лета 2022 года в красивом атласном ретро-образе под венец пошла уже внучка Адель.

Невеста Серена Стоунберг (в центре) стоит с шестью женщинами из ее семьи, которые носили одно и то же свадебное платье / Фото: Getty Images

Но Серена в день свадьбы была не только в платье бабушки, а еще и в фате ручной работы своей тети, а церемония состоялась в той же чикагской церкви, где в 1950 году венчалась Адель.

"Не было сомнений, что я стану восьмой невестой, которая наденет это платье", - сказала 27-летняя Стоунберг Липари.

Свадьба Серены Стоунберг Липари / Фото: Getty Images

Бабушка невесты уже умерла, но среди родственников на скамьях церкви были все ее родственницы, которые надевали это классическое платье Адель.

"Когда я начала идти по проходу и подумала о том, что моя бабушка тоже носила это платье, меня охватили эмоции. Я почувствовала особую связь с ней в день моей свадьбы", - сказала девушка.

Ни одна невеста не изменяла дизайн наряда, но делала его "своим" с помощью аксессуаров: украшений, фаты и букета.

Свадьба Серены Стоунберг Липари / Фото: Getty Images

Все эти годы платье бережно хранилось в коробке. После свадьбы Серены его опять почистили и положили на хранение для следующих невест в их семье.

Свадьба Серены Стоунберг Липари / Фото: Getty Images

Снимки других невест в платье, вы можете посмотреть в этой галерее Instagram. Семья Серены любезно предоставила свою семейную фотоколлекцию для публикации изданию The Washington Post.

Если у вас есть похожая история, присылайте ее нам на почту вместе с фото. Мы расскажем ее нашим читателям.

Читайте также: